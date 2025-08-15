અમદાવાદ : આજે દેશમાં 79 મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં પણ સરકારી કચેરીઓ, સંસ્થાઓ દ્વારા સ્વતંત્ર દિવસ નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં અંધજન મંડળ ખાતે પણ સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
અંધજન મંડળ ખાતે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી
અમદાવાદના અંધજન મંડળ ખાતે 79 મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહથી જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સૌરભ પટેલ મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ અંધજન મંડળના જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. ભૂષણ પૂનાની, વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓ જોડાયા હતા.
આ કાર્યક્રમની શરૂઆત ધ્વજવંદનથી થઈ હતી, જેમાં સંસ્થાના વરિષ્ઠ સભ્યોએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગીતનું ગાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સૌએ એકસૂરે અવાજ મિલાવ્યો હતો. આ ઉજવણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનાને દિવ્યાંગ બાળકોમાં પણ ઉજાગર કરવાનો હતો.
મુખ્ય અતિથિ પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સૌરભ પટેલ
પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સૌરભ પટેલે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીને લઈને કહ્યું, સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને સંસ્થાએ ખૂબ જ સારી ટ્રેનિંગ આપી હોવાથી, તેઓ જ્યારે નોકરી કરવા જશે ત્યારે ત્યારે તેમને ખૂબ જ ફાયદો થશે.
અંધજન મંડળના જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. ભૂષણ પૂનાનીએ કહ્યું કે, સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામના પાઠવું છું. આજના દિવસે સંસ્થા ત્રણ નવા નિયમોની શરૂઆત કરી છે. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ લખી અને વાંચી શકે તે માટે અમે ડિજિટલની શરૂઆત કરી છે. ગુજરાત સરકાર આ વખતે 26,000 દિવ્યાંગોની નોકરી રાખી રહી છે. ગુજરાત સરકારે રોજગારીના રોસ્ટરમાં 4% દિવ્યાંગોને સ્થાન આપ્યું છે. અહીંયા દિવ્યાંગ મહિલાઓ માટે છાત્રાલયનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
