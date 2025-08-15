અમદાવાદ : આજે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિતે અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ દ્વારા સંવિધાન સન્માન તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવી. જેમાં ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર અને વિપક્ષ નેતા શહેજાદખાન પઠાણ સાથે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે જ સેંકડોની સંખ્યામાં દેશ પ્રેમીઓ જોડાયા.
અમદાવાદ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી
આ તકે અમદાવાદ મનપાના વિપક્ષ નેતા શહેઝાદખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, આજે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદના દાણીલીમડા એક્સટેન્શનમાં કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ અને કાર્યકરો સાથે મળીને ઉજવણી કરી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે અમે MS ગ્રાઉન્ડથી શાહઆલમ સુધી ભવ્ય સંવિધાન સન્માન યાત્રા કાઢી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ધ્વજ લઈને હાજર હતા.
સંવિધાન સન્માન યાત્રા યોજાઈ : આ આપણા માટે ખૂબ જ ગર્વનો દિવસ છે. આપણે આજે સ્વતંત્રતા દિનની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. આપણે બધાને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામના પાઠવીએ છીએ. આગામી દિવસોમાં બંધારણ જોખમમાં છે, લોકશાહીની હત્યા થઈ રહી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા બંધારણ બચાવવા માટે સંવિધાન સન્માન યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી.
યાત્રામાં સેંકડો નાગરિકો જોડાયા : ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું કે, હું સ્વતંત્રતા દિવસ પર તમામ દેશવાસીઓને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આજે સંવિધાન સન્માન તિરંગા યાત્રા કાઢી છે. આપણા દેશમાં બંધારણ અને ત્રિરંગાનું સન્માન બચાવવું જોઈએ. આ હેતુ માટે, દાણીલીમડા વિધાનસભામાં એક ભવ્ય તિરંગા રેલી કાઢવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ભાગ લીધો હતો. દેશભક્તિનું ખૂબ જ આહલાદક દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું.
