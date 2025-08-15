ETV Bharat / state

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી - GUJARAT HIGH COURT

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે પણ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 10:12 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: આજે, 15 ઓગસ્ટે દેશભરમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રસંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે પણ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. ભારત દેશને આઝાદી મળ્યાને આજે 79 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, અને લોકો હર્ષોલ્લાસ સાથે આ પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટના પ્રાંગણમાં ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને તિરંગાને સલામી આપી અને સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે તેમણે મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમાને માલ્યાર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. આ કાર્યક્રમમાં જજો, એડવોકેટ જનરલ, એડિશનલ સરકારી વકીલ, હાઇકોર્ટના અધિકારીઓ અને હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

આ અવસરે ન્યાયિક સમુદાયે રાષ્ટ્રની એકતા અને પ્રગતિ માટે પ્રતિબદ્ધતાની ભાવના વ્યક્ત કરી. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન દેશભક્તિનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોવા મળ્યો. ગુજરાત હાઇકોર્ટે દેશના તમામ નાગરિકોને સ્વતંત્રતા દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી.

આ પણ વાંચો:

અમદાવાદ: આજે, 15 ઓગસ્ટે દેશભરમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રસંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે પણ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. ભારત દેશને આઝાદી મળ્યાને આજે 79 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, અને લોકો હર્ષોલ્લાસ સાથે આ પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટના પ્રાંગણમાં ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને તિરંગાને સલામી આપી અને સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે તેમણે મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમાને માલ્યાર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. આ કાર્યક્રમમાં જજો, એડવોકેટ જનરલ, એડિશનલ સરકારી વકીલ, હાઇકોર્ટના અધિકારીઓ અને હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

આ અવસરે ન્યાયિક સમુદાયે રાષ્ટ્રની એકતા અને પ્રગતિ માટે પ્રતિબદ્ધતાની ભાવના વ્યક્ત કરી. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન દેશભક્તિનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોવા મળ્યો. ગુજરાત હાઇકોર્ટે દેશના તમામ નાગરિકોને સ્વતંત્રતા દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT79TH INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY CELEBRATEDHIGH COURTGUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.