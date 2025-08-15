ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી

અમદાવાદ: આજે, 15 ઓગસ્ટે દેશભરમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રસંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે પણ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. ભારત દેશને આઝાદી મળ્યાને આજે 79 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, અને લોકો હર્ષોલ્લાસ સાથે આ પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટના પ્રાંગણમાં ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને તિરંગાને સલામી આપી અને સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે તેમણે મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમાને માલ્યાર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. આ કાર્યક્રમમાં જજો, એડવોકેટ જનરલ, એડિશનલ સરકારી વકીલ, હાઇકોર્ટના અધિકારીઓ અને હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ અવસરે ન્યાયિક સમુદાયે રાષ્ટ્રની એકતા અને પ્રગતિ માટે પ્રતિબદ્ધતાની ભાવના વ્યક્ત કરી. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન દેશભક્તિનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોવા મળ્યો. ગુજરાત હાઇકોર્ટે દેશના તમામ નાગરિકોને સ્વતંત્રતા દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી.
આ પણ વાંચો: