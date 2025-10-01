અમદાવાદ: ઘીકાંટાના 78 વર્ષ જૂના 'હેરિટેજ ગરબા', ગરબાનો રાઉન્ડ 1 કિલોમીટર જેટલો લાંબો
આ ઉત્સવ તેની પવિત્રતા અને પરંપરા માટે જાણીતો છે, જેને કારણે તેને 'હેરિટેજ ગરબા' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
Published : October 1, 2025 at 3:40 PM IST
અમદાવાદ : ઘીકાંટા મેઈન રોડ પર શ્રી શક્તિદેવી માઈ ઘીકાંટા યુવક મંડળ દ્વારા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેની શરૂઆત 1946માં થઈ હતી, એટલે કે આ ગરબા લગભગ 78 વર્ષ જૂના છે. વિશેષ વાત એ છે કે આ આયોજન પાસે અંગ્રેજ સરકારની પરમિટ પણ છે.
શરૂઆતમાં આ ગરબા પાંચભાઈની પોળમાં રમાતા હતા. જો કે, વિસ્તારમાં વધારો થતાં તેને ઘીકાંટા રોડ પર લાવવામાં આવ્યા. આ ઉત્સવ તેની પવિત્રતા અને પરંપરા માટે જાણીતો છે, જેને કારણે તેને 'હેરિટેજ ગરબા' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
તૈયારીઓ અને આયોજન
ગરબા શરૂ થવાના એક મહિના પહેલાંથી જ પોળના લગભગ 150 જેટલા યુવાનો આખા આયોજનની તૈયારીઓમાં લાગી જાય છે. દરરોજ રાત્રે 10:30 વાગ્યાથી સવારે 4 વાગ્યા સુધી અહી ગરબા રમાય છે. આ ગરબાનો રાઉન્ડ લગભગ 1 કિલોમીટર જેટલો વિશાળ હોય છે, અને ખેલૈયાઓને એક રાઉન્ડ પૂરો કરવામાં એક કલાક જેટલો સમય લાગે છે. દરરોજ સરેરાશ 2000 થી 3000 જેટલા લોકો અહીં ગરબા રમવા માટે એકઠા થાય છે.
આયોજક રાજેશ ગોહેલે જણાવ્યું હતું કે, ખેલૈયાઓ અહીં શૂઝ (જૂતા) વગર જ ગરબા રમી શકે છે. જે આ આયોજનની ધાર્મિક ભાવના જાળવી રાખે છે. ખેલૈયાઓની ગોપનીયતા અને ધાર્મિક વાતાવરણ જળવાઈ રહે તે માટે અહીં વીડિયો રેકોર્ડિંગ સખત રીતે પ્રતિબંધિત છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 40 વર્ષ પહેલાં અહીં ચોટલા રાસ રમાતા હતા. જેમાં દોરડાઓ વડે ચોટલો ગૂંથાય તેમ બાંધવામાં આવતો અને ખોલવામાં આવતો. આઠમના દિવસે 108 દીવાઓથી મહાઆરતી કરવામાં આવે છે. જેની બોલી પાંચમા દિવસથી શરૂ થઈ સાતમા દિવસે પૂર્ણ થાય છે. આ દિવસે મહાપ્રસાદમાં 100 કિલો હલવો બનાવવામાં આવે છે. નવરાત્રીમાં થતાં કાર્યક્રમ વિશે તેમણે કહ્યું કે, આઠમના દિવસે નડિયાદથી કાંતિ ભગત દ્વારા મહાકાળી માતાનો વેશ ભજવવામાં આવ્યો હતો.
આ સિવાય અહી દશેરાના દિવસે નવચંડી યજ્ઞ અને બટુક ભોજનનું આયોજન થાય છે. જેમાં 1500 થી 2000 જેટલા લોકો જમે છે. આ માટે આજુબાજુના વેપારી મિત્રો અનાજ-કરીયાણું આપીને સહયોગ આપે છે.
અહીં મહિષાસુર મર્દિની માતાજીની પંચધાતુની મૂર્તિ છે. નવ દિવસ દરમિયાન માતાજીને બહાર માંડવીમાં વિરાજમાન કરવામાં આવે છે, જ્યારે બાકીના દિવસો મંદિરમાં તેમની સેવા થાય છે. આમ, ઘીકાંટા મેઈન રોડના આ ગરબા માત્ર એક ઉત્સવ નહીં, પણ પેઢી દર પેઢી જાળવવામાં આવેલો ગુજરાતી સંસ્કૃતિનો જીવંત વારસો છે.
