ગેસના ટેન્કરમાં છુપાવેલો માતબાર દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો, વીરપુર પોલીસને મળી મોટી સફળતા - LIQUOR SEIZED

વિરપુર પોલીસ દારૂ અને વાહનો સહિત 1.67 કરોડનો લાવારિસ મુદામાલ કબ્જે કરી આરોપીઓને ઝડપનાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

Published : August 15, 2025 at 12:46 PM IST

રાજકોટ: તહેવાર નિમિત્તે વિવિધ કિમિયા થકી ગુજરાતમાં દારૂની રેલમછેલ કરનારા બુટલેગરો વધુ એક વખત પોલીસ સામે વામણા સાબીત થયા છે. પોલીસની સતર્કતાના કારણે ફરી એકવાર માતબાર દારૂનો જથ્થો પોલીસના હાથે લાગ્યો છે.

વીરપુર જલારામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી કાગવડ ગામની રેલવે ફાટકના બ્રિજ નીચે પોલીસને એક ગેસ ટેન્કર મળી આવ્યું હતું. મળતી માહિતી અનુસાર વિરપુર જલારામ પોલીસની ટીમ પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જી.રાઠોડની ટીમને કાગવડ ગામની રેલ્વે ફાટકના બ્રિજ નીચે ટેન્કરમાં છુપાવેલા દારૂ માટે કટીંગ થવાનું હતું, અને તેમાથી દારૂનો મોટો જથ્થો સગેવગે કરવાનો હતો.

આ અંગેનીમળેલી બાતમીના આધારે પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળવાળી જગ્યાએ પહોંચી હતી અને રેડ પાડી હતી. આ દરમિયાન ગેસના ટેન્કર સહિત અન્ય વાહનોમાં છુપાવેલા દારૂ માટે કટીંગ થવાની કામગીરી ચાલુ થાય તે પહેલા જ પોલીસ ત્રાટકી હતી. બીજી તરફ પહોંચીની ટીમને જોતા જ વાહન ચાલકો સહિતના સૌ કોઈ અંધારાનો લાભ લઈને ભાગી છુટવામાં સફળ રહ્યા હતા.

વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જી. રાઠોડની ટીમને સ્થળ ઉપરથી 771 નંગ ઇંગ્લિશ દારૂની પેટીઓમાં રહેલી 9288 નંગ દારૂની બોટલો મળી આવી છે. આ ઉપરાંત દારૂની સપ્લાયમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા વાહનો સહિત 1.67 કરોડ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ કબજે કરી લેવામાં આવ્યો હતો. જોકે પોલીસ પહોંચી જતા કટીંગ કરતા તમામ વાહન ચાલકો અને કટીંગ કરનારાઓ ભાગી છૂટ્યા હતા.

આ રેડમાં પોલીસથી ટીમ દ્વારા દારૂ તેમજ અન્ય મુદ્દા માલ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ કરી છે, જેમાં 771 નંગ ઇંગ્લિશ દારૂની પેટીઓમાં 9288 નંગ દારૂની બોટલો સાથે રૂપિયા 1,67,29,600નો મુદામાલ કબ્જે લેવામાં આવ્યો છે. તેમજ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરીને ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

