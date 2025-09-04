ETV Bharat / state

તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ - FOREST FESTIVAL IN TAPI DISTRICT

તાપી જિલ્લા કક્ષાએ 76મો વન મહોત્સવ સોનગઢ ખાતે રાજ્યના આદિજાતિ બાબતોના મંત્રી કુંવરજી હળપતિની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો.

તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 7:27 PM IST

1 Min Read

તાપી: ધરતી પર વૃક્ષો વાવી હરિયાળી ફેલાવવાની નેમ સાથે તાપી જિલ્લા કક્ષાએ 76મો વન મહોત્સવ સોનગઢ ખાતે રાજ્યના આદિજાતિ બાબતોના મંત્રી કુંવરજી હળપતિની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

દેશના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા શરૂ કરાયેલા ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાનના ભાગરૂપે આજે સોનગઢ ખાતે 76મા વન મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. પશ્ચિમી ઘાટની શરૂઆત ગણાતા આદિવાસી બહુલ તાપી જિલ્લામાં આ કાર્યક્રમ રાજ્યના મંત્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિ, વ્યારા અને સોનગઢ બેઠકના ધારાસભ્યો, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સહિતના આગેવાનો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને જિલ્લાવાસીઓની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવાયો.

તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રસંગે મહાનુભાવોએ વનનું મહત્વ સમજાવતાં જણાવ્યું કે, વૃક્ષો માત્ર ઓક્સિજન જ પૂરું પાડતા નથી, પરંતુ તે પર્યાવરણ સંતુલન જાળવવા, જમીનનું ધોવાણ રોકવા, જળસંચય વધારવા, વન્યજીવોને નિવાસ સ્થાન આપવા અને માનવ જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. દરેક નાગરિકે ઓછામાં ઓછું એક વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરવું એ માત્ર ફરજ નથી, પરંતુ પર્યાવરણ માટેનું મહત્વનું યોગદાન છે. ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાનને લોકજાગૃતિનું સ્વરૂપ આપવા માટે મહાનુભાવોએ અપીલ કરી કે, ગામથી લઈને તાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય સુધી દરેક વ્યક્તિ પોતાનું યોગદાન આપે તો સમગ્ર દેશ હરિયાળો બની શકે છે.

તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમ દરમિયાન તાપી જિલ્લામાં જંગલો અને વન્યજીવોના સંરક્ષણમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનારા લોકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. આવા લોકોને મંચ પર બોલાવી પ્રશસ્તિપત્રો આપી બિરદાવવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓએ પણ વૃક્ષારોપણમાં ભાગ લીધો અને પર્યાવરણ બચાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

અંતમાં, કાર્યક્રમમાં હાજર તમામ મહાનુભાવો અને સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા. વૃક્ષો વાવવા ઉપરાંત તેનું જતન કરવું અત્યંત આવશ્યક હોવાનું જણાવાયું. માત્ર વૃક્ષારોપણ કરવાથી નહીં, પરંતુ તેને સિંચન, રક્ષણ અને મોટું થાય ત્યાં સુધી જાળવણી કરવી એ જ પર્યાવરણ માટેનો સાચો ઉપકાર ગણાશે એવી હાકલ કરવામાં આવી.

આ પણ વાંચો:

તાપી: ધરતી પર વૃક્ષો વાવી હરિયાળી ફેલાવવાની નેમ સાથે તાપી જિલ્લા કક્ષાએ 76મો વન મહોત્સવ સોનગઢ ખાતે રાજ્યના આદિજાતિ બાબતોના મંત્રી કુંવરજી હળપતિની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

દેશના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા શરૂ કરાયેલા ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાનના ભાગરૂપે આજે સોનગઢ ખાતે 76મા વન મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. પશ્ચિમી ઘાટની શરૂઆત ગણાતા આદિવાસી બહુલ તાપી જિલ્લામાં આ કાર્યક્રમ રાજ્યના મંત્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિ, વ્યારા અને સોનગઢ બેઠકના ધારાસભ્યો, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સહિતના આગેવાનો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને જિલ્લાવાસીઓની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવાયો.

તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રસંગે મહાનુભાવોએ વનનું મહત્વ સમજાવતાં જણાવ્યું કે, વૃક્ષો માત્ર ઓક્સિજન જ પૂરું પાડતા નથી, પરંતુ તે પર્યાવરણ સંતુલન જાળવવા, જમીનનું ધોવાણ રોકવા, જળસંચય વધારવા, વન્યજીવોને નિવાસ સ્થાન આપવા અને માનવ જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. દરેક નાગરિકે ઓછામાં ઓછું એક વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરવું એ માત્ર ફરજ નથી, પરંતુ પર્યાવરણ માટેનું મહત્વનું યોગદાન છે. ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાનને લોકજાગૃતિનું સ્વરૂપ આપવા માટે મહાનુભાવોએ અપીલ કરી કે, ગામથી લઈને તાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય સુધી દરેક વ્યક્તિ પોતાનું યોગદાન આપે તો સમગ્ર દેશ હરિયાળો બની શકે છે.

તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ
તાપી જિલ્લામાં 76મો વન મહોત્સવ: ‘એક પેડ માં કે નામ’ અભિયાન સાથે હરિયાળીનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમ દરમિયાન તાપી જિલ્લામાં જંગલો અને વન્યજીવોના સંરક્ષણમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનારા લોકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. આવા લોકોને મંચ પર બોલાવી પ્રશસ્તિપત્રો આપી બિરદાવવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓએ પણ વૃક્ષારોપણમાં ભાગ લીધો અને પર્યાવરણ બચાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

અંતમાં, કાર્યક્રમમાં હાજર તમામ મહાનુભાવો અને સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા. વૃક્ષો વાવવા ઉપરાંત તેનું જતન કરવું અત્યંત આવશ્યક હોવાનું જણાવાયું. માત્ર વૃક્ષારોપણ કરવાથી નહીં, પરંતુ તેને સિંચન, રક્ષણ અને મોટું થાય ત્યાં સુધી જાળવણી કરવી એ જ પર્યાવરણ માટેનો સાચો ઉપકાર ગણાશે એવી હાકલ કરવામાં આવી.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

76TH FOREST FESTIVALTAPI DISTRICTEK PED MAA KE NAAM CAMPAIGNMESSAGE OF GREENERYFOREST FESTIVAL IN TAPI DISTRICT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.