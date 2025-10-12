ETV Bharat / state

'પહેલું કામ રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે', ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ શું કહ્યું?

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હાથે 9 ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓને સુવર્ણચંદ્રક આપવામાં આવ્યો હતો.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં 71મો પદવીદાન સમારોહ
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં 71મો પદવીદાન સમારોહ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 71મા પદવીદાન સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના આદરણીય કુલાધિપતિ તથા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હાથે 9 ગુજરાત વિધાપીઠના વિધાર્થીઓને સુવર્ણચંદ્રક આપવામાં આવ્યો હતો.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 71મા પદવીદાન સમારોહ

પદવીદાન સમારોહમાં કુલ 459 વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ વર્ષે પદવીદાન માટે કુલ 713 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે. સૌપ્રથમ વખત ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા અભ્યાસની સાથે સાથે સામાજિક પ્રવૃતિના આધારે વિદ્યાર્થિઓને સુવર્ણ ચંદ્રકથી સન્માનિત કરાયા હતા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હાથે ગુજરાત વિધાપીઠના 9 વિધાર્થીઓને સુવર્ણચંદ્રક આપવામાં આવ્યો હતો.

સુવર્ણચંદ્રક મેળવનારે વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ઐતિહાસિક પરિસરમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતાં જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીના મુખ્ય કાર્યસ્થળ એવી આ પવિત્ર ભૂમિ પર આવીને તેમને અત્યંત આનંદની અનુભૂતિ થઈ રહી છે. તેમણે આ સ્વાધીનતા સંગ્રામના આદર્શોની ભૂમિ પરથી બાપુની પાવન સ્મૃતિને આદરપૂર્વક નમન કર્યા હતા.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હાથે સુવર્ણચંદ્રક
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હાથે સુવર્ણચંદ્રક (ETV Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રપતિએ વિદ્યાપીઠના ગૌરવશાળી ઇતિહાસને યાદ કરતાં જણાવ્યું કે, વર્ષ 1920માં બ્રિટિશ સરકાર વિરુદ્ધના અસહકાર આંદોલન દરમિયાન ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તે સમયે દેશવાસીઓને બ્રિટિશ હસ્તકની શાળાઓ અને કૉલેજોનો ત્યાગ કરી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવા માટે આહ્વાન કરાયું હતું. આ આહ્વાનને પગલે દેશવાસીઓના સંસાધનોથી નિર્માણ પામેલી આ વિદ્યાપીઠ, રાષ્ટ્રનિર્માણ અને આત્મનિર્ભરતાના જીવંત આદર્શોનું 105 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક પ્રતીક છે.

સુવર્ણચંદ્રક મેળવનારે વિદ્યાર્થીઓ
સુવર્ણચંદ્રક મેળવનારે વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રપતિના હાથે સુવર્ણચંદ્રક મેળવનાર આશુતોષ ઝા એ કહ્યું કે, "મને ફેકલ્ટી સાયન્સમાં માઇક્રો બાયલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં MSCમાં સુવર્ણચંદ્રક મળ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિના હાથે સુવર્ણચંદ્રક મળવો એ મારા માટે મોટુ અચિવમેન્ટ છે. તમારી શિક્ષા કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હોય, તમે પ્રયાસ કરો, લોકોને જાગૃત કરો, શિક્ષણ ને સમાજમાં લાગુ કરો, અને સમાજ માટે કામ કરો."

સુવર્ણચંદ્રક મેળવનારે વિદ્યાર્થીઓ
સુવર્ણચંદ્રક મેળવનારે વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રપતિના હાથે સુવર્ણચંદ્રક મેળવનાર કરશન ચૌહાણએ કહ્યું કે, "મને ગર્વ છે કે રાષ્ટ્રપતિના હાથે સુવર્ણચંદ્રક મળ્યો છે. મેં વિદ્યાપીઠમાં કામ કર્યું છે, તે કામ સમાજના લોકો માટે પણ કરીશ. યુવાનોનું પેહલુ કામ રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે હોય છે."

રાષ્ટ્રપતિના હાથે સુવર્ણચંદ્રક મેળવનાર સરોજે કહ્યું કે, "અમે આટલા વર્ષોથી વિદ્યાપીઠમાં જે કામ કર્યું હતું તેની મહેનત રંગ લાવી છે. અમને રાષ્ટ્રપતિ ના હાથે સુવર્ણચંદ્રક મળ્યો છે. ભવિષ્યમાં અહીંયા શીખી છું તે સમાજના લોકો માટે કેવી રીતના ઉપયોગ કરી શકું તેના માટે કામ કરીશ."

આ પણ વાંચો...

  1. ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ
  2. બ્રિટિશ શિક્ષણ પ્રણાલીના બહિષ્કાર સ્વરૂપે ગાંધીજીએ સ્થાપેલી રાષ્ટ્રીય ધરોહર 'ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ'

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT VIDYAPITHPRESIDENT DRAUPADI MURMUDEGREE CONVOCATIONPADVIDAN SAMAROH71ST CONVOCATION GUJARAT VIDYAPITH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.