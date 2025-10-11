અમદાવાદમાં આજે 70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ, આ રસ્તાઓ બંધ રહેશે, અક્ષય, અનન્યા, અભિષેક સહિતના સેલેબ્સ શહેરમાં

ETV Bharat / state

70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે બોલિવૂડના ખેલાડી કુમાર અક્ષય કુમાર, અભિષેક બચ્ચન, ક્રિતી સેનન, અનન્યા પાંડે અને સિદ્ધાર્થ ચતુર્વેદી સહિતના કલાકારો હાજર રહેશે.

Published : October 11, 2025 at 12:41 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં આજે 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફિલ્મ ફેર અને ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા શહેરના કાંકરિયા ખાતે આવેલા એકા અરેના ખાતે આયોજીત આ એવોર્ડ ફંક્શનમાં ભાગ લેવા માટે બોલિવૂડના ઘણા કલાકારો તથા અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે. એવોર્ડ સમારોહ સાંજે 4.30 વાગ્યાથી શરૂ થશે. 70મો ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ આયોજિત કરવાનું બહુમાન ગુજરાત અને અમદાવાદને પ્રાપ્ત થયું છે તેની પાછળ ગુજરાતનું ટુરિઝમ એકમાત્ર જવાબદાર હોવાનો મત રાજ્યના પર્યટન પ્રધાન મુળુભાઈ બેરા એ વ્યક્ત કર્યો હતો.

70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે બોલિવૂડના ખેલાડી કુમાર અક્ષય કુમાર, અભિષેક બચ્ચન, ક્રિતી સેનન, અનન્યા પાંડે અને સિદ્ધાર્થ ચતુર્વેદી સહિતના કલાકારો રેડ કાર્પેટ પર હાજર રહેશે. આ ઉપરાંત અન્ય ઘણા કલાકારો પણ એવોર્ડ સમારોહમાં હાજર રહેશે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર એવોર્ડમાં હાજર રહેનારા કલાકારો તથા ઉદ્યોગપતિઓને લઈને ચાર્ટર ફ્લાઈટ્સ પહોંચી હતી જેને લઈને એરપોર્ટ પર પણ ભારે ધમધમાટ જોવા મળ્યો હતો.

એકા અરેનામાં આયોજિત ફિલ્મફેર એવોર્ડ માટે કુલ 7 ગેટ રાખવામાં આવેલા છે. જેમાં VVIP તથા VIP માટે અલગ એન્ટ્રીની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. ઉપરાંત એવોર્ડ સેરેમનીની ટિકિટ રૂપિયા 5000થી લઈને રૂ.50000 સુધીની રાખવામાં આવી છે. ટિકિટની સીટિંગ કેટેગરી ગુજરાતના જાણીતા સ્થળો સાપુતારા, દ્વારકા જેવા નામ પરથી આપવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં ટુરિઝમને પ્રમોટ કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.

આ પહેલા બોલિવૂડ સ્ટાર અક્ષય કુમારે શુક્રવારે ગાંધીનગરમાં સંગીતમય ગાથા 'મેરા દેશ પહેલે: ધ અનટોલ્ડ સ્ટોરી ઓફ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી' માં હાજરી આપી. શોમાં, અક્ષયે 'કેસરી' ફિલ્મના દેશભક્તિ ગીત 'તેરી મિટ્ટી' રજૂ કરીને રાષ્ટ્રને હૃદયસ્પર્શી શ્રદ્ધાંજલિ આપી. અક્ષયનું પ્રદર્શન ખરેખર હ્રદયસ્પર્શી હતું.

ફિલ્મફેર એવોર્ડના આયોજનને લઈને પર્યટન મંત્રી મુળુભાઇ બેરાએ ખુશી વ્યક્ત કરી
ફિલ્મફેર એવોર્ડના આયોજનને લઈને પર્યટન મંત્રી મુળુભાઇ બેરાએ ખુશી વ્યક્ત કરી (ETV Bharat Gujarat)

પર્યટન મંત્રી મુળુભાઇ બેરાએ ગુજરાતમાં સતત બીજા વર્ષે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ આયોજિત થઈ રહ્યો છે તે અંગે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ ગુજરાતને સતત બીજા વર્ષે મળી રહ્યો છે તેની પાછળ ગુજરાતનું ટુરિઝમ એકમાત્ર કારણભૂત હોવાનું તેઓ માને છે. અત્યાર સુધી મોટાભાગના ફિલ્મ અને મનોરંજનને લગતા અનેક એવોર્ડ કાર્યક્રમ માયા નગરી મુંબઈમાં આયોજિત થતા રહ્યા હતા. પરંતુ ગુજરાતમાં પાછલા બે વર્ષથી સતત 69 અને 70 મો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ યોજાયો છે. જે ગુજરાતના પર્યટનની સાથે હવે અમદાવાદ એવોર્ડ કાર્યક્રમ આયોજિત કરવાને લઈને માયાનગરી મુંબઈ સાથે સીધી ટક્કરમાં જોવા મળે છે.

