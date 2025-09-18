ગીર ગઢડાના નીતલી ગામે 70 વર્ષીય ખેડૂતની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

ETV Bharat / state

Published : September 18, 2025 at 6:40 PM IST

ગીર સોમનાથ : ગીર ગઢડા તાલુકાના નીતલી ગામમાં રહેતા રામજીભાઈ વલ્લભભાઈ છેલડીયા(ઉ.70) નામના ખેડૂતની મોડી રાત્રીના સમયે અજાણ્યા શખ્સોએ તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા નિપજાવતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો, અને તપાસ હાથ ધરી.

ગીર ગઢડા તાલુકાના નીતલી ગામમાં રહેતા રામજીભાઈ વલ્લભભાઈ છેલડીયાની 13 વિઘા જેટલી જમીન હોય તેમા ખેડૂતે મગફળીનું વાવેતર કર્યુ હતું. આ ગામ ગીર જંગલ વિસ્તાર નજીકનું હોવાથી વાડી વિસ્તારમાં રોઝ, જંગલી ભૂંડનો ત્રાસ હોય માટે ખેડૂત રામજીભાઈ છેલડીયા રાત્રિના સમયે વાડીનું રખોપું કરવા જતા હતા. રામજીભાઈનો પુત્ર જગદીશભાઈ સવારના સમયે પિતાને નાસ્તો દેવા માટે વાડીએ પહોંચ્યો હતો, ત્યારે રામજીભાઈનો મૃતદેહ ખાટલા પર લોહી લુહાણ હાલતમાં જોવા મળતા પુત્ર જગદીશભાઈએ પરિવારજનોને અને પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો.

રામજીભાઈનો મૃતદેહ લોહી લુહાણ હાલતમાં જોવા મળતા કોઈ વન્ય પ્રાણીએ હુમલો કરી મોત નિપજાવ્યું હોવાની પોલીસને શંકા જતા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તપાસના અંતે વૃદ્ધને હાથ પગ અને માથાના ભાગે અજાણ્યા શખ્સોએ તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી મોત નિપજાવ્યું હોવાનું જણાઈ આવતા પોલીસે મૃતક રામજીભાઈના પુત્ર જગદીશ ભાઈની ફરિયાદના આધારે હત્યાનો ગુનો નોંધી ગીર સોમનાથ જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ,જિલ્લા SOG અને સ્થાનિક પોલીસે હત્યારાઓને ઝડપી પાડવા વિવિધ દિશાઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી.

