પાવાગઢમાં મોટી દુર્ઘટના: ગૂડ્સ રોપ-વેનો તાર તૂટતા 6 લોકોનાં મોત

પાવાગઢમાં ગૂડ્સ રોપ-વેનો તાર તૂટતા 6 લોકોના મોત થયા છે. મૃતક 6 લોકોમાં 2 ઓપરેટર, 2 શ્રમિક અને 2 અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

Published : September 6, 2025 at 6:18 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 6:25 PM IST

પંચમહાલ: હાલોલ તાલુકાના શક્તિપીઠ પાવાગઢ ડુંગર ઉપર આજે માલ વાહક રોપવે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થતાં કરૂણ બનાવ સર્જાયો છે. મળતી માહિતી મુજબ, આ ગૂડ્સ રોપ-વેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મંદિર ટ્રસ્ટના કામકાજ, શ્રમિકો તથા વિશેષ મહેમાનો માટે થતો હતો.

આજે બપોરે રોપવેમાં કેટલાક શ્રમિકો સવાર હતા, ત્યારે રોપ વે ના ટાવરમાં તકનિકી ખામીના કારણે ટાવર નમી પડતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં 6 શ્રમિકોના મોત નિપજ્યાં હોવાનું પ્રાથમિક અહેવાલોમાં જાણવા મળે છે.

મૃતદેહોને તાત્કાલિક હાલોલ સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં હાલોલના ધારાસભ્ય અને ડીવાયએસપી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી ગયા છે અને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.

આ દુર્ઘટના એ સમયે બની છે, જ્યારે હાલોલ શહેરમાં ગણેશ વિસર્જનની શોભાયાત્રાઓ નીકળી રહી હતી. પરિણામે શહેર તથા આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી અને દુઃખનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

પાવાગઢ જેવું દેશપ્રસિદ્ધ તીર્થસ્થળ હોવાથી, અહીં બનેલી આ દુર્ઘટનાએ ભક્તો, શ્રદ્ધાળુઓ તથા સ્થાનિક લોકોમાં ભારે આક્રોશ અને ચિંતાની લાગણી ફેલાઈ છે.

પાવાગઢમાં ગુડસ રોપ-વેનો તાર તૂટતા 6 લોકોના મોત થયા છે. મૃતક 6 લોકોમાં 2 ઓપરેટર, 2 શ્રમિક અને 2 અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ અને ફાયર વિભાગ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયું હતું.

પંચમહાલ કલેક્ટર અજય દહીંયાનું નિવેદન: પાવાગઢમાં ગુડસ રોપ-વેનો તાર તૂટતા 6 લોકોના મોત થયા છે. દુર્ઘનાની ગંભીરતાથી નોંધ લેવાઈ છે. આ દુર્ઘટના મામલે તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવશે.

પંચમહાલના SP હરેશ દૂધાતે જણાવ્યું કે, આજ રોજ પાવાગઢમાં જે મટીરિયલ રોપ વે આવેલો છે, મંદિરના વિકાસના કામ માટે જે નીચેથી સામાન લઈ જવાનો હોય, તે રોપ વેનો વાયર અચાનક તૂટી જતા તેમાં સવાર 6 લોકોના દુઃખદ મૃત્યુ થયા છે. હાલમાં તે લોકોને હોસ્પિટલ લાવીને પોસ્ટ મોર્ટમની કાર્યવાહી ચાલુ કરેલી છે. બે ઓપરેટરો જમ્મુ કાશ્મીરના રહેવાસી છે, એક રાજસ્થાનના હતા અને બાકીના 3 અહીંયા ગુજરાતમાં છે. તેઓ ક્યાંના રહેવાસી છે તેની તપાસ હાલ ચાલુ છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ વાયર તૂટી જવાના કારણે રોપ વે તૂટી છે. ડિટેલમાં FSLની તપાસ બાદ મામુલ પડશે.

