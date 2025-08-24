ETV Bharat / state

મહિસાગરના કડાણાડેમના 6 દરવાજા ખોલાયા, 100થી વધુ ગામોને કરાયા એલર્ટ - KADANA DAM

કડાણા ડેમ પ્રશાસન દ્વારા આ વર્ષે પ્રથમ વખત મહિસાગર નદીમા પાણી છોડાયુ.

મહિસાગરના કડાણાડેમના 6 દરવાજા ખોલાયા
મહિસાગરના કડાણાડેમના 6 દરવાજા ખોલાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 2:57 PM IST

1 Min Read

મહિસાગર : રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે મહિસાગર નદીમાં પાણીની વધુ આવક નોંધાતા ગુજરાતના મહિસાગર જીલ્લામાં આવેલા કડાણા ડેમના 6 દરવાજા ખોલવામા આવતા મહિસાગર નદીનું રોદ્ર સ્વરુપ જોવા મળ્યું છે. નદીમા પાણી છોડવામા આવતા જીલ્લાના કાંઠાવાળા ગામોને એલર્ટ કરવામા આવ્યા છે.

લોકોને નદી કિનારે નહી જવા સુચના આપવામા આવી છે. કડાણા ડેમનું રુલ લેવલ જાળવવા માટે ડેમના 4 ફુટ દરવાજા ખોલીને 72 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામા આવ્યું છે. કડાણા ડેમ પ્રશાસન દ્વારા આ વર્ષે પ્રથમ વખત મહિસાગર નદીમા પાણી છોડાયુ છે.

મહિસાગરના કડાણાડેમના 6 દરવાજા ખોલાયા (Etv Bharat Gujarat)

મહિસાગરના ગામો એલર્ટ કરાયા : ગુજરાતમા વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, ત્યારે મહિસાગર જીલ્લામા આવેલા કડાણા ડેમમા ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદને કારણે મહિસાગર નદીમા પાણીની આવક વધતા રુલ લેવલ જાળવી રાખવા માટે કડાણા ડેમનાં 6 જેટલા દરવાજા ખોલવામા આવ્યા છે. જેના કારણે મહિસાગર નદી બે કાંઠે વહેતી જોવા મળી રહી છે. કડાણાડેમના દરવાજા ખોલવા નદી કાઠે આવેલા મહિસાગર જીલ્લાના લુણાવાડાના 63 ગામ, ખાનપુર તાલુકાના17 ગામ, કડાણા તાલુકાના 24 ગામોને એલર્ટ જાહેર કરવામ આવ્યા છે.

લોકોને નદી કિનારે નહી જવાની સુચનાઓ આપવામા આવી છે. મહિ નદી અન્ય જીલ્લાઓમાથી પસાર થાય છે, તેવા પંચમહાલ, ખેડા, આણંદ અને વડોદરા જીલ્લાના નદી કાંઠાના વિસ્તારના લોકોને પણ એલર્ટ જાહેર કરવામા આવ્યા છે. કડાણા ડેમમાં ઉપરવાસમાં મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં વરસાદ પડે તો તેનું પાણી મહીસાગર નદીમાં આવતું હોય છે.

મધ્યપ્રદેશની અનાથ નદી તેમજ રાજસ્થાન વાંસવાળા ખાતે મહિ નદી પર બનાવવામાં આવેલા માહી બજાજ સાગર ડેમમાંથી પાણી છોડવાના કારણે કડાણા ડેમ છલકાયો છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ખેડા: મહિસાગર નદી પરનો સેવાલિયા બ્રિજ બંધ કરાયો, ટ્રાફિકને આ માર્ગ પર ડાઈવર્ટ કરાયો
  2. મહીસાગરના પાણી ભાઠામાં પ્રવેશતા ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન

મહિસાગર : રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે મહિસાગર નદીમાં પાણીની વધુ આવક નોંધાતા ગુજરાતના મહિસાગર જીલ્લામાં આવેલા કડાણા ડેમના 6 દરવાજા ખોલવામા આવતા મહિસાગર નદીનું રોદ્ર સ્વરુપ જોવા મળ્યું છે. નદીમા પાણી છોડવામા આવતા જીલ્લાના કાંઠાવાળા ગામોને એલર્ટ કરવામા આવ્યા છે.

લોકોને નદી કિનારે નહી જવા સુચના આપવામા આવી છે. કડાણા ડેમનું રુલ લેવલ જાળવવા માટે ડેમના 4 ફુટ દરવાજા ખોલીને 72 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામા આવ્યું છે. કડાણા ડેમ પ્રશાસન દ્વારા આ વર્ષે પ્રથમ વખત મહિસાગર નદીમા પાણી છોડાયુ છે.

મહિસાગરના કડાણાડેમના 6 દરવાજા ખોલાયા (Etv Bharat Gujarat)

મહિસાગરના ગામો એલર્ટ કરાયા : ગુજરાતમા વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, ત્યારે મહિસાગર જીલ્લામા આવેલા કડાણા ડેમમા ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદને કારણે મહિસાગર નદીમા પાણીની આવક વધતા રુલ લેવલ જાળવી રાખવા માટે કડાણા ડેમનાં 6 જેટલા દરવાજા ખોલવામા આવ્યા છે. જેના કારણે મહિસાગર નદી બે કાંઠે વહેતી જોવા મળી રહી છે. કડાણાડેમના દરવાજા ખોલવા નદી કાઠે આવેલા મહિસાગર જીલ્લાના લુણાવાડાના 63 ગામ, ખાનપુર તાલુકાના17 ગામ, કડાણા તાલુકાના 24 ગામોને એલર્ટ જાહેર કરવામ આવ્યા છે.

લોકોને નદી કિનારે નહી જવાની સુચનાઓ આપવામા આવી છે. મહિ નદી અન્ય જીલ્લાઓમાથી પસાર થાય છે, તેવા પંચમહાલ, ખેડા, આણંદ અને વડોદરા જીલ્લાના નદી કાંઠાના વિસ્તારના લોકોને પણ એલર્ટ જાહેર કરવામા આવ્યા છે. કડાણા ડેમમાં ઉપરવાસમાં મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં વરસાદ પડે તો તેનું પાણી મહીસાગર નદીમાં આવતું હોય છે.

મધ્યપ્રદેશની અનાથ નદી તેમજ રાજસ્થાન વાંસવાળા ખાતે મહિ નદી પર બનાવવામાં આવેલા માહી બજાજ સાગર ડેમમાંથી પાણી છોડવાના કારણે કડાણા ડેમ છલકાયો છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ખેડા: મહિસાગર નદી પરનો સેવાલિયા બ્રિજ બંધ કરાયો, ટ્રાફિકને આ માર્ગ પર ડાઈવર્ટ કરાયો
  2. મહીસાગરના પાણી ભાઠામાં પ્રવેશતા ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન

For All Latest Updates

TAGGED:

KADANA DAMMAHISAGARGUJARAT WEATHERMAHISAGAR RIVERKADANA DAM

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.