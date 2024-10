ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં બ્યુટીપાર્લર ચલાવી યુવતી 58.95 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે રાજકોટમાંથી ઝડપાઈ

By ETV Bharat Gujarati Team

રાજકોટ: જિલ્લામાં અમદાવાદમાંથી માદક પદાર્થ મેફેડ્રોન (એમ.ડી.) ના જથ્થા સાથે એક યુવતી આવતી હોવાની બાતમીના આધારે રાજકોટ SOG ટીમ વોચમાં ઊભી હતી. જેમાં અમદાવાદમાં બ્યુટીપાર્લર ચલાવતી એક યુવતીને રાજકોટ શહેર SOG ટીમે બામણબોર નજીકથી ઝડપી તેની પાસેથી ડ્રગ્સનો 5 લાખથી વધુનો જથ્થો કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

SOG ટીમની રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર વોચ: રાજકોટ શહેરના પોલીસ કમિશ્નર બજેશ કુમાર ઝા તરફથી મળેલ સૂચનાના આધારે રાજકોટ શહેર વિસ્તારમાં યુવાધન નશાના રવાડે ન ચડે તથા નાર્કોટીકસ પદાર્થોનું વેચાણ અટકાવવા 'SAY NO TO DRUGS' મિશન અંતર્ગત નાર્કોટીકસ પદાર્થોનું ખરીદ-વેચાણ કે સેવન કરનારા શખ્સો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત SOG, PI, એસ.એમ. જાડેજાના માગ્દર્શન હેઠળ SOG ટીમના ફીરોજબાઈ રાઠોડ, હાર્દિકસિંહ પરમાર ખાનગી રીતે બાતમી મળતા SOG ટીમ રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે બામણબોર ગામમાં જવાના જુના રસ્તા પાસે વોચમાં ઊભી હતી. આ દરમિયાન એક યુવતી શંકાસ્પદ હાલતમાં પસાર થતા જોવા મળી હતી. પોલીસ તેને રોકીને તેની ચકાસણી કરતાં તેની પાસેથી 5,89,500 રૂપિયાની કિમત ધરાવતું 58.95 ગ્રામ ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. આ સાથે બે મોબાઈલ, નાનો વજન કાંટો, રોકડા રૂપિયા સહિતના 6.10 લાખના મુદ્દામાલ મળી આવ્યો હતો. પરિણામે એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.