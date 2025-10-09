ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથમાં 50 વર્ષીય મહિલા પર સામૂહિક દુષ્કર્મ, પોલીસે મધ દરિયામાંથી ત્રણની ધરપકડ કરી

નવાબંદર ઇન્ચાર્જ PI મહેન્દ્રસિંહ રાણાએ ગુનાની તપાસ સંભાળીને અલગ અલગ ટીમો બનાવીને નરાધમોને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.

મધ દરિયામાંથી ત્રણની ધરપકડ કરી
મધ દરિયામાંથી ત્રણની ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : ઉના તાલુકાના નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા દરિયા કિનારાના એક ગામમાં રહેતા 50 વર્ષીય આધેડ મહિલા પર 3 જેટલા નરાધમોએ મહિલાની એકલતાનો લાભ લઈ 7 દિવસ પહેલા સામૂહિક દુષ્કર્મ કરતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

એકલતાનો લાભ લઈ 7 દિવસ પહેલા સામૂહિક દુષ્કર્મ

ઉના તાલુકાના નવાબંદર મરીન પોલીસ મથક વિસ્તારમાં એક દરિયા કિનારા પરનું ગામ આવેલું છે. આ ગામમાં એકલવાયું જીવન જીવતા 50 વર્ષીય આધેડ મહિલા 7 દિવસ પહેલા પોતાના ઘરે એકલા હતા, ત્યારે નવાબંદર ગામે રહેતા નરેન્દ્ર ઉર્ફે કાળીયો દેવચંદભાઈ બારિયા, સંજય ઉર્ફે કબલી ઉર્ફે કબૂતર, દેવશીભાઈ બારિયા તેમજ એક અજાણ્યા નરાધમે મહિલાને પોતાના ઘરેથી બાઇકમાં બેસાડીને અપહરણ કર્યુ હતું. બેભાન કરી મહિલા પર સામૂહિક દુષ્કર્મ કરી ગુપ્તાંગના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી.

મધ દરિયામાંથી ત્રણની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ નરાધમો 7 દિવસ પહેલા દુષ્કર્મ કર્યા બાદ નાશી ગયેલ હતા અને સાત દિવસ થી પીડાતી મહિલાને વધુ દુખાવો થતા પરિવારને જાણ કરવામાં આવતા, તેમને સારવાર અર્થે ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ફરજ પરના તબીબે મહિલા દુષ્કર્મનો ભોગ બન્યા હોવાની પોલીસને જાણ કરી હતી.

પોલીસે શોધખોળ શરુ કરી

નવાબંદર ઇન્ચાર્જ PI મહેન્દ્રસિંહ રાણા સહિતનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યો હતો. સામૂહિક દુષ્કર્મનો ભોગ બનેલ મહિલાએ પોલીસને સમગ્ર ઘટના અંગે જણાવતા પોલીસે મહિલાની ફરિયાદના આધારે 3 નરાધમો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી હતી.

આરોપીઓની ધરપકડ
આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

નવાબંદર ઇન્ચાર્જ PI મહેન્દ્રસિંહ રાણાએ ગુનાની તપાસ સંભાળીને અલગ અલગ ટીમો બનાવીને નરાધમોને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.

નવાબંદર પોલીસ હેડ કોન્સટેબલ પાંચા બાંભણિયા, પો.કોન્સ. સંદીપ ઝણકાટને નરાધમો દરિયામાં ક્યાં છે, અને કઈ દિશા તરફ જઈ રહ્યા છે. તેની બાતમી મળતા જીતેશ દમણિયા, સંજય ચાવડા, પાંચા બાંભણિયા, સંદીપ ઝણકાટ, કંચનબેન પરમાર સહિતનાઓએ દરિયામાં બોટ લઈ આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી હતી.

મધ દરિયામાંથી ધરપકડ કરી
મધ દરિયામાંથી ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)

મધ દરિયામાં 25 કિમી અંદર નરાધમો બોટ લઈ માછીમારી કરવા જતા રહ્યા હતા. તેઓને ઝડપી પાડી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. મહેસાણાના વિસનગરમાં ધોરણ-9ની સગીરા પર સામૂહિક દુષ્કર્મ, 6 આરોપીઓની ધરપકડ
  2. Gangrape in Kanpur: ડોક્ટરની દીકરી સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ, શરીરના અનેક જગ્યાએ ઉઝરડા, મિત્રોએ કરી ક્રૂરતા

For All Latest Updates

TAGGED:

GIR SOMNATH NEWSGIR SOMNATH POLICEGIR SOMNATH CRIMEGIR SOMNATH GANG RAPEDGIR SOMNATH GANG RAPED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.