નવસારીમાં લિફ્ટમાં ફસાતા 5 વર્ષના બાળકનું કરુણ મોત

ફાયર વિભાગના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચી જરૂરી સાધનો વડે રેસ્ક્યૂ કામગીરી શરૂ કરી. દોઢ કલાકની જહેમત બાદ બાળકને લિફ્ટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો.

Published : August 25, 2025 at 3:41 PM IST

નવસારી : વિજલપોર ખાતે આવેલ નીરવ સ્કવેર એપાર્ટમેન્ટમાં આજે સવારે એક કરૂણાંતિકા બની હતી. અનમેન્ટેન લિફ્ટમાં ફસાઈ જતા 5 વર્ષીય સાર્થક બારૈયાનું મોત થયું.

મળતી વિગતો મુજબ, એપાર્ટમેન્ટના પ્રથમ માળે રહેતા વિપુલ બારૈયાનો દીકરો સાર્થક પોતાની માતા સાથે દવાખાને જવા માટે નીકળ્યો હતો. એ સમયે માતા ઘરના દરવાજાને તાળું મારી રહી હતી, ત્યારે સાર્થક લિફ્ટ પાસે પહોંચી ગયો હતો. લિફ્ટનો આગળનો દરવાજો ખોલી અંદર જવાનો પ્રયાસ કરતા તે બે દરવાજા વચ્ચે ફસાઈ ગયો, તે દરમિયાન ઉપરના માળેથી કોઈએ લિફ્ટ બોલાવતાં લિફ્ટ ઉપર જવા લાગી હતી અને બાળક ગંભીર રીતે ફસાઈ ગયો.

ફાયર વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યું : ઘટનાની જાણ થતાં એપાર્ટમેન્ટમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, તરત જ 108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચી જરૂરી સાધનો વડે રેસ્ક્યૂ કામગીરી શરૂ કરી. દોઢ કલાકની જહેમત બાદ બાળકને લિફ્ટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં સાર્થક બેભાન થઈ ગયો હતો.

108 મારફતે તેને તાત્કાલિક નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે ફરજ પરના ડોક્ટરોએ તપાસ બાદ બાળકને મૃત જાહેર કર્યો. આ ઘટનાથી બારૈયા પરિવારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

પોલીસે હાથ ધરી : ઘટનાની જાણ થતા વિજલપોર પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. લિફ્ટનું મેન્ટેનન્સ નિયમિત થયું હતું કે કેમ અને તેનો સેન્સર યોગ્ય રીતે કામ કરતો હતો કે કેમ તે અંગે સવાલો ઊભા થયા છે.

ફાયર અધિકારી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, સવારે 9 વાગ્યે ઇમરજન્સી કોલ મળતા 7 થી 8 જવાનો સાથે રેસ્ક્યૂ વ્હીકલ લઈ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. લિફ્ટનો દરવાજો કાપીને બાળકને બહાર કાઢવામાં આવ્યો, પરંતુ તે બેભાન હાલતમાં હતો.

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું : સમીર પટેલે જણાવ્યું કે, "બાળક પોતાની માતા સાથે દવાખાને જતો હતો, પરંતુ લિફ્ટનો આગળનો દરવાજો બંધ થઈ જતા બાળક અંદર ફસાઈ ગયો અને ઉપર જતા લિફ્ટના કારણે આ દુર્ઘટના બની. આ બનાવ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા વાલીઓ માટે ચેતવણીરૂપ છે. બાળકો ઘણીવાર રમતાં રમતાં લિફ્ટ પાસે પહોંચી જાય છે અથવા એકલા તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં વાલીઓએ સાવચેત રહેવું અત્યંત જરૂરી છે.

