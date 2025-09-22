ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ

આ અંબાજી મંદિર અમદાવાદના આશ્રમ રોડ પર આવેલું છે અને લગભગ 400 વર્ષ જૂનું છે.

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ
અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 5:59 PM IST

અમદાવાદ: આજે નવરાત્રીનો પવિત્ર પર્વ શરૂ થઈ રહ્યો છે. મા અંબાના દર્શન માટે ભક્તો શક્તિપીઠ અંબાજી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. જોકે, જે ભક્તો અંબાજી સુધી પહોંચી શકતા નથી, તેમના માટે અમદાવાદમાં જ એક શ્રદ્ધાનું ધામ ઊભું થયું છે. અમદાવાદમાં નિર્મિત આ અંબાજી મંદિર સાક્ષાત અંબાજી મંદિરની પ્રતિકૃતિ છે. અહીં અંબાજીના ગબ્બર જેવો ડુંગર પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલું જ નહીં, અંબાજીથી માતાજીની આરતીની જ્યોત પણ અહીં લાવવામાં આવી છે, જેથી અમદાવાદના ભક્તો પણ મા અંબાના દર્શનનો અલૌકિક લાભ મેળવી શકે.

અંબાજી મંદિરનો ઇતિહાસ:

આ અંબાજી મંદિર અમદાવાદના આશ્રમ રોડ પર આવેલું છે અને લગભગ 400 વર્ષ જૂનું છે. આ સ્થળે વર્ષો પહેલાં એક નાનકડી દેરી હતી, જેનું સ્થાન હવે ભવ્ય મંદિરે લીધું છે. મંદિરના નવનિર્માણનો ઇતિહાસ રસપ્રદ છે. વર્ષ 1980માં અહીં રહેતાં એક વૃદ્ધ બહેન, જે માતાજીનાં પરમ ભક્ત હતાં, તેમને સ્વપ્નમાં મા અંબાએ દર્શન આપી કહ્યું, “જ્યાં હાલ મારી નાનકડી દેરી છે, ત્યાં એક ભવ્ય મંદિર બનાવો.” આ વાત બીજા દિવસે તેમણે નિત્ય દર્શને આવતા નટુભાઈ પટેલને જણાવી. નટુભાઈને આ વિચાર ગમ્યો અને તેમણે તેમના 20 મિત્રો સાથે મળીને, વ્યક્તિદીઠ 500 રૂપિયાનું યોગદાન આપી, મંદિર નિર્માણનું કાર્ય શરૂ કર્યું.

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરમાં મા અંબાજીની ચાર ફૂટ ઊંચી સુંદર મૂર્તિ, ખાસ જયપુરથી લાવીને પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવી છે. મંદિરની એક વિશેષતા એ છે કે તેની સામે જ ગબ્બર ડુંગર બનાવવામાં આવ્યો છે, જે જોતાં અંબાજીના મૂળ ગબ્બરની યાદ આવે છે. આ મંદિરમાં પ્રજ્વલિત જ્યોત અંબાજીના ગબ્બર પર આવેલા મંદિરમાંથી લાવવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ
અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ
અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરની વિશેષતાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ:

મંદિરના પ્રાંગણમાં વર્ષમાં ત્રણ વખત નવચંડી યજ્ઞ યોજાય છે: ચૈત્રી નવરાત્રિની આઠમે, આસો નવરાત્રિની શારદીય આઠમે અને મહા સુદ અગિયારસે, જે મંદિરની પ્રાણપ્રતિષ્ઠાનો દિવસ છે. આ ઉપરાંત, દર વર્ષે અહીં ભવ્ય અન્નકૂટનું આયોજન થાય છે, જેમાં માના ભક્તો ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે.

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ
અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું અંબાજી મંદિર: શક્તિપીઠની પ્રતિકૃતિ, ભક્તોનું આસ્થાનું ધામ (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરના ટ્રસ્ટી નટુ મામાએ જણાવ્યું, “પહેલાના સમયમાં પોળોમાં માટી અને પથ્થરથી મલ્લા માતાનું સ્થાનક બનાવતા હતા. તેથી મને વિચાર આવ્યો કે અંબાજીના ગબ્બર જેવું જ ગબ્બર અહીં બનાવીએ અને ઉપર માતાજીનું સ્થાનક સ્થાપિત કરીએ. અંબાજીના ગબ્બર પર પૂનમના દિવસે રાત્રે 2:00 વાગે થતી આરતીની જ્યોત અહીં લાવીને સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.”

