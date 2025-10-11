ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં 40 વર્ષ જૂનો ગ્રાન્ટ ઉચાપતનો કેસ, ફરિયાદી-આરોપી ક્લાર્ક બંને હયાત નથી છતાં કોર્ટમાં ચાલુ છે કેસ

ભાવનગરમાં તાલુકાના ગ્રામ્યના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સરકારી ગ્રાન્ટમાંથી રૂપિયા 31 હજારની ઉચાપતનો કેસ વર્ષ 1985 અને 1986 આસપાસથી ચાલ્યો આવે છે.

ભાવનગરમાં 40 વર્ષ જૂનો કોર્ટ કેસ
ભાવનગરમાં 40 વર્ષ જૂનો કોર્ટ કેસ (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 11, 2025 at 2:45 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ તાલુકાના ગ્રામ્યના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સરકારી ગ્રાન્ટમાંથી રૂપિયા 31 હજારની ઉચાપતનો કેસ વર્ષ 1985 અને 1986 આસપાસથી ચાલ્યો આવે છે. ખાસ બાબત એ છે કે આ કેસમાં ફરિયાદી અધિકારી તથા આરોપી ક્લાર્ક બંનેનું નિધન થઈ ગયું છે અને કેસ હજુ પણ શિહોરની કોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે. આ સમગ્ર કેસની વધુ વિગત મેળવવા માટે જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડૉક્ટર ચંદ્રમણીએ ETV Bharat સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. આરોગ્ય અધિકારીના કહેવા પ્રમાણે ફરિયાદ કરનાર મેડિકલ ઓફિસર અને જેની સામે ઉચાપતની ફરિયાદ હતી તે ક્લાર્ક હયાત નથી.

કાળાતળાવ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની ઘટના
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર ચંદ્રમણીએ કેસ વિશે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં વલ્લભીપુર તાલુકામાં કાળાતળાવ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જુના સમયમાં વહીવટી કામગીરી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવતી હતી. તાલુકા વિકાસ અધિકારી ગ્રાન્ટ ફાળવતા હતા. કામગીરી માટે કુટુંબ કલ્યાણ ઓપરેશન છે પ્રાથમિક આરોગ્ય સંચાલન માટે ગ્રાન્ટ મળે અને પ્રાથમિક આરોગ્યને ગ્રાન્ટ બાદમાં સરભર કરવી પડે અને બિલ જમા કરવા પડે.

ભાવનગરમાં 40 વર્ષ જૂનો કોર્ટ કેસ (ETV Bharat Gujarat)

1985/86માં બનેલી ઘટના
ડૉક્ટર ચંદ્રમણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એટલે જે તે સમય 1985/86 ના વર્ષમાં રાજ્ય સરકારમાંથી નિમાયેલા ઓડિટર દ્વારા ઓડિટ કરાયું ત્યારે ધ્યાને આવ્યું કે અમુક રકમ એડવાન્સ આપવામાં આવી હતી. તે પરત કરાઈ નથી. એકને એક વાઉચરને બે વખત ઉધાર કરાયું છે. એટલે આ રીતે આશરે 31 હજારની ઉચાપત સામે આવી હતી. આ રકમ ઓડિટમાં આવે એટલે ભરપાઈ કરી દેવી પડે તેવું ના થતાં બે-ચાર કે 10 વર્ષ પછી વિધાનસભાની PR કમિટીના ધ્યાને આવતા તે લોકોએ તેવું કહ્યું કે, આ ઉચાપત સામે શું કાર્યવાહી થઈ છે.

કાળાતળાવ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની ઘટના
કાળાતળાવ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

નોંધાઈ બાદના પોલીસ ફરિયાદ
ડૉક્ટર ચંદ્રમણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જે કારણસર જે-તે સમયના મેડિકલ ઓફિસર દ્વારા પોલીસ કેસ કરવામાં આવેલો. તેમાં જે તે મેડિકલ ઓફિસર, એમબીબીએસ અને મેડિકલ ઓફિસર સીએચઓ અને સીએચવી અને સિનિયર ક્લાર્ક જવાબદાર હતા. તેની સામે પોલીસ કેસ કરાયો હતો. જો કે પોલીસ કેસ પછી કેટલીક રકમની ભરપાઈ કરી દેવાઈ તો કેટલીક રકમ બાકી રહેતા સિહોર કોર્ટમાં મુદ્ત હતી અને જેમાં સુનાવણીમાં અમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ હતા તે રજૂ કર્યા હતા. શિહોર કોર્ટમાં હજુ કેસ પેન્ડીંગ છે.

ફરીયાદી અને જવાબદાર ક્લાર્કના થઈ ચૂક્યા છે અવસાન
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડૉક્ટર ચંદ્રમણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એફઆઇઆર કરનાર મેડિકલ ઓફિસર ગુજરી ગયા છે. જે સિનિયર ક્લાર્ક હતા તે પણ ગુજરી ગયા છે. એક મેડિકલ ઓફિસર મહારાષ્ટ્ર ગુડગાંવ સ્થળાંતર થઈ ગયા છે તે હયાત છે કે નહીં ખબર નથી. આમ આ ગ્રાન્ટની ઉચાપતના કેસમાં ફરિયાદી-આરોપી બંનેનું નિધન થઈ ગયું છે પરંતુ કેસ હજુ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે.

જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર ચંદ્રમણી
જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર ચંદ્રમણી (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં 2500 રૂપિયાની રિકવરી બાકી
સમગ્ર કેસની અંદર જિલ્લા પંચાયતના કાયદા સલાહકાર અધિકારી જીનલબેન શાહે વિગતો પૂરી પાડી હતી. જે મુજબ વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં 1985/1986માં કેસ નોંધાયો હતો. 17/1/2018 માં હિયરીંગ સિહોરમાં શરૂ થયું હતું. આજ દિન સુધીમાં 87 જેટલી મુદતો પડી છે. સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ કેસ લડી રહ્યા છે. જ્યારે સામા પક્ષે પ્રફુલ કોટીયા વકીલ છે. જો કે આ કેસ આઈપીસી 114, 409 અને 477/A હેઠળ ફરીયાદ નોંધાયેલી છે. જેમાં ડોક્ટર કિરણકુમાર રજનીકાંત મેડિકલ ઓફિસર અને ક્લાર્ક ચંદુભાઈ ડાયાભાઈ ડામોર છે. જેમાં ક્લાર્ક ચંદુ ડાયાભાઈ ડામોરનું અવસાન થઈ ચૂકયુ છે. મોટાભાગની રકમ રીકવર થઈ ગઈ છે. હાલમાં પણ 2500 જેવી રકમ બાકી હોય તેની રીકવરી માટેની કોર્ટમાં કાર્યવાહી ચાલુ છે. જો કે આ હવેની મુદ્દત 14/10/2025 ના રોજ અપાય છે.

