ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ડૂબવાથી બે મોતના બનાવ બનવા પામ્યા છે. ભાવનગર જિલ્લાના ભાદરવી અમાસે કોળીયાક ગામ નજીક ચાર યુવાનો દરિયામાં નાહ્વા પડ્યા હતા. જે પૈકી એક યુવાનનું મૃત્યુ નીપજયું છે. જ્યારે જિલ્લાના ઉમરાળા તાલુકામાં નદીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયેલા એક શખ્સનો મૃતદેહ વહીવટી તંત્રની ટીમો દ્વારા શોધખોળ કરીને નદીમાંથી શોધી લેવામાં આવ્યો છે. આમ બે ડૂબી જવાની મૃત્યુની બે ઘટનાથી અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
ભાદરવી અમાસે દરિયામાં ન્હાવા પડ્યા હતા યુવાનો
ભાવનગર તાલુકામાં ભાદરવી અમાસના દિવસે કોળીયાક ખાતે સમુદ્ર સ્નાનનું મહત્વ હોવાથી લાખોની જનમેદની ઉમટે છે. ત્યારે ભાદરવી અમાસના દિવસે કુડા ગામથી મોડેશ કંપનીએ આપેલી જગ્યાની વચ્ચે દરિયામાં ચાર યુવાનો નાહવા પડ્યા બાદ ડૂબવા લાગ્યા હતા. જેને પગલે સ્થાનિક લોકો દ્વારા 17 વર્ષીય જયેશ કેશુભાઈ બાંભણિયા , 17 વર્ષીય અજય કેશુભાઈ બાંભણિયા અને 18 વર્ષીય ઉત્તમ કાનજીભાઈ બારૈયાનાને સ્થાનિક લોકોએ બચાવી લીધા હતા. જ્યારે અન્ય 18 વર્ષીય ઋત્વિક તુલસીભાઈ બાંભણિયા શોધખોળ બાદ મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
મૃતક પૈકી ત્રણ યુવાનો એક જ ગામના રહેવાસી
કુડાથી મોડેસ્ટ કંપનીની વચ્ચેની જગ્યામાં દરિયામાં નાહવા પડેલા ચાર સગીર યુવાનો એક જ ગામના હોવાનું તંત્રએ જણાવ્યું છે. મામલતદારની યાદીમાં ચારે યુવાનો નવા રતનપર ગામના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જ્યારે તેમાં બે સગા ભાઈઓનો પણ બચાવ થયો છે. જો કે બનાવ બાદ કોળી સેનાના પ્રમુખ અને પરસોત્તમભાઈ સોલંકીના પુત્ર દિવ્યેશભાઈ સોલંકી CHC સેન્ટરની મુલાકાત લઈને મૃતક ઋત્વિક તુલસીભાઈ બાંભણિયાના પરિવારને સાંત્વના આપી હતી. આમ જિલ્લામાં બે ડૂબવાના બનાવો બનવા પામ્યા હતા.
વધુ એક ડૂબી ગયેલા શખ્સનો મૃતદેહ મળી આવ્યો
ભાવનગર તાલુકાના મામલતદાર અશ્વિન કુબાવતે યાદીમાં વધુમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, 22 તારીખના રોજ ઉમરાળાના લંગાળા ગામે વાડી વિસ્તારમાં કલાભાઈ કોતર નામના શખ્સ નદીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા. જેની જાણ તંત્રને થતા તેની શોધખોળ માટે પાલીતાણાની ફાયર વિભાગની ટીમ તેમજ ભાવનગરની ફાયર વિભાગની ટીમ અને NDRFની ટીમ કામે લાગી હતી. ત્યારે નદીમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવતા અંતે શખ્સનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જેથી મૃતદેહને ઉમરાળા CHC સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.