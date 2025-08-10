સુરત: શહેરમાં દારૂ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી અટકાવવા માટે પોલીસ દ્વારા ચલાવાઈ રહેલી ખાસ ઝુંબેશમાં વધુ એક સફળતા મળી છે. સચીન પોલીસે એક કિન્નર સહિત કુલ 4 શખ્સોને વિદેશી દારૂનો વેપાર કરતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે તેમની પાસેથી 2 લાખથી વધુનો દારૂ અને બિયરનો જથ્થો તેમજ દારૂની હેરાફેરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કાર સહિત કુલ 4 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
દારૂના ધંધામાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો: પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સચીન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે કેટલાક શખ્સો કારમાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી તપાસ કરતાં ચાર શખ્સો ઝડપાયા હતા. આ આરોપીઓમાં એક કિન્નરનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ ટોળકી કારમાં દારૂનો જથ્થો ભરીને જરૂરિયાતમંદ ગ્રાહકોને અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં સપ્લાય કરતી હતી. પોલીસે આ સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓ આ દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી અને કોની પાસેથી લાવ્યા હતા અને કેટલા સમયથી આ ધંધામાં સંકળાયેલા હતા, તે દિશામાં સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. સુરત પોલીસની આ કામગીરીથી દારૂના ધંધામાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
સચિન પોલીસ મથકના પીઆઈ એ જણાવ્યું હતું કે, કિન્નર દારૂના ધંધા સાથે સંકળાયેલો હોવાની વાત સામે આવી હતી.જેમાં પોલીસે એક કિન્નર સહિત અન્ય 3 લોકોની ધરપકડ કરી છે, સુરતના સચીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દારૂનો ધંધો કરતા હોવાની વાત સામે આવી છે, પોલીસે સમગ્ર ઘટનામાં ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે અને કયાંથી દારૂ લાવતા હતા તે દિશામાં તપાસ પણ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો: