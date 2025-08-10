Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

સુરતમાં કિન્નર સહિત 4 લોકો વિદેશી દારૂ સાથે ઝડપાયા, પોલીસે 4 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો - ALCOHOL AND DRUG SMUGGLING IN SURAT

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ ટોળકી કારમાં દારૂનો જથ્થો ભરીને જરૂરિયાતમંદ ગ્રાહકોને અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં સપ્લાય કરતી હતી.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read

સુરત: શહેરમાં દારૂ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી અટકાવવા માટે પોલીસ દ્વારા ચલાવાઈ રહેલી ખાસ ઝુંબેશમાં વધુ એક સફળતા મળી છે. સચીન પોલીસે એક કિન્નર સહિત કુલ 4 શખ્સોને વિદેશી દારૂનો વેપાર કરતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે તેમની પાસેથી 2 લાખથી વધુનો દારૂ અને બિયરનો જથ્થો તેમજ દારૂની હેરાફેરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કાર સહિત કુલ 4 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

દારૂના ધંધામાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો: પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સચીન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે કેટલાક શખ્સો કારમાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી તપાસ કરતાં ચાર શખ્સો ઝડપાયા હતા. આ આરોપીઓમાં એક કિન્નરનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ ટોળકી કારમાં દારૂનો જથ્થો ભરીને જરૂરિયાતમંદ ગ્રાહકોને અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં સપ્લાય કરતી હતી. પોલીસે આ સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓ આ દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી અને કોની પાસેથી લાવ્યા હતા અને કેટલા સમયથી આ ધંધામાં સંકળાયેલા હતા, તે દિશામાં સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. સુરત પોલીસની આ કામગીરીથી દારૂના ધંધામાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

કિન્નર સહિત 4 લોકો વિદેશી દારૂ સાથે ઝડપાયા, પોલીસે 4 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

સચિન પોલીસ મથકના પીઆઈ એ જણાવ્યું હતું કે, કિન્નર દારૂના ધંધા સાથે સંકળાયેલો હોવાની વાત સામે આવી હતી.જેમાં પોલીસે એક કિન્નર સહિત અન્ય 3 લોકોની ધરપકડ કરી છે, સુરતના સચીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દારૂનો ધંધો કરતા હોવાની વાત સામે આવી છે, પોલીસે સમગ્ર ઘટનામાં ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે અને કયાંથી દારૂ લાવતા હતા તે દિશામાં તપાસ પણ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'વશ', સુરતમાં ચાલતી બસમાં મહિલા સાથે ભુવાએ આચર્યુ દુષ્કર્મ, વશીકરણ કરીને વાસના સંતોષી
  2. ઓવરટેક મુદ્દે થયેલી બબાલમાં યુવકોએ કર્યો હુમલો, જ્વેલર્સનું મોત

સુરત: શહેરમાં દારૂ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી અટકાવવા માટે પોલીસ દ્વારા ચલાવાઈ રહેલી ખાસ ઝુંબેશમાં વધુ એક સફળતા મળી છે. સચીન પોલીસે એક કિન્નર સહિત કુલ 4 શખ્સોને વિદેશી દારૂનો વેપાર કરતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે તેમની પાસેથી 2 લાખથી વધુનો દારૂ અને બિયરનો જથ્થો તેમજ દારૂની હેરાફેરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કાર સહિત કુલ 4 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

દારૂના ધંધામાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો: પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સચીન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે કેટલાક શખ્સો કારમાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી તપાસ કરતાં ચાર શખ્સો ઝડપાયા હતા. આ આરોપીઓમાં એક કિન્નરનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ ટોળકી કારમાં દારૂનો જથ્થો ભરીને જરૂરિયાતમંદ ગ્રાહકોને અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં સપ્લાય કરતી હતી. પોલીસે આ સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓ આ દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી અને કોની પાસેથી લાવ્યા હતા અને કેટલા સમયથી આ ધંધામાં સંકળાયેલા હતા, તે દિશામાં સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. સુરત પોલીસની આ કામગીરીથી દારૂના ધંધામાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

કિન્નર સહિત 4 લોકો વિદેશી દારૂ સાથે ઝડપાયા, પોલીસે 4 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

સચિન પોલીસ મથકના પીઆઈ એ જણાવ્યું હતું કે, કિન્નર દારૂના ધંધા સાથે સંકળાયેલો હોવાની વાત સામે આવી હતી.જેમાં પોલીસે એક કિન્નર સહિત અન્ય 3 લોકોની ધરપકડ કરી છે, સુરતના સચીન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દારૂનો ધંધો કરતા હોવાની વાત સામે આવી છે, પોલીસે સમગ્ર ઘટનામાં ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે અને કયાંથી દારૂ લાવતા હતા તે દિશામાં તપાસ પણ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'વશ', સુરતમાં ચાલતી બસમાં મહિલા સાથે ભુવાએ આચર્યુ દુષ્કર્મ, વશીકરણ કરીને વાસના સંતોષી
  2. ઓવરટેક મુદ્દે થયેલી બબાલમાં યુવકોએ કર્યો હુમલો, જ્વેલર્સનું મોત

For All Latest Updates

TAGGED:

SURATSURAT CRIMEDRUG SMUGGLING IN SURATSURAT NEWSALCOHOL AND DRUG SMUGGLING IN SURAT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.