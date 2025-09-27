ETV Bharat / state

'સિંહના રાજમાં શાહુડીનો શિકાર', શિકારીને જેલની હવા ખાવાનો વારો આવ્યો

સિંહ,દીપડા સહિત શાહુડી જેવા પ્રાણીઓ પણ ભાવનગર જિલ્લામાં જોવા મળે છે. ત્યારે શાહુડીના શિકાર મામલે પાલિતાણા વનવિભાગે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 7:57 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 10:17 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં સિંહ,દીપડા વગેરે જેવા પ્રાણીઓ વસવાટ કરી રહ્યા છે. આ સાથે વરુ, શિયાળ, નીલગાય, કાળિયાર વગેરે જેવા પ્રાણીઓ પણ વિચરે છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં શેત્રુંજી વન વિભાગ નીચે આવતા વિસ્તારમાં એક શખ્સને શાહુડીનો શિકાર કરવાના મામલે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.

પાલીતાણા વનવિભાગની આકરી કાર્યવાહી

ભાવનગર જિલ્લાના શેત્રુંજી વન્યજીવ પાલીતાણા વિભાગ હેઠળ જેસર વન વિભાગ વિસ્તારમાં સીમ વિસ્તારની અંદર સિંહ, દીપડા સાથે શાહુડી જેવા પ્રાણીઓ પણ છે, ત્યારે શાહુડીનો શિકાર થયો હોવાની ઘટના વન વિભાગની સામે આવતા તપાસ કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગની ટીમ શિડ્યુલ 1માં આવતી શાહુડીના શિકારને પગલે જેસર વન વિભાગ વિસ્તારના બીલા ગામે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી હતી.

શાહુડીનો શિકાર કરવા બદલ કાર્યવાહી

બીલા ગામની સીમમાં વન વિભાગની ટીમે તપાસ કરતા અને બનાવ સ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ, બીલા ગામના જ રહેવાસી 37 વર્ષીય હમીર ઉકાભાઇ પરમાર નામના શખ્સને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પકડાયેલા શખ્સ સામે વન વિભાગ દ્વારા ધોરણસર વન્યજીવ હેઠળની કલમો લગાવી ગુન્હો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

શેત્રુંજી વન્યજીવ પાલીતાણા વિભાગ દ્વારા જેસરના બીલા ગામેથી ઝડપી પાડેલા શખ્સ સામે વન વિભાગની કલમો 2 (1), 2 (14 ), 2(16), 2 (20), 2(32), 2( 35), 2 (36) 9, 39, 50, 51, 52, 55, 57 જેવી કલમ લગાવવામાં આવી છે. જો કે ગુનો નોંધાયા બાદ અને ઝડપાઈ ગયા પછી શખ્સને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં આરોપી દ્વારા જામીન અરજી કરવામાં આવતા કોર્ટ દ્વારા તેની જામીન અરજી રદ કરી હતી. ત્યારબાદ વન વિભાગે આરોપીને જિલ્લા જેલમાં મોકલી આપ્યો હતો.

Last Updated : September 27, 2025 at 10:17 AM IST

