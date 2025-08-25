ETV Bharat / state

સુરતના અમરોલીમાં 3 વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા, આરોપીની શોધમાં પોલીસની દોડધામ - CHILD KIDNAPPING AND MURDER CASE

અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતા 3 વર્ષના માસૂમ બાળકનું અપહરણ અને ક્રૂર હત્યાના ચકચારી કેસમાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચ અને અમરોલી પોલીસ મહારાષ્ટ્રમાં આરોપીની શોધ કરી રહી છે.

સુરતના અમરોલીમાં 3 વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા, આરોપીની શોધમાં પોલીસની દોડધામ
સુરતના અમરોલીમાં 3 વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા, આરોપીની શોધમાં પોલીસની દોડધામ (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 25, 2025 at 5:05 PM IST

સુરત: અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતા મૂળ બિહારી પરિવારના 3 વર્ષના માસૂમ બાળકનું અપહરણ અને ક્રૂર હત્યાના ચકચારી કેસમાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચ અને અમરોલી પોલીસ મહારાષ્ટ્રમાં આરોપીની શોધમાં દોડધામ કરી રહી છે. આરોપી વિકાસે મૃતક બાળકની માતાનો મોબાઈલ ફોન લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો અને તે વારંવાર ફોન ચાલુ-બંધ કરી પોલીસને ચકમા આપી રહ્યો છે. દરમિયાન, દુબઈથી પરત ફરેલા પિતાની હાજરીમાં માસૂમ આકાશના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા.

મળતી વિગતો અનુસાર, બિહારના સિવાન જિલ્લાના બરહન ગામના વતની રાજેન્દ્ર જીઉત શાહ હાલ દુબઈમાં ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે. તેમની પત્ની દુર્ગાદેવી તેમના સંતાનો ખુશી (8 વર્ષ), અંકુશ (5 વર્ષ) અને 3 વર્ષના પુત્ર આકાશ ઉર્ફે આરવ સાથે સુરતના અમરોલી વિસ્તારના ક્રિષ્નાનગર, ગણેશપુરા ખાતે રહે છે, જેથી બાળકો અભ્યાસ કરી શકે. ગત સપ્તાહે દુર્ગાદેવીની મોટી બહેન રબડીદેવી બિનશુલદયાળ તેમના 26 વર્ષના પુત્ર વિકાસ સાથે અમરોલી ખાતે રહેવા આવી હતી.

સુરતના અમરોલીમાં 3 વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા, આરોપીની શોધમાં પોલીસની દોડધામ (ETV Bharat Gujarat)

તા. 21 ઓગસ્ટના રોજ વિકાસ તેના માસીયાઈ ભાઈ આકાશને રમાડવાના બહાને બહાર લઈ ગયો હતો. બાદમાં બંને ગાયબ થઈ ગયા. વિકાસે આકાશ અને તેની માતા દુર્ગાદેવીનો મોબાઈલ ફોન લઈ લીધો હતો. દરમિયાન, મુંબઈ નજીક થાણેના લોકમાન્ય તિલક રેલવે સ્ટેશન પર કૃષ્ણાગર ટ્રેનના એસી કોચના શૌચાલયના ડસ્ટબિનમાંથી આકાશનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. બાળકના ગળામાં પહેરેલા દોરાથી ગળું દબાવી તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી.

આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં અમરોલી પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમે થાણેમાં તપાસ શરૂ કરી. આરોપી વિકાસ બિનશુલદયાળ શાહ (26 વર્ષ, રહે. કચહારી રોડ, સીજેએમ કોર્ટ, સિવાન, બિહાર) ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસે દુર્ગાદેવીના મોબાઈલ ફોનને કેન્દ્રમાં રાખી તપાસ આગળ ધપાવી, પરંતુ વિકાસ વારંવાર ફોન ચાલુ-બંધ કરી પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરે છે. કૃષ્ણાગર ટ્રેન જે રેલવે સ્ટેશનોમાંથી પસાર થઈ તેના તેમજ લોકમાન્ય તિલક સ્ટેશનના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

બીજી તરફ, દુબઈમાં નોકરી કરતા પિતા રાજેન્દ્રભાઈ રવિવારે સુરત પરત ફર્યા, જ્યાં ગમગીન માહોલમાં માસૂમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. સ્થાનિક લોકો ભીની આંખે અંતિમયાત્રામાં જોડાયા હતા.

ઘરે રહેવા બાબતે ઝઘડો થયો હોવાની આશંકા

માસૂમ આકાશને ઉપાડી જઇ ટ્રેનમાં હત્યા કરી ભાગી છૂટેલો વિકાસ માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોવાનો પરિવારે દાવો કર્યો હતો. વધુમાં પરિવાર આઘાતમાં હોય પોલીસ પૂછપરછ કરી શકી નથી. જોકે, સ્થાનિક વિસ્તારમાં ચાલતી ચર્ચા પ્રમાણે રબડી દેવી અને વિકાસ દુર્ગાદેવીના ઘરે રહેતા હતા. સપ્તાહ ઉપરાંતનો સમય વિતી જતા દુર્ગાદેવીએ અહીં રહેવું હોય તો અલગ રૂમ રાખી લો અને કામધંધો પણ શોધી લો એવી ટકોર કરતા તેઓ વચ્ચે ઝઘડો પણ થયો હતો. જે સામાન્ય તકરારમાં વિકાસે માસૂમને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો કે કેમ બાબત વિકાસના પડાયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

CHILD KIDNAPPING AND MURDER CASE

