ગાંધીનગર: ગુજરાત જે તેના ઝડપી વિકાસ અને પ્રેરણાદાયી દ્રષ્ટિકોણ માટે પ્રખ્યાત છે, તેના ગામડાઓ ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. કચ્છ જિલ્લાના ભીમાસર, ભરૂચ જિલ્લાના અખોડ અને નવસારી જિલ્લાના સુલતાનપુર જેવા મોડેલ ગામોના પ્રગતિશીલ સરપંચોએ ગ્રામીણ વિસ્તારોને શહેર જેવી સુવિધાઓથી પરિવર્તિત કર્યા છે. તેમના સમર્પિત પ્રયાસોએ સરકારી યોજનાઓથી આગળ વધીને ગ્રામીણ વિકાસને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે.
તેમના સમર્પિત પ્રયાસો દ્વારા, આ ગામોને "ગ્રામીણ વિકાસના મોડેલ ગામડા" નું બિરુદ મળ્યું. નારી શક્તિનું ઉદાહરણ આપતી મહિલા નેતા સહિત તેમના સરપંચોને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં નવી દિલ્હીમાં આયોજિત સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં ખાસ મહેમાનો તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.
ભીમાસરના મહિલા સરપંચ
કચ્છના ભીમાસર ગામના મહિલા સરપંચ શ્રીમતી દૈબેન હુંબલે સ્વચ્છ અને સમૃદ્ધ ગામનું પોતાનું સ્વપ્ન વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કર્યું. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, હવે દરેક ઘરમાં શૌચાલય છે, ગામને ગટર વ્યવસ્થાથી આવરી લેવામાં આવ્યું છે, અને ઘરે ઘરે કચરો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે ભીમાસર સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ "ODF પ્લસ મોડેલ ગામ" બની ગયું છે.
તેમણે ગામની 200 એકરની ગૌચર જમીન પર "વ્રજ ભૂમિ ફાર્મ" વિકસાવ્યું, જ્યાં તળાવના પાણીનો ઉપયોગ કરીને પશુઓ માટે ઘાસ ઉગાડવામાં આવે છે, જેનાથી પશુધનના ખોરાક અને સ્થાનિક રોજગાર બંનેનું સર્જન થાય છે. આ જમીન પર ભવિષ્યમાં અતિક્રમણ અટકાવવા માટે, તેની સીમા પર 10,000 વૃક્ષો અને RCC થાંભલા ઉમેરવામાં આવ્યા હતા. ગામમાં હવે જાહેર પુસ્તકાલય, PHC, પોસ્ટ ઓફિસ, બેંક, ગૌશાળા અને માધ્યમિક સ્તર સુધીની શાળાઓ છે, અને તેની દૂરંદેશી અને નેતૃત્વ માટે 13 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો જીત્યા છે.
સુલતાનપુરના સરપંચ: ગામ માટે સામાજિક કાર્યકર બન્યા
નવસારી જિલ્લાના સુલતાનપુર ગામના સરપંચ શશીકાંત પટેલે સુવિધાઓ અને સામાજિક મૂલ્યો બંનેમાં તેમના ગામને મજબૂત બનાવ્યું છે. તેમણે "બેટી બચાવો" અભિયાનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દીકરીના જન્મ પર પરિવારો માટે ₹5,000 પ્રોત્સાહન રજૂ કર્યું. વધુમાં, ગ્રે વોટર મેનેજમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, શ્રેષ્ઠ કિચન ગાર્ડન ધરાવતા રહેવાસીઓને ઇનામો આપવામાં આવ્યા, જેનાથી વધુ ગ્રામજનો પોતાના બગીચા શરૂ કરવા માટે પ્રેરિત થયા. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, સુલતાનપુર દિવ્યાંગો માટે જાહેર શૌચાલયોમાં બ્રેઇલ સાઇનબોર્ડ લગાવનાર ગુજરાતનું પ્રથમ ગામ બન્યું અને સ્વચ્છ ભારત મિશનના ધોરણોનું 100% પાલન હાંસલ કરીને "ODF પ્લસ મોડેલ વિલેજ" મેળવ્યું.
અઘોડના સરપંચ: પર્યાવરણના રક્ષક બન્યા
ભરૂચ જિલ્લાના અઘોડ ગામના સરપંચ નરેન્દ્રસિંહ સોલંકીએ નેનો-આધારિત ગ્રે વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપ્યો જે પાણીનો બચાવ કરે છે, વીજળી ઘટાડે છે અને માનવશક્તિ ખર્ચ ઘટાડે છે. પાણીની શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયામાં ઔષધીય પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય છે, અને શુદ્ધિકરણ કરેલા પાણીનો ઉપયોગ ખેતી માટે થાય છે.
વધુમાં, તેમણે જૂના તળાવોને ઊંડા કર્યા છે અને નવા બનાવ્યા છે, જે ગામની જીવનરેખાને મજબૂત બનાવે છે. અઘોડ સ્વચ્છ ભારત મિશનના તમામ પરિમાણોનું 100% પાલન પણ હાંસલ કરી ચૂક્યું છે અને "ODF પ્લસ મોડેલ ગામ" બની ગયું છે. વધુમાં, હવે ગામના 100% ઘરોને "નલ સે જલ" યોજના દ્વારા પાણી મળે છે. તેના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે, અખોડને વિવિધ પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે. નરેન્દ્રસિંહની નવીન વિચારસરણીએ અઘોડને સ્માર્ટ અને આત્મનિર્ભર ગામ બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.
ત્રણ ગામ, એક સંકલ્પ
આ ત્રણ ગામોની સફળતા દર્શાવે છે કે જ્યારે ચૂંટાયેલા સરપંચો સેવા અને સમર્પણની ભાવનાથી કામ કરે છે, ત્યારે ગામનો વિકાસ કોઈ રોકી શકતું નથી. સ્વચ્છતા, પાણી વ્યવસ્થાપન, શિક્ષણ, પર્યાવરણ અને સામાજિક સશક્તિકરણમાં, ત્રણેય ગામોએ પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે. આ ગામો માત્ર ગુજરાત માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત છે, જે વિકાસ ભારતના વિઝનને સાકાર કરવાના માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે આ ગામોના સ્વપ્નદ્રષ્ટા સરપંચોને ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.
