ટ્રિપલ રજાની મજા, જન્માષ્ટમીની રજાઓમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સહેલાણીઓથી ઉભરાયું - TOURISTS VISIT STATUE OF UNITY

15 ઓગસ્ટથી રવિવાર સુધીના વેકેશનમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, ટેન્ટ સિટી અને આસપાસના નૈસર્ગિક સૌંદર્યનો આનંદ માણવા પ્રવાસીઓ નર્મદા ખાતે ઉમટી પડ્યા.

આજે જન્માષ્ટમીના દિવસે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રવાસીઓનો ઘસારો
આજે જન્માષ્ટમીના દિવસે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રવાસીઓનો ઘસારો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 1:05 PM IST

1 Min Read

નર્મદા: આજે જન્માષ્ટમીનો પર્વ છે પરિણામે રાજ્યમાં મોટાભાગના લોકોને છુટ્ટી મળી છે. આ સાથે જ આગાઉ 15 ઓગસ્ટની રજા હતી તો જન્માષ્ટમી બાદ રવિવારની રજા હોવાથી એક સાથે ત્રણ રજાઓ આવી છે. પરિણામે આ રજાઓમાં લોકો વેકેશન માણવા અલગ અલગ જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે. ત્યારે વિશ્વની સૌથી ઉંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને તેના બીજા પ્રકલ્પો જોવા માટે પ્રવાસીઓ નર્મદા ખાતે ઉમટી પડ્યા છે.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને તેના બીજા પ્રકલ્પો માટે પ્રવાસીઓનો ધસારો જોવા મળ્યો છે. 3 દિવસની રજામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા માટે આવનાર પ્રવાસીઓને પગલે આ વિસ્તારમાં આવેલ હોટલ અને ટેન્ટ સિટી ફૂલ થઈ ગયા છે. ગઈ કાલની વાત કરીએ તો, 15મી ઓગસ્ટના રોજ એક જ દિવસમાં 40,000 કરતા વધુ પ્રવાસીઓ નોંધાયા હતા. તો આજે જન્માષ્ટમીના દિવસે 50,000 પ્રવાસીઓ અહીં મુલાકાતે આવ્યા છે.

આજે જન્માષ્ટમીના દિવસે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રવાસીઓનો ઘસારો (Etv Bharat Gujarat)

હજુ આવતી કાલે પણ રજાનો માહોલ હોવાથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવશે. એટલે આ ત્રણ દિવસની રજામાં 1.50 લાખ કરતા પણ વધુ પ્રવાસીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેવા આવશે તેમ જણાવી રહ્યું છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, કદાચ ફરવા અને મુલાકાત માટે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એટલા માટે પણ પહેલી પસંદ બન્યું છે કારણ કે સરદાર વલ્લભભાઈએ આઝાદીની લડાઈમાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો હતો અને આઝાદ ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. તેથી તેમના વિશે જાણવા અને સમજવા માટે પણ પ્રવાસીઓ અહીં આવી રહ્યા છે.

મહત્વની બાબત એ છે કે, ચોમાસા દરમિયાન નર્મદા જિલ્લો સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે. આજુબાજુના ડુંગરો પણ લીલાછમ થઈ જતા હોય છે જેને જોવા પણ પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. પ્રવાસીઓનું માનવું છે કે, ગુજરાતમાં આ એક એવું પ્રવાસન ધામ છે કે જે તમામ લોકો અને બાળકોને ફરવા ગમે છે. આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સાથે અનેક બીજા પ્રોજેકટ છે જે પ્રવાસીઓને આકર્ષી રહ્યા છે.

