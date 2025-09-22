ગાંધીનગર: 27 તાલુકા વિકાસ અધિકારી TDOની તાત્કાલિક અસરથી બદલી, જુઓ યાદી
તાલુકા વિકાસ અધિકારી સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતાં 27 અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે.
Published : September 22, 2025 at 9:33 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 9:40 PM IST
27 અધિકારીઓની નીચે મુજબના સ્થળે બદલી કરવામાં આવી છે:
27 અધિકારીઓની નીચે મુજબના સ્થળે બદલી કરવામાં આવી છે:
- પી.ટી.પાયઘોડે - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.ભરૂચ.
- હિતેશકુમાર વાલજીભાઇ પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દાંતીવાડા,
- નિતીનકુમાર રતુભાઇ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, શંખેશ્વર, જિ.પાટણ.
- અંજલી જગદીશ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મોડાસા, જિ. અરવલ્લી
- સરજુ અશોક જેઠવા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ચોટીલા, જિ.સુરેન્દ્રનગર
- ઋષિકુમાર એમ.ત્રિવેદી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઉપલેટા, જિ.રાજકોટ.
- જયદીપ પ્રવીણભાઇ વણપરીયા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મોરબી, જિ.મોરબી
- પીઠા સામત ડાંગર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જેતપુર, જિ.રાજકોટ
- દિપકભાઇ મેરૂભાઇ ખાંભલા- તાલુકા વિકાસ અધિકારી, કુંકાવાવ (વડીયા), જિ.અમરેલી.
- મિલનકુમાર જીવાભાઇ પાવરા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મહુવા, જિ.સુરત.
- વિનોદભાઇ જગશીભાઇ પરમાર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માળીયા-હાટીના, જિ.જૂનાગઢ.
- સંજયકુમાર જી.ઉપલાણા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દસાડા-પાટડી, જિ.સુરેન્દ્રનગર.
- પાયલબેન ભરતભાઇ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાંકાનેર, જિ.મોરબી.
- ભાવેશકુમાર રમેશભાઇ પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, અંજાર, જિ.કચ્છ.
- નરેશ એમ.લાડુમોર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બોરસદ, જિ.આણંદ.
- ભુપેન્દ્રકુમાર બાબુભાઇ રાઠોડ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભરૂચ, જિ.ભરૂચ.
- રાણા વિરમ ઓડેદરા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દ્વારકા, જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા.
- હરેશકુમાર નાથાલાલ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દાંતા, જિ.બનાસકાંઠા.
- રાજેશકુમાર શ્રીરામભાઇ જોષી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જોટાણા, જિ. મહેસાણા.
- માધુરીબેન કંચનભાઇ પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ગલતેશ્વર, જિ.ખેડા.
- લક્ષ્મીબેન અનારજી ઠાકોર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સરસ્વતી, જિ. પાટણ.
- વિભૂતિબેન ધીરજકુમાર સેવક - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.કચ્છ.
- ઉપેન્દ્રકુમાર કે.પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વિરપુર, જિ. મહીસાગર
- જ્યોતિ રસિકભાઇ બોરીચા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, લોધિકા, જિ, રાજકોટ.
- પ્રદિપકુમાર આર.સિંધવ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, થાનગઢ, જિ.સુરેન્દ્રનગર.
- ચંદ્રકાન્તસિંહ આર.પઢીયાર - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.ગીર સોમનાથ.
- ડી.ડી.ગાંવિત - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.તાપી.
