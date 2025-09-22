ETV Bharat / state

ગાંધીનગર: 27 તાલુકા વિકાસ અધિકારી TDOની તાત્કાલિક અસરથી બદલી, જુઓ યાદી

તાલુકા વિકાસ અધિકારી સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતાં 27 અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે.

ગાંધીનગર: 27 તાલુકા વિકાસ અધિકારી TDOની તાત્કાલિક અસરથી બદલી, જુઓ યાદી
ગાંધીનગર: 27 તાલુકા વિકાસ અધિકારી TDOની તાત્કાલિક અસરથી બદલી, જુઓ યાદી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 9:33 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 9:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ-2 તાલુકા વિકાસ અધિકારી સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતાં 27 અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે.

27 અધિકારીઓની નીચે મુજબના સ્થળે બદલી કરવામાં આવી છે:

  1. પી.ટી.પાયઘોડે - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.ભરૂચ.
  2. હિતેશકુમાર વાલજીભાઇ પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દાંતીવાડા,
  3. નિતીનકુમાર રતુભાઇ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, શંખેશ્વર, જિ.પાટણ.
  4. અંજલી જગદીશ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મોડાસા, જિ. અરવલ્લી
  5. સરજુ અશોક જેઠવા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ચોટીલા, જિ.સુરેન્દ્રનગર
  6. ઋષિકુમાર એમ.ત્રિવેદી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઉપલેટા, જિ.રાજકોટ.
  7. જયદીપ પ્રવીણભાઇ વણપરીયા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મોરબી, જિ.મોરબી
  8. પીઠા સામત ડાંગર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જેતપુર, જિ.રાજકોટ
  9. દિપકભાઇ મેરૂભાઇ ખાંભલા- તાલુકા વિકાસ અધિકારી, કુંકાવાવ (વડીયા), જિ.અમરેલી.
  10. મિલનકુમાર જીવાભાઇ પાવરા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મહુવા, જિ.સુરત.
  11. વિનોદભાઇ જગશીભાઇ પરમાર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માળીયા-હાટીના, જિ.જૂનાગઢ.
  12. સંજયકુમાર જી.ઉપલાણા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દસાડા-પાટડી, જિ.સુરેન્દ્રનગર.
  13. પાયલબેન ભરતભાઇ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાંકાનેર, જિ.મોરબી.
  14. ભાવેશકુમાર રમેશભાઇ પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, અંજાર, જિ.કચ્છ.
  15. નરેશ એમ.લાડુમોર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બોરસદ, જિ.આણંદ.
  16. ભુપેન્દ્રકુમાર બાબુભાઇ રાઠોડ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભરૂચ, જિ.ભરૂચ.
  17. રાણા વિરમ ઓડેદરા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દ્વારકા, જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા.
  18. હરેશકુમાર નાથાલાલ ચૌધરી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દાંતા, જિ.બનાસકાંઠા.
  19. રાજેશકુમાર શ્રીરામભાઇ જોષી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જોટાણા, જિ. મહેસાણા.
  20. માધુરીબેન કંચનભાઇ પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ગલતેશ્વર, જિ.ખેડા.
  21. લક્ષ્મીબેન અનારજી ઠાકોર - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સરસ્વતી, જિ. પાટણ.
  22. વિભૂતિબેન ધીરજકુમાર સેવક - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.કચ્છ.
  23. ઉપેન્દ્રકુમાર કે.પટેલ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વિરપુર, જિ. મહીસાગર
  24. જ્યોતિ રસિકભાઇ બોરીચા - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, લોધિકા, જિ, રાજકોટ.
  25. પ્રદિપકુમાર આર.સિંધવ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી, થાનગઢ, જિ.સુરેન્દ્રનગર.
  26. ચંદ્રકાન્તસિંહ આર.પઢીયાર - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.ગીર સોમનાથ.
  27. ડી.ડી.ગાંવિત - મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.તાપી.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : September 22, 2025 at 9:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TDO TRANSFERTALUKA DEVELOPMENT OFFICERSGUJARAT GOVERNMENTGANDHINAGARTDO TRANSFER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.