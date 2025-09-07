ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ, સાબરમતી નદી બે કાંઠે, વાસણા બેરેજના કુલ 27 ગેટ ખોલાયા

ઉપરવાસમાંથી છોડાયેલા પાણીના કારણે તેમજ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે સાબરમતી નદીની જળસપાટીમાં વધારો થયો છે, જેના પગલે વાસણા બેરેજના કુલ 27 ગેટ ખોલાયા છે.

અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા
અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : September 7, 2025 at 12:08 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડી રહી છે. ભારે વરસાદને પગલે કેટલાંક જિલ્લાઓમાં હવામાન વિભાગે રેડ એલર્ટ પણ આપ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદમાં પણ મોડી રાત થી એકધારો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી સતત વરસાદ પડી રહી છે સવારે 6:00 વાગ્યાથી 9:00 વાગ્યા સુધીમાં એક ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. જેના કારણે અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે.

સાબરમતી નદી બે કાંઠે

અમદાવાદ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા શહેરના રસ્તાઓ જળબંબાકાર થયા છે, શહેરના જગતપુર, ચાંદખેડા, ગોતા, મોટેરા, રાણીપ, એસપી રીંગ રોડ, વાસણા, પાલડી, ગોમતીપુર, રખિયાલ સહિત વટવામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે વરસી રહેલા વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે, તેમજ અમદાવાદ જિલ્લામાં એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, બીજી તરફ સાબરમતી નદી પણ બે કાંઠે વહી રહી છે.

અમદાવાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

વાસણા બેરેજના કુલ 27 ગેટ ખોલવામાં આવ્યા

વાસણા બેરેજના કુલ 27 ગેટ ખોલવામાં આવ્યા સાબરમતી નદી ઉપર સ્થિત વાસણા બેરેજના હેઠવાસમાં હાલમાં 32,410 ક્યુસેક પાણીનો જથ્થો સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યો છે. જેના લીધે વાસણા બેરેજના કુલ 28 ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે. ધરોઈ ડેમમાંથી 94,240 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાયું છે અને સંત સરોવર ડેમમાંથી 76,624 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે.

મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશીના અધ્યક્ષ સ્થાને ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ
મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશીના અધ્યક્ષ સ્થાને ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)

કોઈ પણ નાગરીકને નદી કિનારે કે રિવરફ્રન્ટના વોકવે ન જવાની ચેતવણી

ભારે વરસાદને લઈને લોકોને એલર્ટ કરવા માટે એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે પોસ્ટ કરીને લોકોને જણાવ્યું હતું કે, સાબરમતી નદીમાં ઉપરવાસ (ધરોઈ ડેમ)થી આશરે 95,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, સંત સરોવર થી 22000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જેમાનું 90,000 થી વધુ ક્યુસેક પાણી અમદાવાદ ખાતે તારીખ આજે 7 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ બપોર સુધી આવશે. આ ઉપરાંત વાસણા બેરેજ(ડેમ)ના 30 માંથી 28 દરવાજા હાલ ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. જેના પગલે તંત્રએ કોઈ પણ નાગરીકને નદી કિનારે કે રિવરફ્રન્ટના વોકવે ન જવાની ચેતવણી આપી છે.

દાંતાના માંડલી પાસે સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા આઠ વ્યક્તિઓનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ
દાંતાના માંડલી પાસે સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા આઠ વ્યક્તિઓનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ (Etv Bharat Gujarat)

વિવિધ જિલ્લામાં 12 NDRF અને 20 SDRFની ટીમ તૈનાત

રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશીના અધ્યક્ષ સ્થાને ગઈકાલે ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં વરસાદની સ્થિતિને લઈને એક સમીક્ષા બેઠક યોજવામાં આવી હતી. જેમાં મુખ્ય સચિવે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં આવેલા ડેમના અને એમાં વરસાદી પાણીની આવક અંગે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી હતી. કોઈપણ કટોકટીને પહોંચી વળવા રાજ્યના વિવિધ જિલ્લામાં 12 NDRF અને 20 SDRF ની ટીમ ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે.

આઠ વ્યક્તિઓનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ

ગુજરાતી માહિતી વિભાગની કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર દાંતાના માંડલી પાસે સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા આઠ વ્યક્તિઓનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. SDRFના જવાનોની બહાદુરી ભરી કામગીરીથી તમામ લોકો ને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી છે તેમજ બનાસકાંઠા વહીવટ તંત્ર એ લોકોને બિનજરૂરી નદી, નાળા કે કોઝવે અને નીચણવાળા વિસ્તારોમાં ન જવા માટે અનુરોધ કર્યો છે.

Last Updated : September 7, 2025 at 12:08 PM IST

