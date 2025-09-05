ETV Bharat / state

ધરોઇ ડેમમાંથી 25,000 ક્યુસેક પાણી સાબરમતીમાં છોડાયું, નીચાણવાળા વિસ્તારો તથા નદીકાંઠાના ગામોમાં એલર્ટ

ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ તત્કાલિન ફોરકાસ્ટ મુજબ ધરોઇ જળાશાય યોજનાની ઉપરવાસમાં આવેલા સ્રાવક્ષેત્ર (કેચમેન્ટ) માં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ધરોઇ ડેમમાંથી 25,000 ક્યુસેક પાણી સાબરમતીમાં છોડાયું
ધરોઇ ડેમમાંથી 25,000 ક્યુસેક પાણી સાબરમતીમાં છોડાયું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 10:05 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ તત્કાલિન ફોરકાસ્ટ મુજબ ધરોઇ જળાશાય યોજનાની ઉપરવાસમાં આવેલા સ્રાવક્ષેત્ર (કેચમેન્ટ) માં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તા. 5/9/2025 ના રાત્રે 10 કલાકે ધરોઇ ડેમની સપાટી 618.48 ફુટ નોધાયેલ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ ફોરકાસ્ટ મુજબ ધરોઇ જળાશયમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં પાણીની આવક થવાની શક્યતા છે.

તા. 5/9/2025 ને 10 કલાકે ધરોઇ જળાશયમાંથી 25,000 ક્યુસેક પાણી ધરોઇ ડેમની હેઠવાસમાં છોડવામાં આવ્યું છે. ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક મુજબ ધરોઇ ડેમની હેઠવાસમાં છોડવામાં આવનાર પાણીના જથ્થામાં વધારો થવાની પણ શક્યતા રહેલી છે. જેને ધ્યાને રાખી ધરોઇ ડેમની હેઠવાસમાં નદીકાંઠાના તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ડીઝાસ્ટર મેનેજમેંટ પ્લાન (ફ્લડ મેમોરેંડમ) મુજબ કાર્યવાહીની સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારો તથા નદીકાંઠાના ગામોના લોકોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તેમને સાબરમતી નદીના પટમાં ન જવા અને સલામત સ્થળે ખસી જવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

ધરોઈ ડેમ, જે ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાય છે, તે હાલ છલકાવવાની અણી પર છે. આ ડેમમાંથી ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પીવાનું અને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ વર્ષે ડેમમાં થયેલા પાણીના સંગ્રહથી આગામી વર્ષ દરમિયાન ખેડૂતો અને નાગરિકોને પીવાના તેમજ સિંચાઈના પાણીની કોઈ તકલીફ નહીં પડે. ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે, કારણ કે પૂરતા પાણીના સંગ્રહથી ખેતીવાડીને મોટો ફાયદો થશે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને જરૂર પડ્યે વધુ દરવાજા ખોલવા માટે તૈયાર છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોની સુરક્ષા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

25 ઓગસ્ટ ધરોઈ ડેમના 8 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા:

ધરોઈ ડેમમાં ઉપરવાસમાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદને કારણે પાણીની આવક સતત વધી રહી છે. આ વધતી આવકને નિયંત્રિત કરવા માટે 25 ઓગસ્ટ ધરોઈ ડેમમાંથી સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. ડેમના 8 દરવાજા 10 ફૂટ સુધી ખોલીને 1,07,248 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

WATER RELEASED FROM DHAROI DAMSABARMATI25000 CUSECS OF WATERALERT ISSUED IN LOW LYING AREASWATER RELEASED FROM DHAROI DAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.