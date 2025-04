ETV Bharat / state

ગાંધીધામમાં 29 લાખના કોકેઇન સાથે પંજાબના 2 આરોપી ઝડપાયા, 29 ગ્રામ કોકેઈનનો જથ્થો જપ્ત - DRUGS SEIZED

Published : April 27, 2025 at 1:57 PM IST

By ETV Bharat Gujarati Team

ભુજ: કચ્છમાંથી ફરી એકવાર માદક પદાર્થનો જથ્થો ઝડપાયો છે. ગાંધીધામમાંથી 29 ગ્રામ કોકેઇનનો જથ્થા સાથે 2 આરોપીઓ ઝડપાયા છે. પૂર્વ કચ્છના ગાંધીધામના બી ડિવિઝન પોલીસે 2 આરોપીને 29 લાખના કોકેઇન સાથે ઝડપી પાડ્યા છે.પોલીસે બન્ને આરોપી વિરુદ્ધ એન.ડી.પી.એસ.એકટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

"SAY NO TO DRUGS" મિશન

સરહદી રેન્જ પોલીસ મહાનિરીક્ષક ચિરાગ કોરડીયા, પુર્વ કચ્છ પોલીસ અધિક્ષક સાગર બાગમાર તરફથી જીલ્લામાં થતી નશીલા પદાર્થોની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી તથા વેચાણની પ્રવૃત્તિને નેસ્ત નાબુદ કરવા "SAY NO TO DRUGS" મિશન અંતર્ગત નાર્કોટીકસ પદાર્થોનુ ખરીદ, વેચાણ કે સેવન ક૨ના૨ા આરોપીઓ વિરૂધ્ધ કડક કાર્યવાહી ક૨વા સુચના આપવામાં આવી હતી અને આ બાબતે અંજાર વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મુકેશ ચૌધરી તરફથી પણ જરૂરી માર્ગદર્શન મળતા પોલીસ ઇન્સપેકટર એસ.વી.ગોજીયાનાઓ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સર્વેલન્સ સ્ટાફના કર્મચારીઓને અસરકારક પેટ્રોલિંગ ક૨વા જણાવ્યું હતું.

ઝડપાયેલા બંને આરોપી પંજાબના (Etv Bharat Gujarat)

પંજાબી માણસો માદક પદાર્થ લઇને વેચાણ કરવા માટે લઇને આવ્યા હતા

પોલીસના સ્ટાફને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બાતમી મળી હતી જેના આધારે ગાંધીધામ બસ સ્ટેશન પાસે આવેલ મુકેશ ગેસ્ટ હાઉસમાં ફર્સ્ટ ફલોર ઉપર રૂમ નંબ૨-126માં રોકાયેલ બે પંજાબી માણસો તેમની પાસે રહેલ થેલામાં માદક પદાર્થ લઈને વેચાણ કરવા માટે લઇને આવ્યા હતા. જે હકિકતના આધારે મુકેશ ગેસ્ટ હાઉસના રૂમ નંબ૨-126ની અંદર પોલીસ ટીમ તથા પંચો સાથે રેઈડ ક૨તા હોટલના રૂમની અંદરથી પંજાબથી આવેલ બે આરોપીઓને પકડી પાડી તેમની પાસે રહેલ બેગની ઝડતી તપાસ ક૨તા બેગની અંદરથી પ્લાસ્ટીકના ડબ્બામાં રાખેલ પાવડર જેવો પદાર્થ તથા ડીજીટલ વજન કાંટો મળી આવતા પાઉડરનુ FSLઅધિકારી મારફતે પરિક્ષણ કરાવી તપાસ કરવામાં આવી હતી.

29.08 ગ્રામના કોકેઈન સાથે ઝડપાયા