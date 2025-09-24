ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં 17 નવા તાલુકા જાહેર; શામળાજી, ઓગળ અને ઉકાઈનો સમાવેશ

રાજ્યમાં નવા 17 તાલુકા સાથે કુલ તાલુકાઓની સંખ્યા 265 થશે.

ગુજરાતમાં 17 નવા તાલુકા જાહેર; શામળાજી, ઓગળ અને ઉકાઈનો સમાવેશ
ગુજરાતમાં 17 નવા તાલુકા જાહેર; શામળાજી, ઓગળ અને ઉકાઈનો સમાવેશ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 3:27 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલાં વહીવટી સરળતા લાવવા અને લોકોની સુવિધા વધારવા માટે 17 નવા તાલુકાઓની રચના કરવામાં આવી છે. આજે (24 સપ્ટેમ્બર) મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને તાજેતરમાં યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. 17 નવા તાલુકાઓની રચના માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી છે. જાન્યુઆરી અથવા ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનાર ચૂંટણીમાં નવા તાલુકાઓનો સમાવેશ થશે. રાજ્યમાં નવા 17 તાલુકા સાથે કુલ તાલુકાઓની સંખ્યા 265 થશે.

  • સંતરામપુર અને શહેરામાંથી ગોધર નવો તાલુકો
  • લુણાવાડા માંથી કોઠંબા
  • દેડિયાપાડા માંથી ચીકદા
  • વાપી કપરાડા અને પારડી તાલુકા માંથી નાનાપોઢા નવો તાલુકો બનશે
  • થરાદ માંથી રાહ નવો તાલુકો
  • વાવ માંથી ધરણીધર નવો તાલુકો
  • કાંકરેજ માંથી ઓગળ નવો તાલુકો
  • દાતા માંથી હડાદ નવો તાલુકો
  • ઝાલોદ તાલુકામાંથી ગુરુ ગોવિંદ લીંબડી નવો તાલુકો
  • જેતપુર પાવી માંથી કદવાલ નવો તાલુકો
  • કપડવંજ અને કઠલાલ માંથી ફાગવેલ નવો તાલુકો
  • ભિલોડા માંથી શામળાજી નવો તાલુકો
  • બાયડ માંથી સાઠંબા નવો તાલુકો
  • સોનગઢ માંથી ઉકાઈ નવો તાલુકો
  • માંડવીમાંથી અરેઠ નવો તાલુકો
  • મહુવા માંથી અંબિકા નવો તાલુકો

આ નિર્ણય સ્થાનિક સ્તરે વહીવટી તંત્રની કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરશે. નવા તાલુકાઓ અસ્તિત્વમાં આવવાથી લોકોને સરકારી કામો માટે દૂર સુધી જવું નહીં પડે, જેના પરિણામે સમયનો બચાવ થશે.

આ નિર્ણય અમલમાં આવતા આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં નવા રચાયેલા તાલુકાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

