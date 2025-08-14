ETV Bharat / state

ખાતરની કાળાબજારી સામે ખેડૂતો થાક્યા, દાહોદમાંથી ગેરકાયદેસર ખાતર ઝડપાયું - ILLEGAL FERTILIZER SEIZED

વોચ દરમિયાન બાતમીવાળી બે પિકઅપ ગાડી અટકાવી તપાસ કરતાં પોલીસને બંને ગાડીમાંથી ગેરકાયદેસર 150 થેલી ખાતર ઝડપાયું હતું.

Published : August 14, 2025 at 11:45 AM IST

દાહોદ: જિલ્લામાંથી વધુ એક વખત ગેરકાયદેસર ખાતર ઝડપાયું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, દાહોદ નાયબ ખેતી નિયામક કચેરીને ગેરકાયદેસર ખાતરની હેરાફેરીની જાણકારી મળતા, નાયબ ખેતી નિયામક સહિત ટીમે દાહોદના ઈન્દોર હાઇવે ઉપર વોચ રાખી હતી. આ વોચ દરમિયાન બાતમીવાળી બે પિકઅપ ગાડી અટકાવી તપાસ કરતાં બંને ગાડીમાંથી ગેરકાયદેસર 150 થેલી ખાતર ઝડપાયું હતું.

મહત્વની બાબત છે કે, એક તરફ ચોમાસાની સિઝન ચાલી રહી છે અને ખેડૂતો ખેતીમાં જોતરાયેલા છે આ સમયે ખાતરની તાતી જરૂરિયાત હોય છે અને રાજ્યમાં ખાતરની અછતને કારણે ખેડૂતો ખાતર માટે વલખા મારી રહ્યા છે. ખેડૂતો ખાતર ડેપો ઉપર કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહી ખાતરની રાહ જોતા હોય છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોની મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવી કાળાબજારી કરતા વેપારીઓ સક્રિય બન્યા છે અને ગેરકાયદેસર રીતે ખાતરનો જથ્થો એકઠો કરી બમણા અને ત્રણ ઘણા ભાવે ખાતર વેચી રહ્યા છે.

થોડા દિવસ પહેલા પણ દાહોદ ખેતીવાડી વિભાગે ગેરકાયદેસર ખાતર ઝડપી પડ્યું હતું. આ પ્રકારની અનેક ફરિયાદોને પગલે ખેતીવાડી વિભાગ સક્રિય બન્યું છે. ત્યારે નાયબ ખેતી નિયામકને બાતમી મળી હતી કે, દાહોદના ઈન્દોર હાઇવે ઉપરથી પીકઅપ ટેમ્પોમાં ખાતર જઈ રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે ખેતીવાડી નિયામક સહિતની ટીમ હાઇવે ઉપર વોચમાં ગોઠવાઈ ગઈ હતી અને એક મધ્યપ્રદેશ પાર્સિંગનો અને બીજો ગુજરાત પાર્સિંગનો પીકઅપ ટેમ્પો પસાર થતાં તેને અટકાવી તપાસ કરતા બંને ગાડીમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે લઈ જવાતી 75 –75 ખાતરની થેલી એટલે કુલ 150 થેલી મળી આવી હતી. આ તમામ જથ્થો સીઝ કરી ખાતર ક્યાંથી આવ્યું ? કોણે મંગાવ્યું ? તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

