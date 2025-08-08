આદિવાસી સંગીત વાદ્યોને બચાવવા અને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવા, બારડોલીના પ્રોફેસરનો અથાગ પ્રયાસ

સુરત: આધુનિક ટેકનોલોજી અને બદલાતી જીવનશૈલીના કારણે આદિવાસી સંસ્કૃતિના અનેક પ્રાચીન સંગીત વાદ્યો લુપ્ત થવાને આરે છે. આ વાદ્યોને બચાવવા અને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવા માટે બારડોલી કોલેજના પ્રોફેસર ડો. વિક્રમ ચૌધરી છેલ્લા 15 વર્ષથી સંશોધન કરી રહ્યા છે. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આદિવાસીઓની સમૃદ્ધ સંગીત પરંપરાને જીવંત રાખવાનો છે.
પ્રો. ચૌધરી જણાવે છે કે, ભારતીય સંગીતના ચાર મુખ્ય પ્રકારો – તંતુ, સુષિર, ચર્મ અને ઘન – થી આદિવાસી વાદ્યો અલગ છે. આ વાદ્યો ચલિત હોય છે, જે ખેતરમાં, નદી કિનારે, મેળામાં કે પહાડ પર પણ વગાડી શકાય છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વસતા ચૌધરી, ધોડિયા, ગામીત, કુંકણા, વસાવા, વારલી, કોટવાળિયા જેવી જાતિઓના પોતાના વિશિષ્ટ વાદ્યો છે. દરેક સમાજ અને પ્રસંગ અનુસાર અલગ અલગ વાદ્યોનો ઉપયોગ થાય છે, જેમ કે જન્મ, મરણ, લગ્ન, દેવપૂજા, અને પ્રેમીને સંદેશો પહોંચાડવા માટે પણ જુદા જુદા વાદ્યો હોય છે.
આદિવાસી વાદ્યોની ખાસિયત એ છે કે તે સંપૂર્ણપણે પ્રકૃતિમાંથી બનેલા હોય છે. વાંસ, લાકડું, પશુનું ચામડું, શીંગડા, પક્ષીના પીંછા, અને કુદરતી વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરીને આ વાદ્યો બનાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, ચૌધરી સમુદાય દેવ ડોવળી, ટારપું, કીરચો, અને નગારું જેવા વાદ્યોનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે કુંકણા સમુદાયમાં માદળ, ઢાક, ઘાંઘળી અને તારપું જેવા વાદ્યો પ્રચલિત છે.
જોકે, આજના યુગમાં આ વાદ્યોને બનાવનારા અને વગાડનારા બંનેની સંખ્યા ઘટી રહી છે, જેના કારણે તેની સાથે જોડાયેલી વાર્તાઓ અને સંસ્કૃતિ પણ લુપ્ત થઈ રહી છે. પ્રો. ચૌધરીનું સંશોધન આ સાંસ્કૃતિક વારસાને સાચવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ છે. તેઓ માને છે કે, કોઈપણ પ્રજાને સાચી રીતે સમજવી હોય તો તેના સંગીત વાદ્યો દ્વારા તેને ઓળખી શકાય છે. આદિવાસી સંસ્કૃતિનું પ્રતિબિંબ તેમના સંગીતમાં જોવા મળે છે, અને આ વાદ્યોનું જતન કરવું એ આદિવાસી ઓળખ અને ઇતિહાસનું જતન કરવા સમાન છે.
