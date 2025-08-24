કચ્છ: બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) અને ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે એક સંયુક્ત દરિયાઈ કાર્યવાહીમાં કચ્છ સ્થિત કોરી ક્રીક વિસ્તારમાં બોર્ડર આઉટપોસ્ટ (BOP) BBK નજીક એન્જિન-ફિટેડ દેશી હોડી સાથે 15 પાકિસ્તાની માછીમારોને પકડી પાડ્યા.
BSFની 68મી બટાલિયન તરફથી મળેલી ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, શનિવારે BOP BBKના કાર્યકારી અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા કોરી ક્રીકના સામાન્ય વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ વિસ્તાર ગુજરાતના કચ્છ ક્ષેત્રમાં ભારત-પાકિસ્તાન દરિયાઈ સરહદની નજીક આવેલો છે. આ સંયુક્ત કામગીરી અશોક કુમાર, 2IC (ઓપરેશન્સ)ના આગેવાની હેઠળની ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ટીમ સવારે 8:59 વાગ્યે લક્કી નાલા જેટીથી FAC પ્રહાર નામના જહાજ પર રવાના થઈ હતી અને સવારે 10:50 વાગ્યે ઓપરેશન વિસ્તારમાં પહોંચી હતી.
આ ઉપરાંત, FBOP મુક્કુનાલા અને FBOP દેવરી નાલાની ત્રણ ફાસ્ટ પેટ્રોલ બોટ (FPB)એ પણ આ કામગીરીમાં મદદ કરી. આસપાસના મેદાનોની સઘન શોધખોળ દરમિયાન, ટીમે 15 પાકિસ્તાની નાગરિકોની સફળતાપૂર્વક ધરપકડ કરી. તે બધા પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતના સુજાવલ જિલ્લાના જટી ગામના રહેવાસી છે. ધરપકડ કરાયેલા તમામ પુરુષોની ઉંમર 20 થી 50 વર્ષની વચ્ચે છે. તેઓ ભારતીય પાણીમાં ગેરકાયદેસર રીતે માછીમારી કરતા મળી આવ્યા હતા.
કાર્યવાહી દરમિયાન જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓમાં દેશી બનાવટના એન્જિનથી સજ્જ બોટનો સમાવેશ થાય છે. ઘુસણખોરો ગેરકાયદેસર માછીમારી પ્રવૃત્તિઓ માટે તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. સ્થળ પરથી લગભગ 60 કિલો માછલી અને નવ મોટી માછીમારીની જાળ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ ભારતીય પાણીમાં મોટા પાયે માછીમારી સૂચવે છે.
ટીમે મોટી માત્રામાં ખાદ્ય પદાર્થો પણ જપ્ત કર્યા. જેમાં 30 કિલો લોટ, 15 કિલો ચોખા, પાંચ કિલો ખાંડ, ત્રણ કિલો ઘી, 500 ગ્રામ ચા, એક કિલો મીઠું અને 500 ગ્રામ લાલ મરચું પાવડરનો સમાવેશ થાય છે. જેથી અંદાજો લગાવી શકાય કે આ શખ્સો લાંબા સમય સુધી દરિયામાં રહેવા માટે સજ્જ હતું.
આ ઉપરાંત, જહાજમાંથી લગભગ 400 કિલો બરફ અને 60 લિટર ડીઝલ મળી આવ્યું હતું તેમજ 20 લિટરના 15 પાણીના કેન અને 100 લિટરનો ડ્રમ પણ મળી આવ્યો હતો. તેનો ઉપયોગ કદાચ બળતણ અથવા પાણી સંગ્રહ કરવા માટે થઈ રહ્યો હતો.
તપાસ ટીમને 100 જેટલાં લાકડાના ટુકડાઓ પણ મળી આવ્યા હતા જેનો ઉપયોગ કદાચ જહાજ પર રસોઈ અથવા અન્ય જરૂરિયાતો માટે થતો હતો. જપ્ત કરાયેલા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોમાં, એક કીપેડ મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો હતો જેમાં ટેલિનોર સિમ કાર્ડ સાથે મેમરી કાર્ડ પણ હતું.
ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી 200 રૂપિયાનું પાકિસ્તાની ચલણ પણ મળી આવ્યું હતું. વધુ તપાસ અને ચકાસણી માટે જપ્ત કરાયેલી બધી વસ્તુઓ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી સામે ભારતના સરહદી દળો દ્વારા તેની દરિયાકાંઠાની મજબુત સુરક્ષા અને સતર્કતાને દર્શાવે છે.