અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આજે પીએચડી પ્રવેશ પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં રેકોર્ડબ્રેક 1461 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. યુનિવર્સિટીએ આ વર્ષે પીએચડી પ્રવેશ માટે 2690 અરજીઓ મેળવી હતી, જેમાંથી 1461 ઉમેદવારોને પરીક્ષા માટે પાત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યા. આ પરીક્ષા યુનિવર્સિટીના કે.એસ. વિભાગ ખાતે બપોરે 12 થી 2 વાગ્યા દરમિયાન યોજાઈ, જેમાં 80થી વધુ વિષયોમાં 700થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોએ સ્પર્ધા કરી.
ગુજરાત કોમન એડમિશન સર્વિસ (GCAS) પોર્ટલ દ્વારા 2690 અરજીઓ મળી, પરંતુ દસ્તાવેજોની ચકાસણી બાદ 1229 અરજીઓ ડુપ્લિકેટ અથવા અધૂરી હોવાનું જણાયું, જેના કારણે 1461 વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત, NET-SLET પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલા 399 ઉમેદવારોને સીધો પ્રવેશ આપવામાં આવશે. આ પરીક્ષા 100 ગુણના પેપર પર આધારિત હતી, જેના પરિણામોના આધારે અંતિમ પ્રવેશ પ્રક્રિયા નક્કી થશે.
આ વર્ષે પીએચડી પ્રવેશ માટે અરજી કરનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો, જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની શૈક્ષણિક ગુણવત્તા અને પ્રતિષ્ઠા દર્શાવે છે. જોકે, 700થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ હોવા છતાં, ઉમેદવારોની સંખ્યા ઓછી રહી, જેના કારણે કેટલીક જગ્યાઓ ખાલી રહેવાની સંભાવના છે. યુનિવર્સિટીએ પરીક્ષા પ્રક્રિયાને પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ રાખવા માટે તમામ પગલાં લીધા હોવાનું જણાવ્યું. પરિણામોની ઘોષણા ટૂંક સમયમાં થવાની અપેક્ષા છે, જે પછી ઇન્ટરવ્યૂ અને અંતિમ પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
આ પીએચડી પરીક્ષા વિશે યુનિવર્સિટીના રજીસ્ટાર પી.એમ પટેલએ જણાવ્યું કે, આ વખતે પીએચડી પરીક્ષા માટે 2690 અરજીઓ આવી હતી. જેમાંથી આજે 1461 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી. જેમાં પીએચડી માટેની 700 થી વધુ જગ્યાઓ છે. જેમાં આ વખતે પરીક્ષા નિયત સમયમાં થઈ રહી છે.
વિદ્યાર્થી ધર્મવીર સિંહ કે જેઓ ઇંગ્લિશ લિટરેચરના વિદ્યાર્થી છે તેમણે જણાવ્યું કે, આજે પીએચડીની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે પણ એમાં રિસર્ચના રિલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન ખાસ હતા નહીં. અને પેપર-2માં પણ અંગ્રેજી એક-બે ટેક્સ્ટમાંથી જ પાંચ-છ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા. આથી ઓવરઓલ જે કન્ટ્રિબ્યુશન હોવું જોઈએ બધા પાર્ટ્સનું, એ હતું જ નહીં. અને રિસર્ચ પેપરમાં પહેલું પેપર થોડું રિસર્ચના ફોકસ હોવું જોઈએ, એ તો હતું જ નહીં. રિસર્ચના પેપરમાં રિસર્ચના પ્રશ્ન જ નથી, તો એનો કોઈ બનાવો, શું કહેવાય આપણે? પેપરનું કોઈ મહત્વ બનતું જ નથી.
બહારગામથી આવેલ મકવાણા ઓમકુમાર ભરતભાઈ જણાવ્યું કે, હું ધંધુકાનો વતની છું. અહીંયા એક્ઝામ આપવા માટે આવ્યો હતો. પીએચડીમાં મારો વિષય છે સોશિયોલોજી, એટલે કે સમાજશાસ્ત્ર. એના વિષયની એક્ઝામ હતી. આમ તો એકંદરે પેપર સારું હતું, સરળ હતું. વિષયનું જે પેપર હતું, પેપર-2, એ એકદમ સરળ હતું. થોડાક પ્રશ્નો આડા-અવળા હતા. બાકી સરળ હતું. પણ પાર્ટ-1માં જે હતું, એમાં મેથ્સ, રીઝનિંગ થોડું ટફ લાગ્યું. બાકી તો એકંદરે પેપર સારું અને સરસ હતું. વ્યવસ્થા પણ સારી હતી. પાણી આપવા માટે આવતા હતા. ખૂબ સારું એવો અનુભવ સારો રહ્યો.
