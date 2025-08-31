અમદાવાદ: આજના ટેકનોલોજીના યુગમાં જ્યાં બાળકો મોબાઈલ અને વીડિયો ગેમ્સમાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે અમદાવાદની 13 વર્ષની એક બાળકી વંશિકા સિંહે પોતાની અનોખી પ્રતિભાથી સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. વંશિકાએ પોતાની લાગણીઓને શબ્દોમાં ઢાળીને કાવ્ય સંગ્રહ લખ્યો છે. આ કાવ્યસંગ્રહ પુસ્તકમાં ફેરવાયું છે. વંશિકા સિંહનું પહેલું પુસ્તક "થિંગ્સ આઈ સ્ક્રિબલ્ડ બિફોર ગ્રોઇંગ અપ એન ઓલમોસ્ટ-એડલ્ટ્સ ગાઇડ ટુ ફીલિંગ એવ્રીથિંગ"નું વિમોચન ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત એ કર્યું હતું.
વંશિકા સિંહ જે 9 માં ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહી છે. તેને બાળપણથી જ કવિતા લખવાનો શોખ હતો. બાળપણથી જ તેણીએ પોતાના વિચારો લખવાનું શરૂ કર્યું હતું. એક નાની ડાયરીથી શરુ થયેલું લેખન હવે એક સુંદર પુસ્તકમાં ફેરવાયું છે. આ પુસ્તકમાં તેની લાગણીઓ, વિચાર, અને અનુભવ કાવ્ય અને લાગણીસભર લખાણ તરીકે રજૂ થયાં છે.
'મેં છઠ્ઠા ધોરણથી કવિતા લખવાનું ચાલુ કર્યું હતું. મને ઉનાળાના વેકેશનમાં હોમવર્ક મળ્યું હતું. મારા મેડમ એ મને ઇન્ડિયા ઉપર કવિતા લખવાનું કહ્યું હતું. મને આ તો ખાલી હોમવર્ક છે ગુગલમાંથી કરી લઈશું, પછી મેં ઈન્ડિયા ઉપર કવિતા લખી. પછી મારા ટીચરે કવિતા ના વખાણ કર્યા, પછી મેં ધીરે ધીરે કવિતા લખવાનું શરૂ કર્યું. મારા પિતાએ મને પ્રોત્સાહન આપ્યું, આપણે આ કવિતાની બુક બનાવી શકીએ. મે છઠ્ઠા ધોરણમાં કવિતા લખવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે, એટલી બધી ગંભીરતાપૂર્વક કવિતા નહોતી લખતી, પણ હવે હું કવિતાઓ પણ ખૂબ જ ધ્યાનથી અને, ફિલોસોફી, જિંદગી કેવી રીતના જીવવી જોઈએ, આ બધી કવિતાઓ લખી. મને , અને મારા માતા પિતાને આજે ખુશી છે, કે આજે મારી બુક લોન્ચ થઈ રહી છે. અત્યારે મારા શિક્ષકો અને મારા મિત્રો પણ આવ્યા છે. યુવાનોને વિશેષમાં કહ્યું કે,બધા યુવાનોની સ્કીલ અલગ છે. યુવાનોએ પોતાની સ્કીલ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ અને,આગળ વધવું જોઈએ. ટેન્શન લેવાથી કોઈ પણ નહીં થાય, ધીરે ધીરે આરામથી બધું થઈ જશે'. - વંશિકા સિંહ, બાળ લેખિકા
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત એ આ પ્રસંગે કહ્યું હતુ કે, વંશિકા સિંહ જે 9માં ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહી છે. 13 વર્ષની નાની ઉમરમાં આ બાળકીએ લેખનના ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહી છે. ભારતના બાળકો પ્રતિભા સાથે અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં કીર્તિમાન સ્થાપિત કરે છે. આટલી નાની ઉંમરમાં બાળક લેખન માં આગળ વધે, સ્પોર્ટ્સમાં આગળ વધે છે. પુસ્તક વિમોચનથી વંશિકાના ઉત્સાહમાં વધારો થશે, તેને પોતાને અનુભવ થશે, કે હું જે કરી રહી છું, તેનાથી બીજા લોકોને પણ પ્રેરણા મળશે.