ETV Bharat / state

વડનગરમાં સર્જાયો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, CM સહિત 2121 લોકોએ કર્યું ભુજંગાસન - INTERNATIONAL YOGA DAY

Published : June 21, 2025 at 8:14 PM IST

By ETV Bharat Gujarati Team

મહેસાણા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જન્મભૂમિ અનંત અનાદિ વડનગરના ઐતિહાસિક શર્મિષ્ઠા તળાવ પરિસર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં 11માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની "Yoga for One Earth One Health" અને "સ્વસ્થ ગુજરાત મેદસ્વિતા મુક્ત ગુજરાત" થીમ સાથે રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

ગુજરાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનમાં આ વર્ષના યોગ દિવસે વડનગરના ઐતિહાસિક શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે 2121 યોગ સાધકોના એક સાથે ભુજંગાસન દ્વારા નવો કિર્તીમાન પ્રસ્થાપિત કરીને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકર્ડ માં સ્થાન મેળવ્યું છે.

વડનગરમાં સર્જાયો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

આ અગાઉ પણ ગુજરાતે 2023માં 9 માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે સુરત ખાતે એક સાથે 1.50 લાખ લોકોની સામૂહિક યોગ સાધનાનો વિક્રમ અને 1લી જાન્યુઆરી 2024એ એક સાથે 108 સ્થળોએ 50,000 લોકો દ્વારા સામૂહિક સુર્યનમસ્કારનો વર્લ્ડ રેકર્ડ રચીને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વડનગર ખાતેના આ યોગ દિવસ ઉજવણીમાં સામૂહિક યોગ ક્રિયામાં લોકો સાથે યોગાસનો કરીને સહભાગી બન્યા હતા. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લાના ધારાસભ્યો, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, નગરપાલિકા પ્રમુખ અને ગુજરાત યોગ બોર્ડના અધ્યક્ષ શિશપાલ રાજપુત તેમજ પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ પણ યોગ સાધકો સાથે સામૂહિક યોગમાં જોડાયા હતા.