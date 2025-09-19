ગીરના ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં દારૂની મહેફીલ માણતા 11 મહિલા અને પુરુષ ઝડપાયા

ETV Bharat / state

ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં પોલીસે રેડ કરતા અહીંથી અમદાવાદ, રાજકોટ, મોરબી અને સુરતના 11 જેટલા મહિલા અને પુરુષને પકડી પાડ્યા છે.

September 19, 2025

જુનાગઢ: હાલ ગીરમાં સિંહોનું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ વેકેશનના આ સમયનો દુરુપયોગ કરવા માટે કેટલાક લોકો ગેરકાનૂની કૃત્ય કરવા ગીરના ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં આવતા હોય છે. આ જ પ્રકારની એક પાર્ટીનો મેંદરડા પોલીસે ખુલાસો કર્યો છે. બાતમીને આધારે ગીરમાં આવેલા ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં પોલીસે રેડ કરતા અહીંથી અમદાવાદ, રાજકોટ, મોરબી અને સુરતના 11 જેટલા મહિલા અને પુરુષને પકડી પાડ્યા છે. તો અન્ય એક વ્યક્તિ સમગ્ર મામલામાં ફાર્મ હાઉસમાં હાજર ન મળતા પોલીસે તેને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

ગીરના ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં મહેફિલનો જમાવડો

ગીર કાનમાં સંભળાય એટલે સૌ કોઈને તુરંત સિંહ યાદ આવે હાલ ગીરમાં સિંહનું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે. જે 16 મી ઓક્ટોબરથી ફરી એક વખત પ્રવાસન ગતિ વિધિથી ધમધમતું જોવા મળશે. ત્યારે ગીરમાં વેકેશનના આ સમયનો કેટલાક લોકો દ્વારા દૂર ઉપયોગ કરીને ગીરમાં દુષ્કૃત્યો કરવા માટે આવતા હોય છે. આ જ પ્રકારના એક દુષ્કૃત્યનો મેંદરડા પોલીસે ખુલાસો કર્યો છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે પોલીસે ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં રેડ કરતા અહીંથી 11 જેટલા મહિલા અને પુરુષ મહેફીલ માણતા પકડાયા હતા. સમગ્ર મામલામાં માળીયાનો એક વ્યક્તિ સ્થળ પર હાજર ન મળતી મળતા પોલીસે તેને પકડી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

પોલીસે દસ લાખ કરતા વધુનો મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત

પોલીસે ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં રેડ કરતા અહીંથી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. આ સાથે પોલીસે કુલ 10 લાખ કરતા વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને તમામ મહિલા અને પુરુષો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા પુરુષો રાજકોટ અને મોરબીના હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો પોલીસ પકડમાં રહેલી મહિલાઓ અમદાવાદ અને સુરતની હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. જ્યારે ગીરમાં સિંહનું વેકેશન શરૂ થાય છે ત્યારે ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં આ પ્રકારે મહેફિલ અને દુષ્કૃત્ય કરવા માટે કેટલાક લોકો રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લા અને રાજ્ય બહારથી આવતા હોય છે. ત્યારે પોલીસે આ જ પ્રકારની એક મહેફિલને ખુલ્લી પાડીને તમામ મહિલા અને પુરુષો સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

