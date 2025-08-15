પાલ–દઢવાવ હત્યાકાંડની 103મી વર્ષગાંઠ: સાબરકાંઠાના 1200થી વધુ આદિવાસીઓની શહાદતનો કાળો દિવસ

સાબરકાંઠા: જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ કરતાં પણ ભયાનક ઘટનાનો સાક્ષી બનેલું સાબરકાંઠાના વિજયનગર તાલુકાનું પાલ–દઢવાવ ગામ, જ્યાં 7 માર્ચ 1922ના રોજ અંગ્રેજ સૈન્યના અંધાધૂંધ ગોળીબારમાં 1200થી વધુ આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ શહીદ થયા હતા. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાને આજે 103 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, અને ઘટનાસ્થળે વિશેષ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ યોજાયો.
હિમતનગરથી લગભગ 85 કિ.મી. દૂર આવેલા વિજયનગરમાં તે સમયે અંગ્રેજ સરકારે ગરીબ વનવાસીઓ પર વધારાનો કર લાદ્યો હતો. આ દમનકારી નીતિનો વિરોધ કરવા રાજસ્થાનના પ્રખ્યાત સ્વાતંત્ર્ય સેનાની મોતીલાલ તેજાવતે પાલ–દઢવાવ નજીક સભાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં પોશીના અને આસપાસના ગામોના હજારો લોકો ઉમટ્યા હતા. સભામાં કરની નાબૂદી અંગે ચર્ચા ચાલી રહી હતી ત્યારે અચાનક એક ગોળી અંગ્રેજ અધિકારી ઈ.જી. સટ્ટનના કાન પાસેથી પસાર થઈ.
ભયભીત થયેલા અંગ્રેજ અધિકારીએ તરત જ સૈનિકોને ગોળીબારનો આદેશ આપ્યો. આ દરમિયાન, બાલેટાગઢ ગામની આદિવાસી મહિલા સોમીબેન ગામીતે પોતાની સાડી બંને પક્ષો વચ્ચે ફેંકીને, આદિવાસી પરંપરા મુજબ, સુલેહ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં વિવાદ અટકાવવાનો રિવાજ છે. છતાં, વનવાસીઓની હિંમત તોડવા અંગ્રેજોએ નિર્દયતાપૂર્વક ગોળીબાર શરૂ કર્યો. રાજસ્થાનના ખેરવાડાથી આવેલી પલટનના આ હુમલામાં 1200થી વધુ લોકો શહીદ થયા.
સ્થાનિક આગેવાનો અનુસાર, ગોળીબારથી બચવા કેટલાક લોકોએ કોટની દીવાલ ફાંદવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેઓ સીધા કૂવામાં પડી મૃત્યુ પામ્યા. અંગ્રેજોએ શહીદોની અનેક લાશો આ કૂવામાં ફેંકી દીધી, જ્યારે બાકીની લાશો ‘હેર’ નદીમાં વહાવી દીધી.
આ ઘટના બાદથી આજ સુધી વનવાસી સમાજના અનેક પ્રશ્નો યથાવત્ રહ્યા છે. જો આગામી સમયમાં આ પ્રશ્નોનો યોગ્ય ઉકેલ નહીં આવે, તો ફરીથી આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવામાં આવશે.
આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના સમયે પણ આ ઘટનાની યાદ સ્થાનિકોના મનમાં તાજી છે. પાલ–દઢવાવ હત્યાકાંડનો ઇતિહાસ આજે પણ આદિવાસી સમાજની શૌર્યગાથા તરીકે જીવંત છે.
