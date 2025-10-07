બારડોલીમાં ખેતરમાં પાણીની પાઈપલાઈનમાંથી 10 ફૂટ લાંબો અજગર પકડાયો
પાણીની પાઈપલાઈનમાં ફસાયેલા આ મહાકાય અજગરને રેસ્ક્યૂ કરીને સફળતા પૂર્વક બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 7, 2025 at 11:37 AM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના નાંદિડા ગામમાં એક ખેતરમાંથી 10 ફૂટ લાંબો અને આશરે 47 કિલોગ્રામ વજનનો અજગર પકડાયો હતો. પાણીની પાઈપલાઈનમાં ફસાયેલા આ મહાકાય અજગરને રેસ્ક્યૂ કરીને સફળતા પૂર્વક બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ તેને હવે જંગલ વિસ્તારમાં છોડી મૂકવામાં આવશે.
શેરડીના ખેતરમાં અજગર
ઘટનાની વિગત એવી છે કે નાંદિડા ગામના ડુંગરી ફળિયા પાસે જગુભાઈ પટેલનું શેરડીનું ખેતર આવેલું છે. જગુભાઈ જ્યારે સવારે ખેતરમાં પાણી પીવડાવવા માટે મોટર ચાલુ કરી, ત્યારે તેમને જણાયું કે, પાણીની પાઇપલાઇનમાંથી પાણી ઓછું આવી રહ્યું છે. તેમણે પાઇપલાઇનમાં તપાસ કરી તો તેમની આંખો પહોળી થઇ ગઈ—પાણીની અંદર એક વિશાળ અજગર હતો! જગુભાઈએ તરત જ આ બાબતની જાણ ગામના સરપંચ અક્ષયભાઈ રાઠોડને કરી. અક્ષયભાઈએ સમય ગુમાવ્યા વિના ફ્રેન્ડસ ઓફ એનિમલ્સ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જતીન રાઠોડનો સંપર્ક કર્યો. જતીન રાઠોડે તાત્કાલિક પોતાની ટીમના સભ્ય કિરણ રાઠોડને નાંદિડા ગામે મોકલ્યા.
47 કિલો વજનનો અજગર
બચાવકર્તાઓએ સ્થળ પર પહોંચીને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો. અજગર પાઇપલાઇનમાં ફસાયેલો હતો, જેને કારણે પાઇપલાઇન તોડવાની ફરજ પડી હતી. એક કલાકની ભારે જહેમત બાદ આ 10 ફૂટ લાંબા અને 47 કિલોગ્રામ વજનના અજગરને સહીસલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો.
અજગર પકડાયાના સમાચાર ગામમાં વહેતા થતા જ આ અજગર જોવા માટે લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જતીન રાઠોડે સામાજિક વનીકરણ રેંજના કર્મચારી મેહુલભાઈને આ અંગે જાણ કરી છે. આ અજગરને આજે જ નજીકના જંગલ વિસ્તારમાં સહીસલામત રીતે છોડી મૂકવામાં આવશે.
