ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ બે મેચની સિરીઝ જીતે તો પણ WTC માં કોઈ પોઈન્ટ્સ મળશે નહીં ? જાણો કેમ - ZIM VS NZ TEST SERIES

ઝિમ્બાબ્વે અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલ ટેસ્ટ સિરીઝ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશીપનો 2025-27 નો ભાગ રહેશે નહીં. જાણો તેના પાછળનું કારણ શું છે…

ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ
ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ (ZIM X handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 1:31 PM IST

ZIM vs NZ Test: ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમ ફરી એકવાર ટેસ્ટ મેદાનમાં ઉતરી છે. અને આ વખતે તેઓ ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરી રહ્યા છે. બંને દેશો વચ્ચે બે ટેસ્ટની સિરાઝ રમાઈ રહી છે, જેની બીજી મેચનો આજે બીજો દિવસ છે.

આ દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે પહેલી ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી, પરંતુ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના પોઈન્ટ ટેબલમાં કોઈ લીડ મેળવી ન હતી. આવું કેમ થયું? શા માટે ઝિમ્બાબ્વે અને ન્યુઝીલેન્ડની ટેસ્ટ મેચ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ નથી. જાણો તેના પાછળનું કારણ.

ન્યુઝીલેન્ડ WTC પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું નથી:

ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે છે. બે મેચની સિરીઝની એક મેચ રમાઈ ચૂકી છે અને બીજી મેચ ગુરુવારથી શરૂ થઈ છે. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે છેલ્લી મેચ જીતીને સિરીઝમાં લીડ મેળવી લીધી છે. પરંતુ તેમને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં કોઈ લીડ મળી નથી. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે 2021 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ જીતનાર ટીમ આ નવા રાઉન્ડમાં પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શકી નથી.

ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગની ટોચની 9 ટીમો WTC માં ભાગ લેશે

વાસ્તવમાં, ફક્ત 9 ટીમો વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લે છે. આ 9 ટીમો કેવી રીતે નક્કી થાય છે તે જાણીએ, નિયમ એ છે કે, ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગની ટોચની 9 ટીમો જ WTC માં સહભાગી થઈ શકે છે, એટલે કે, જ્યારે પણ ટોચની 9 ટીમો વચ્ચે મેચ હોય છે, ત્યારે તે મેચ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ હશે. જીત કે હાર પછી, PCT વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના પોઈન્ટ ટેબલમાં વધતો અને ઘટતો રહે છે. પરંતુ જ્યારે પણ આ ટોચની 9 ટીમો વચ્ચે કોઈ મેચ નથી હોતી, ત્યારે તેને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ ગણવામાં આવતો નથી.

ઝિમ્બાબ્વે ટીમ હાલમાં ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં 12માં ક્રમે:

જો આપણે વર્તમાન ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગ વિશે વાત કરીએ, તો ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ભારત, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને બાંગ્લાદેશ ટોચના 9 સ્થાનો પર છે. આ 9 ટીમો ઉપરાંત, ત્રણ વધુ દેશો ટેસ્ટ મેચ રમે છે. આમાં આયર્લેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન અને ઝિમ્બાબ્વેનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં, ICC રેન્કિંગ અનુસાર, ઝિમ્બાબ્વે 12મા ક્રમે છે, એટલે કે છેલ્લા સ્થાને છે. આવી સ્થિતિમાં, તેમની કોઈપણ મેચ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં સામેલ થશે નહીં.

આ મેચમાં બધા રેકોર્ડ જોવા મળશે:

ન્યુઝીલેન્ડે સિરીઝની પહેલી મેચ જીતી છે, શક્ય છે કે તેઓ બીજી મેચ પણ જીતી શકે, પરંતુ આ જીતની WTC પોઈન્ટ ટેબલ પર કોઈ અસર નહીં પડે. પરંતુ તેમના જે પણ રેકોર્ડ છે, તે બધા ઉમેરવામાં આવશે. આમાં કોઈ સમસ્યા નથી. આનો અર્થ એ પણ છે કે ભવિષ્યમાં તમે એ પણ સમજી શકો છો કે આયર્લેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન અને ઝિમ્બાબ્વે જે પણ ટેસ્ટ મેચ રમે છે, તેઓ WTCનો ભાગ રહેશે નહીં.

