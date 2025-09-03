ETV Bharat / sports

39 વર્ષીય સિકંદર રઝા ICC રેન્કિંગમાં ચમક્યો, આ ખેલાડીને પાછળ છોડીને નવો નંબર 1 ઓલરાઉન્ડર બન્યો - ICC RANKINGS

ઝિમ્બાબ્વેના સ્ટાર ખેલાડી સિકંદર રઝાએ ODI ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. જાણો તેણે કોને પાછળ છોડી દીધા...

ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમ
ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 6:30 PM IST

નવી દિલ્હી: ઝિમ્બાબ્વેના સિકંદર રઝાએ ICC મેન્સ ODI ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં પોતાની છાપ છોડી છે. શ્રીલંકા સામે હરારેમાં સતત પ્રદર્શનને કારણે તે ODI ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે. રઝાએ આ અઠવાડિયે બે અડધી સદી ફટકારી અને પ્રથમ ODIમાં 1/48 (10) પણ કરી.

સિકંદર રઝા નંબર વન સ્થાન પર કબજો કરે છે

આ પ્રયાસ સાથે, રઝાએ અફઘાનિસ્તાનની જોડી અઝમાતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ (296) અને મોહમ્મદ નબી (292 પોઈન્ટ) ને પાછળ છોડીને 302 ના રેટિંગ પર પહોંચ્યો. તેના બેટિંગ પ્રદર્શનથી તે ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં નવ સ્થાન ઉપર 22મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ રેન્કિંગમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું છે

જોકે, શ્રીલંકાની ટીમે નવીનતમ ICC રેન્કિંગમાં સુધારો કર્યો છે, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે બંને મેચ જીતી છે. બે મેચની શ્રેણીમાં 122 અને 76 રન બનાવ્યા બાદ પથુમ નિસાન્કા બેટિંગ રેન્કિંગમાં સાત સ્થાન ઉપર ચઢીને 13મા (654 પોઈન્ટ) પર પહોંચી ગયો છે.

બોલિંગ રેન્કિંગમાં, ઝડપી બોલર અસિતા ફર્નાન્ડો (6 સ્થાન ઉપર 31મા સ્થાને) અને દિલશાન મદુશંકા (8 સ્થાન ઉપર 52મા સ્થાને) શ્રીલંકા માટે શ્રેષ્ઠ બોલર હતા.

આફ્રિકન ખેલાડીના સ્થાન પર પણ એક નજર નાખો

હેડિંગ્લી ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેમની પ્રથમ ODI મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યા બાદ રેન્કિંગમાં પણ ફેરફાર જોવા મળ્યો, જેમાં કેશવ મહારાજે ચાર વિકેટ લઈને બોલિંગ રેન્કિંગમાં 31 રેટિંગ પોઈન્ટ (690 પોઈન્ટ) મેળવ્યા. આફ્રિકાના લુંગી એન્ગીડી પાંચ સ્થાન ઉપર ચઢીને 23મા સ્થાને પહોંચી ગયા, જ્યારે હાર છતાં, જોફ્રા આર્ચર ટોચના 20 (19મા, 571 રેન્કિંગ પોઈન્ટ) પર પહોંચી ગયા.

અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ચમક્યા

મોહમ્મદ નબી ODI ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં નીચે સરકી ગયા છે પરંતુ અફઘાન ખેલાડી આ અઠવાડિયે નંબર 1 T20 ઓલરાઉન્ડર સ્થાન માટે આગળ વધી રહ્યો છે, જે ભારતના હાર્દિક પંડ્યાને પાછળ રાખીને બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. નબીએ શારજાહમાં અઠવાડિયા દરમિયાન ત્રણ મેચમાં ચાર વિકેટ લીધી હતી, જ્યાં અફઘાનિસ્તાન ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં UAE અને પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે.

અફઘાન ઇબ્રાહિમ ઝદરાને 63 (40) અને 65 (45) ના સ્કોર સાથે T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં 12 સ્થાન ઉપર 20મા સ્થાને પહોંચીને નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે, જ્યારે પાકિસ્તાનનો સુફયાન મુકીમ T20I બોલિંગ રેન્કિંગમાં 11 સ્થાન ઉપર 22મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

