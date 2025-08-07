Essay Contest 2025

આજથી પાંચ દિવસ ઝિમ્બાબ્વે માટે મહત્વપૂૂર્ણ… ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ અહીં જુઓ લાઈવ - ZIMBABWE VS NEW ZEALAND 2ND TEST

ઝિમ્બાબ્વે અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આજથી બુલાવાયોમાં સિરીઝની છેલ્લી અને બીજી ટેસ્ટ મેચ રમાવા જઈ રહી છે, મેચ પહેલી જાણો બંને ટીમના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ.

ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ
ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ (NZ and ZIM X Handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 10:14 AM IST

ZIM vs NZ: ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે 2 મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી રહી છે, જેમાં બંને ટીમો વચ્ચે બીજી મેચ 7 ઓગસ્ટથી બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. આ સિરીઝની પહેલી મેચમાં કિવી ટીમે સંપૂર્ણ રીતે પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું, જેમાં તેણે 9 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડની જીતમાં ડેવોન કોનવે અને ડેરિલ મિશેલે બેટિંગમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જ્યારે બોલિંગમાં મેટ હેનરીએ પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું, જે કુલ 9 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા હતા.

ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ
ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ (NZ X Handle)

ટોમ લેથમ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર

બુલાવાયોના મેદાન પર રમાનારી બીજી ટેસ્ટ મેચ પહેલા, બંને ટીમોની ટીમમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં આ શ્રેણી માટે કિવી ટીમના કેપ્ટન બનાવવામાં આવેલા ટોમ લેથમ ખભાની ઈજાને કારણે પહેલી મેચમાં રમી શક્યા ન હતા, જ્યારે બીજી મેચ પહેલા તેમનો ફિટનેસ ટેસ્ટ લેવામાં આવ્યો હતો, જે તે પાસ કરી શક્યા ન હતા અને આ કારણે લેથમ આ મેચમાં પણ રમતા જોવા મળશે નહીં અને તેમના સ્થાને મિશેલ સેન્ટનર ફરી એકવાર કેપ્ટનશીપ સંભાળતા જોવા મળશે. તે જ સમયે, ફાસ્ટ બોલર વિલિયમ ઓ'રોર્ક પીઠના સોજાને કારણે બીજી ટેસ્ટ પહેલા બહાર થઈ ગયો હતો. બીજી તરફ, ઝિમ્બાબ્વે ટીમમાં પણ મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં લગભગ 3.5 વર્ષના પ્રતિબંધના અંત પછી બ્રેન્ડન ટેલરની વાપસી જોવા મળી છે.

બંને ટીમ વચ્ચે હેડ ટુ રેકોર્ડ:

ન્યુઝીલેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 17 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે. આ 17 મેચમાંથી, ન્યુઝીલેન્ડે 11 જીત મેળવી છે જ્યારે ઝિમ્બાબ્વેએ એક પણ વખત જીત મેળવી નથી, અને 6 ટેસ્ટ મેચ ડ્રો રહી છે.

ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ
ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ (ZIM X Handle)

ઝિમ્બાબ્વે vs ન્યુઝીલેન્ડ પિચ રિપોર્ટ:

બુલાવાયોમાં ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબની પિચ સંતુલિત છે પરંતુ થોડી સૂકી છે, જે શરૂઆતમાં બોલરો માટે મદદરૂપ થાય છે. ઝડપી બોલરોને શરૂઆતી સ્વિંગ અને સીમ મળે છે, જ્યારે સ્પિનરો મેચ આગળ વધતાં પકડ મેળવે છે, ખાસ કરીને ચોથી ઇનિંગમાં. પ્રથમ ઇનિંગનો સરેરાશ ટેસ્ટ સ્કોર લગભગ 307 જેટલો બનવાની શક્યતા છે.

પહેલા બેટિંગ કરતી વખતે આ મેદાન પર 29 માંથી 7 ટેસ્ટ જીતી છે. 350+ ના લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત કરવા માટે, પ્રભુત્વ જરૂરી છે. પિચ ધીમી પડે છે અને મોડેથી તૂટી જાય છે, જેના કારણે લક્ષ્યનો પીછો કરવો મુશ્કેલ બને છે.

બીજી ટેસ્ટ મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ક્યારે અને ક્યાં જોવું

  • બુલાવાયો મેદાન પર રમાનારી ઝિમ્બાબ્વે અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આ ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચના લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે વાત કરીએ તો, ભારતીય ચાહકો ફેન્કોડ એપ અને વેબસાઇટ દ્વારા આ મેચનો આનંદ માણી શકે છે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ
ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ (NZ X Handle)

બીજી ટેસ્ટ મેચ માટે બંને ટીમો

  • ઝિમ્બાબ્વે - ક્રેગ એર્વાઈન (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, તનાકા ચિવાંગા, બેન કુરાન, ટ્રેવર ગ્વાન્ડુ, રોય કૈયા, તનુનુરવા માકોની, ક્લાઈવ મડાન્ડે, વિન્સેન્ટ માસેકેસા, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ન્યુમેન ન્યામહુરી, સિકંદર રઝા, વિલિયમ સેફાલસ, વિલિયમ, ટાનુનુરવા.
  • ન્યુઝીલેન્ડ - ટોમ લેથમ, ટોમ બ્લંડેલ, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, મેટ હેનરી, ડેરીલ મિશેલ, હેનરી નિકોલ્સ, એજાઝ પટેલ, માઈકલ બ્રેસવેલ, રચિન રવિન્દ્ર, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), નાથન સ્મિથ, વિલ યંગ, ગ્લેન.

