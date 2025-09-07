ETV Bharat / sports

યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજ સિંહે આપ્યું મોટું નિવેદન, કોહલી અને સચિન વિશે શું કહ્યું જાણો

યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજ સિંહે વિરાટ કોહલી અને સચિન તેંડુલકર વિશે મોટી વાત કહી છે.

યોગરાજ સિંહ
યોગરાજ સિંહ (Getty Images)
Published : September 7, 2025 at 8:08 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજ સિંહ ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. પોતાના સ્પષ્ટવક્તા અને ચોંકાવનારા નિવેદનો માટે જાણીતા યોગરાજ સિંહે ફરી એકવાર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. આ વખતે તેમણે ટીમ ઈન્ડિયાના બે સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને સચિન તેંડુલકર વિશે મોં ખોલ્યું છે.

તાજેતરમાં, યુવરાજના પિતા એક ઇન્ટરવ્યુમાં દેખાયા હતા, જ્યાં તેમણે કહ્યું હતું કે વિરાટ કોહલી ક્યારેય યુવરાજનો મિત્ર રહ્યો નથી. યોગરાજે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન એમએસ ધોનીને પણ યુવરાજનો નજીકનો મિત્ર માન્યો ન હતો. પરંતુ તેમણે ચોક્કસપણે મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરને યુવરાજનો એકમાત્ર મિત્ર ગણાવ્યો છે.

તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલીવાર નથી જ્યારે યોગરાજ સિંહે આવું નિવેદન આપ્યું હોય, આ પહેલા પણ તેમણે પોતાના ચાહકો સામે ઘણા વિવાદાસ્પદ અને ચોંકાવનારા નિવેદનો આપ્યા છે. તેમણે ઘણી વાર કહ્યું છે કે યુવરાજ સિંહને નિવૃત્તિ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી.

યુવરાજ સિંહ અને વિરાટ કોહલીની દોસ્તી
યુવરાજ સિંહ અને વિરાટ કોહલીની દોસ્તી (IANS)

યોગરાજ સિંહનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન, જ્યારે યોગરાજ સિંહને પૂછવામાં આવ્યું કે એમએસ ધોની પછી વિરાટ કોહલી ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન બન્યો. તે યુવરાજનો સારો મિત્ર હતો. શું તમને લાગે છે કે તે સમયે યુવરાજને વધુ તકો આપી શક્યો હોત? જેના જવાબમાં યોગરાજે કહ્યું, 'આ જીવનમાં જ્યાં સફળતા, પૈસા અને ખ્યાતિ હોય છે, ત્યાં કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી. મેં યુવરાજ સિંહને આ વાત પહેલા પણ કહી હતી. મેં તેને મિત્ર શોધવા કહ્યું હતું. યુવરાજનો એકમાત્ર મિત્ર સચિન તેંડુલકર છે, જે દરેક સાથે પોતાના ભાઈ જેવો વ્યવહાર કરે છે. સચિન એકમાત્ર એવો વ્યક્તિ છે જે દરેકને પ્રેમ કરે છે. તેથી જ તેને ક્રિકેટનો ભગવાન કહેવામાં આવે છે.'

યુવરાજ સિંહ અને વિરાટ કોહલી
યુવરાજ સિંહ અને વિરાટ કોહલી (IANS)

ક્રિકેટ કારકિર્દી

યુવરાજે 2000 થી 2017 સુધી રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે 402 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. જેમાં તેણે 33.05 ની સરેરાશથી 11,178 રન બનાવ્યા છે. તેણે 17 સદી અને 71 અડધી સદી ફટકારી છે. તે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2002, ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2007 અને ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2011 જીતનાર ભારતીય ટીમનો સભ્ય હતો.

અનોખી સિદ્ધિઓ

યુવરાજની કારકિર્દીમાં પણ કેટલીક અનોખી સિદ્ધિઓ છે. તે 2007 T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક ઓવરમાં છ છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી હતો. તેણે 2011 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ પણ જીત્યો હતો, જેમાં તેણે નવ મેચમાં એક સદી અને ચાર અડધી સદી સહિત 362 રન બનાવ્યા હતા અને 15 વિકેટ લીધી હતી.

