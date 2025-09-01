દાહોદ: કઝાકિસ્તાન ખાતે યોજાયેલી 16 મી એશિયન શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં મૂળ દાહોદની યુવા શૂટર યશાયા કોન્ટ્રાકર એ ડબલ ટ્રેપ ઓપન મહિલા શ્રેણીમાં વ્યક્તિગત બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો હતો અને ભારત માટે ટીમને ગોલ્ડ મેડલ મેળવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. આ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતને કુલ 99 મેડલ પ્રાપ્ત થયા છે જેમાં 50ગોલ્ડ, 26 સિલ્વર અને 23 બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે જેમાં યશાયાનું નામ હાઈલાઈટમાં ઉમેરાયું છે. ભારત માટે મહત્વનું યોગદાન આપી યેશાયા એ દાહોદ સહિત ગુજરાત માટે ગૌરવ વધાર્યું છે.
ભારતનું પ્રતિનિધત્વ કરનારી ગુજરાતની પ્રથમ જુનિયર શોટગન શૂટર
18 વર્ષીય યશાયા હાફિઝ કોન્ટ્રાકટર માત્ર 12 વર્ષની ઉંમર થી શૂટિંગમાં જોડાયેલી છે અને 2021 માં પેરુ ખાતે યોજાયેલી ISSF જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં યશાયા એ સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધત્વ કરનારી ગુજરાતની પ્રથમ જુનિયર શોટગન શૂટર બની હતી. યશાયાને નાનપણ થી શૂટિંગમાં રસ છે અને તેને આગળ વધારવા માટે પરિવારે પણ તેને સંપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો છે.
પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, યેશાયાને બાળપણ થી જ શૂટિંગમાં રસ છે અને તેના માટે પરિવારે હંમેશા તેની પડખે રહ્યો છે અને દરેક સ્પર્ધામાં યેશાયાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને પગલે પરિવારને ગર્વ થાય છે. આજે દાહોદ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારત માટે ગર્વની વાત છે આગળ પણ ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ લાવે તેવી ઈશ્વર ને પ્રાર્થના કરીએ છીએ તાલીમ અને રાયફલ સહિતની તમામ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી તેને પ્રેક્ટિસ માટેની પણ વ્યવસ્થા કરી છે.
યશાયાની આ સિધ્ધિ દાહોદ અને ગુજરાત માટે ગર્વની ક્ષણ બની રહી
સાવલી તાલુકા રાયફલ એસોસિએશનના સહયોગ થી કોચ સિધ્ધાર્થ પુવારના માર્ગદર્શન હેઠળ આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળતા મળી છે. યશાયા એ ભૂતકાળ માં રાષ્ટ્રીય સ્તરે 50 થી વધુ ગોલ્ડ મેડલ અને સિલ્વર મેડલ મેળવ્યા છે. દાહોદમાં ધોરણ 12 સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કરી હાલ પુણે ખાતે લિબરલ આર્ટસનો અભ્યાસ કરે છે સાથે જ શૂટિંગમાં પણ પોતાની સિધ્ધિ આગળ વધારી રહી છે. યશાયાની આ સિધ્ધિ દાહોદ અને ગુજરાત માટે ગર્વની ક્ષણ બની રહી છે. આગામી સમય ના શૂટર્સ માટે યશાયાની સિધ્ધિ પ્રેરણારૂપ સાબિત થશે.
આ પણ વાંચો: