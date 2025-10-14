જીત પછી, ભારતીય ટીમ WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે, પરંતુ ટેબલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા પાછળ, કેવી રીતે?
ટેસ્ટ શ્રેણીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ક્લીન સ્વીપ કર્યા પછી, ભારતીય ટીમ હજુ પણ WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે.
Published : October 14, 2025 at 4:25 PM IST
WTC 2025-27 Points Table: ભારતીય ટેસ્ટ ટીમે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી બીજી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. WTC 2025-27 ચક્રમાં આ ભારતની ચોથી જીત છે, જેમાં એક મેચ ડ્રો રહી છે. આનાથી વર્તમાન WTC ચક્રમાં તેમના કુલ પોઈન્ટ 52 થયા છે, જે બધી ટીમોમાં સૌથી વધુ છે. જોકે, પોઈન્ટની ઓછી ટકાવારી (PCT) ને કારણે, તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકાથી પાછળ રહી ગયા છે, જે તેમને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને રાખે છે.
આ જીત સાથે, ભારતના પોઈન્ટની ટકાવારી (PCT) 61.90 પર પહોંચી ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા, જે ત્રણ મેચમાંથી ત્રણ જીત સાથે ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાને છે, તેનો PCT 100 છે. શ્રીલંકા, બે મેચમાંથી એક જીત અને એક ડ્રો સાથે, 66.67 ના PCT સાથે બીજા સ્થાને છે. નોંધનીય છે કે WTC માં, એક જીત 12 પોઈન્ટ અને એક ડ્રો 4 પોઈન્ટ મેળવે છે. ICC ના નિયમો અનુસાર, ટીમોને તેમના પોઈન્ટના ટકાવારીના આધારે રેન્કિંગ આપવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે ભારત વધુ પોઈન્ટ હોવા છતાં ત્રીજા સ્થાને છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પર ભારતનો શાનદાર વિજય
ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પ્રથમ ઇનિંગમાં 518/5 બનાવ્યા. યશસ્વી જયસ્વાલે 175 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન શુભમન ગિલે 129 રન બનાવ્યા. બીજી ઇનિંગમાં, ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 248 રન પર રોકી દીધું, જેમાં કુલદીપ યાદવે પાંચ વિકેટ લીધી. જોકે, ફોલોઓન કરવાનું કહેવામાં આવ્યા બાદ, મુલાકાતીઓએ બીજી ઇનિંગમાં જોરદાર લડત આપી.
જોન કેમ્પબેલ (115) અને શાઈ હોપ (103) ની સદીઓએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 390 રન બનાવ્યા અને 120 રનની લીડ મેળવી. કુલદીપ યાદવ અને જસપ્રીત બુમરાહ દરેકે ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ ભારતે ચોથા ઇનિંગમાં પાંચમા દિવસે 121 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો, જ્યારે એક કલાકથી વધુ સમય બાકી રહ્યો. કેએલ રાહુલે 58 રનની ઇનિંગ રમી.
