આટલી મોટી ભૂલ…! ભારતે ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા પણ રાષ્ટ્રગાન ઈન્ડોનેશિયાનું વાગ્યું, જાણો સમગ્ર ઘટના - WRONG NATIONAL ANTHEM PLAYED

જુનિયર એશિયન જુડો કપ 2025 ની ભારતે ચાર ગોલ્ડ, એક સિલ્વર અને ત્રણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા, તે છતાં મેડલ સેરેમનીમાં ભારતના સ્થાને ઈન્ડોનેશિયાનું રાષ્ટ્રગીત વાગ્યું.

મકાઉ જુનિયર એશિયન જુડો કપ 2025
મકાઉ જુનિયર એશિયન જુડો કપ 2025 (SPORTS ARENA X Handle)
August 11, 2025

અમદાવાદ, Macau Junior Asian Judo Cup 2025: રવિવારે મકાઉ જુનિયર એશિયન જુડો કપ 2025 માં -57 કિગ્રા કેટેગરીના મેડલ સમારંભ દરમિયાન ભારતે અક ગોલ્ડ અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે, મેડલ સેરેમની દરમિયાન ભારતનું નહીં પણ ઈન્ડોનેશિયાનું નેશનલ એન્થમ વગાડવામાં આવ્યું.

ભારતના સ્થાને ઈન્ડોનેશિયાનું રાષ્ટ્રગીત વાગ્યું:

મકાઉ જુનિયર એશિયન જુડો કપ 2025 ના વિજય સમારંભ દરમિયાન એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ભૂલ થઈ જ્યારે ભારતીય રાષ્ટ્રગીતને બદલે ઇન્ડોનેશિયન રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું. 57 કિગ્રાની કેટેગરીમાં શાહીન દરજાદાએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો અને બાકી 8 મેડલ ભારતે મેળવ્યા, છતાં આ એક સૌથી મોટી ભૂલ ઓર્ગેનાઈઝર દ્રારા થઈ.

ભારતે ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા પણ રાષ્ટ્રગાન ઈન્ડોનેશિયાનું વાગ્યું
ભારતે ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા પણ રાષ્ટ્રગાન ઈન્ડોનેશિયાનું વાગ્યું (SPORTS ARENA X Handle)

તે છતાં ભારતીય ખેલાડી રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરતા અને પ્રતિક્રિયા આપ્યા વિના ધીરજપૂર્વક સાવધાનની સ્થિતિમાં ઉભા રહ્યા. રાષ્ટ્રગીત સમાપ્ત થયા પછી, તે જ શ્રેણીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા, પોતાના દેશબંધુ નવરૂપ સાથે આંખનો સંપર્ક કર્યો અને બંનેએ સ્વીકાર્યું કે ખોટું રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું હતું. જોકે, બાકીના મેડલ સમારંભો માટે સાચું રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું હતું.

મકાઉ જુનિયર એશિયન જુડો કપ 2025 માં ભારતે જીત્યા અનેક મેડલ
મકાઉ જુનિયર એશિયન જુડો કપ 2025 માં ભારતે જીત્યા અનેક મેડલ (indian.judo Instagram)

ભારતીય જુડોકાઓએ કુલ આઠ મેડલ જીત્યા, જેમાં ચાર ગોલ્ડ, એક સિલ્વર અને ત્રણ બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે.

  1. - 57 કિગ્રા કેટેગરીમાં શાહીન દરજાદા
  2. -100 કિગ્રા કેટેગરીમાં અલ્પેશ
  3. +100 કિગ્રા કેટેગરીમાં આદિત્ય અને
  4. +78 કિગ્રા કેટેગરીમાં કંવરપ્રીતે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા
  5. જ્યારે યશે +100 કિગ્રા કેટેગરીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.
  6. - 73 કિગ્રા કેટેગરીમાં હિતેશ
  7. - 90 કિગ્રા કેટેગરીમાં આરાધ્યા અને
  8. - 57 કિગ્રા કેટેગરીમાં નવરૂપે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા.

કોઈએ પણ આ ઘટના વિશે પ્રતિક્રિયા આપી નહીં:

મહત્વની વાત એ છે કે, આવી ઘટના ક્રિકેટ કે કોઈ અન્ય સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ દરમિયાન ઘટી હોત, તો આપણા દેશમાં તે સૌથી મોટો ચર્ચાનો વિષય બની ગયો હોત. ઉપરાંત જે-તે ચેમ્પિયનશિપ અને તેના ઓર્ગેનાઈઝર સામે કડક કાર્યવાહી કરી દેવામાં આવે. પરંતુ એશિયા જુડો કપમાં ભારતના રાષ્ટગાનને બદલે કોઈ અન્ય દેશનું નેશનલ એન્થમ વગાડવામાં આવે છે, જેનો કાઈએ પણ વાંધો ઉઠાવ્યો નહીં. ભારતના યુવા દેશને જીતાડવા માટે પાતાની જી-તોડ મહેનત કરીને મેડલ મેળવે છે, પણ શું દેશ ખરેખર તેમના બલિદાલ અને સનમ્માનની ચિંતા છે?

