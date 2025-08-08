હૈદરાબાદ, WFI Suspend 11 Wrestler : 7 ઓગસ્ટના રોજ, રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ નકલી જન્મ પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવા બદલ 11 કુસ્તીબાજોને સસ્પેન્ડ કરીને કડક પગલું ભર્યું છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD) દ્વારા કુલ 110 દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે, જેનાથી આવી વય-જૂથ સ્પર્ધાઓની નિષ્પક્ષતા પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
સમાચાર એજન્સી PTI ના એક અહેવાલમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે અને WFI ના એક અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી છે કે, શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
PTI સાથે વાત કરતા, WFI ના એક અધિકારીએ કહ્યું, "અમે પહેલાથી જ કેટલાક પગલાં લીધા છે અને આગળ પણ પગલાં લઈશું. WFI એક સ્વચ્છ વ્યવસ્થા ઇચ્છે છે જ્યાં કોઈપણ સાચા કુસ્તીબાજ સાથે અન્યાય ન થાય. કોઈને પણ અન્યાયી લાભ ન મળવો જોઈએ."
કુસ્તીની દુનિયામાં ઉંમરની છેતરપિંડીનો આ પહેલો કિસ્સો નથી. અગાઉ પણ, ખેલાડીઓ દ્વારા નકલી વય પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવાના કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે.
95 જન્મ પ્રમાણપત્રોમાંથી 11 નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું
MCDને જાણવા મળ્યું કે આમાંથી 95 પ્રમાણપત્રો સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) ના આદેશ પર જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને 11 નકલી, ફોટોશોપ કરેલા અથવા ડિજિટલી હેરફેર કરેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું, ત્યારબાદ તેમણે આ પ્રમાણપત્રો WFI ને મોકલી આપ્યા. રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, આ પ્રમાણપત્રો કુસ્તીબાજો સક્ષમ, મનુજ, કવિતા, અંશુ, આરુષ રાણા, શુભમ, ગૌતમ, જગરૂપ ધનકર, નકુલ, દુષ્યંત અને સિદ્ધાર્થ બાલિયાનના છે.
ઓળખાયેલા 11 નકલી પ્રમાણપત્રોમાંથી છ દિલ્હીના નરેલા વિસ્તારના, બે નજફગઢના અને એક-એક રોહિણી, સિવિલ લાઇન્સ અને સિટી વિસ્તારના હતા. કુસ્તી સંસ્થાએ પુષ્ટિ આપી છે કે, 7 ઓગસ્ટના રોજ છ કુસ્તીબાજોને સસ્પેન્શન નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે પાંચને અગાઉ સમાન ઉલ્લંઘન માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
WFI એ સ્પષ્ટતા કરી, "દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ તરફથી આદેશ મળ્યા પછી જ 95 જન્મ પ્રમાણપત્રો જારી કર્યા છે અને MCD તરફથી કોઈ ભૂલ થઈ નથી. તેમને બે એવા પ્રમાણપત્રો પણ મળ્યા છે જેમાં અધિકારીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે નોંધણીની તારીખ જાણી જોઈને બદલવામાં આવી હતી."
રમતગમત મંત્રાલયને ફરિયાદ
દિલ્હી કુસ્તીબાજ રિતિકાના પિતાએ રમતગમત મંત્રાલયમાં રહેઠાણના નિયમોના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવીને ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે હરિયાણાની ઇશિકાને તાજેતરમાં રાજ્ય સ્તરની 53 કિગ્રા વજન શ્રેણીમાં દિલ્હી માટે સ્પર્ધા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને તેની તપાસની માંગ કરી છે.
