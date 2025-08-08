Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય… એકસાથે 11 કુશ્તીબાજોને કર્યા સસપેન્ડ! - WFI 11 WRESTLERS SUSPENDS

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) એ ફેડરેશનને ખોટા જન્મ પ્રમાણપત્રો સબમિટ કરવા બદલ 11 ખેલાડીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે.

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય
રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય (ETV Bharat X Handel)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ, WFI Suspend 11 Wrestler : 7 ઓગસ્ટના રોજ, રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ નકલી જન્મ પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવા બદલ 11 કુસ્તીબાજોને સસ્પેન્ડ કરીને કડક પગલું ભર્યું છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD) દ્વારા કુલ 110 દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે, જેનાથી આવી વય-જૂથ સ્પર્ધાઓની નિષ્પક્ષતા પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

સમાચાર એજન્સી PTI ના એક અહેવાલમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે અને WFI ના એક અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી છે કે, શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય
રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય ((IANS))

PTI સાથે વાત કરતા, WFI ના એક અધિકારીએ કહ્યું, "અમે પહેલાથી જ કેટલાક પગલાં લીધા છે અને આગળ પણ પગલાં લઈશું. WFI એક સ્વચ્છ વ્યવસ્થા ઇચ્છે છે જ્યાં કોઈપણ સાચા કુસ્તીબાજ સાથે અન્યાય ન થાય. કોઈને પણ અન્યાયી લાભ ન મળવો જોઈએ."

કુસ્તીની દુનિયામાં ઉંમરની છેતરપિંડીનો આ પહેલો કિસ્સો નથી. અગાઉ પણ, ખેલાડીઓ દ્વારા નકલી વય પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવાના કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે.

એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ
એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ (ETV Bharat X Handel)

95 જન્મ પ્રમાણપત્રોમાંથી 11 નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું

MCDને જાણવા મળ્યું કે આમાંથી 95 પ્રમાણપત્રો સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) ના આદેશ પર જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને 11 નકલી, ફોટોશોપ કરેલા અથવા ડિજિટલી હેરફેર કરેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું, ત્યારબાદ તેમણે આ પ્રમાણપત્રો WFI ને મોકલી આપ્યા. રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, આ પ્રમાણપત્રો કુસ્તીબાજો સક્ષમ, મનુજ, કવિતા, અંશુ, આરુષ રાણા, શુભમ, ગૌતમ, જગરૂપ ધનકર, નકુલ, દુષ્યંત અને સિદ્ધાર્થ બાલિયાનના છે.

ઓળખાયેલા 11 નકલી પ્રમાણપત્રોમાંથી છ દિલ્હીના નરેલા વિસ્તારના, બે નજફગઢના અને એક-એક રોહિણી, સિવિલ લાઇન્સ અને સિટી વિસ્તારના હતા. કુસ્તી સંસ્થાએ પુષ્ટિ આપી છે કે, 7 ઓગસ્ટના રોજ છ કુસ્તીબાજોને સસ્પેન્શન નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે પાંચને અગાઉ સમાન ઉલ્લંઘન માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ
એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ (ETV Bharat X Handel)

WFI એ સ્પષ્ટતા કરી, "દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ તરફથી આદેશ મળ્યા પછી જ 95 જન્મ પ્રમાણપત્રો જારી કર્યા છે અને MCD તરફથી કોઈ ભૂલ થઈ નથી. તેમને બે એવા પ્રમાણપત્રો પણ મળ્યા છે જેમાં અધિકારીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે નોંધણીની તારીખ જાણી જોઈને બદલવામાં આવી હતી."

રમતગમત મંત્રાલયને ફરિયાદ

દિલ્હી કુસ્તીબાજ રિતિકાના પિતાએ રમતગમત મંત્રાલયમાં રહેઠાણના નિયમોના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવીને ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે હરિયાણાની ઇશિકાને તાજેતરમાં રાજ્ય સ્તરની 53 કિગ્રા વજન શ્રેણીમાં દિલ્હી માટે સ્પર્ધા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને તેની તપાસની માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. પાકિસ્તાનના આ ક્રિકેટરની ઈંગ્લેન્ડમાં ધરપકડ… આ ગંભીર ઓરોપ માટે PCB એ કર્યો સસપેન્ડ
  2. કોણ છે અન્નુ રાની? જેણે પોલેન્ડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં ભારતને અપાવ્યો ગોલ્ડ
  3. ICC લેટેસ્ટ ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં સિરાજે મારી લાંબી છલાંગ…! ગિલ- જ્યસ્વાલના સ્થાન પર મોટી ઉથલપાથલ

હૈદરાબાદ, WFI Suspend 11 Wrestler : 7 ઓગસ્ટના રોજ, રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ નકલી જન્મ પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવા બદલ 11 કુસ્તીબાજોને સસ્પેન્ડ કરીને કડક પગલું ભર્યું છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD) દ્વારા કુલ 110 દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે, જેનાથી આવી વય-જૂથ સ્પર્ધાઓની નિષ્પક્ષતા પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

સમાચાર એજન્સી PTI ના એક અહેવાલમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે અને WFI ના એક અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી છે કે, શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય
રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય ((IANS))

PTI સાથે વાત કરતા, WFI ના એક અધિકારીએ કહ્યું, "અમે પહેલાથી જ કેટલાક પગલાં લીધા છે અને આગળ પણ પગલાં લઈશું. WFI એક સ્વચ્છ વ્યવસ્થા ઇચ્છે છે જ્યાં કોઈપણ સાચા કુસ્તીબાજ સાથે અન્યાય ન થાય. કોઈને પણ અન્યાયી લાભ ન મળવો જોઈએ."

કુસ્તીની દુનિયામાં ઉંમરની છેતરપિંડીનો આ પહેલો કિસ્સો નથી. અગાઉ પણ, ખેલાડીઓ દ્વારા નકલી વય પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવાના કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે.

એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ
એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ (ETV Bharat X Handel)

95 જન્મ પ્રમાણપત્રોમાંથી 11 નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું

MCDને જાણવા મળ્યું કે આમાંથી 95 પ્રમાણપત્રો સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (એસડીએમ) ના આદેશ પર જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને 11 નકલી, ફોટોશોપ કરેલા અથવા ડિજિટલી હેરફેર કરેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું, ત્યારબાદ તેમણે આ પ્રમાણપત્રો WFI ને મોકલી આપ્યા. રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, આ પ્રમાણપત્રો કુસ્તીબાજો સક્ષમ, મનુજ, કવિતા, અંશુ, આરુષ રાણા, શુભમ, ગૌતમ, જગરૂપ ધનકર, નકુલ, દુષ્યંત અને સિદ્ધાર્થ બાલિયાનના છે.

ઓળખાયેલા 11 નકલી પ્રમાણપત્રોમાંથી છ દિલ્હીના નરેલા વિસ્તારના, બે નજફગઢના અને એક-એક રોહિણી, સિવિલ લાઇન્સ અને સિટી વિસ્તારના હતા. કુસ્તી સંસ્થાએ પુષ્ટિ આપી છે કે, 7 ઓગસ્ટના રોજ છ કુસ્તીબાજોને સસ્પેન્શન નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે પાંચને અગાઉ સમાન ઉલ્લંઘન માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ
એકસાથે 11 રેસલરને કર્યા સસપેન્ડ (ETV Bharat X Handel)

WFI એ સ્પષ્ટતા કરી, "દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ તરફથી આદેશ મળ્યા પછી જ 95 જન્મ પ્રમાણપત્રો જારી કર્યા છે અને MCD તરફથી કોઈ ભૂલ થઈ નથી. તેમને બે એવા પ્રમાણપત્રો પણ મળ્યા છે જેમાં અધિકારીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે નોંધણીની તારીખ જાણી જોઈને બદલવામાં આવી હતી."

રમતગમત મંત્રાલયને ફરિયાદ

દિલ્હી કુસ્તીબાજ રિતિકાના પિતાએ રમતગમત મંત્રાલયમાં રહેઠાણના નિયમોના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવીને ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે હરિયાણાની ઇશિકાને તાજેતરમાં રાજ્ય સ્તરની 53 કિગ્રા વજન શ્રેણીમાં દિલ્હી માટે સ્પર્ધા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને તેની તપાસની માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. પાકિસ્તાનના આ ક્રિકેટરની ઈંગ્લેન્ડમાં ધરપકડ… આ ગંભીર ઓરોપ માટે PCB એ કર્યો સસપેન્ડ
  2. કોણ છે અન્નુ રાની? જેણે પોલેન્ડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં ભારતને અપાવ્યો ગોલ્ડ
  3. ICC લેટેસ્ટ ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં સિરાજે મારી લાંબી છલાંગ…! ગિલ- જ્યસ્વાલના સ્થાન પર મોટી ઉથલપાથલ

For All Latest Updates

TAGGED:

WFI SUSPENDS 11 WRESTLERS NEWSWRESTLING FEDERATION OF INDIA11 WRESTLERS FAKE BIRTH CERTIFICATEWFI SUSPEND ATHLETESWFI 11 WRESTLERS SUSPENDS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.