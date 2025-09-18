વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ: આજે નીરજ અને નદીમની થશે ટક્કર, શું બંને મિલાવશે હાથ
વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલ 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટોક્યોમાં ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:53 વાગ્યે શરૂ થશે.
Published : September 18, 2025 at 1:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ફરી એકવાર, ભારત અને પાકિસ્તાનના ચાહકો ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં નીરજ વિરુદ્ધ અરશદનો મુકાબલો જોશે, કારણ કે બંને ખેલાડીઓ ટોક્યોમાં વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપના ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયા છે. ફાઇનલ 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટોક્યોમાં ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:53 વાગ્યે શરૂ થશે.
બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન નીરજ ચોપરાએ ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં જરૂરી ક્વોલિફાઇંગ માર્ક હાંસલ કર્યો. ક્વોલિફાઇંગ માર્ક 84.50 મીટર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. નીરજએ પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં 84.85 મીટરના અંતર સુધી ભાલા ફેંકીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
Neeraj Chopra (84.85m) & Sachin Yadav (83.67m) qualify for men's javelin finals at the Athletics Worlds. Anderson Peters (GRN) tops with a huge 89.53m. Olympic champ Arshad Nadeem (PAK) just about makes it with his last throw. Everything though starts from scratch in the final pic.twitter.com/KEUtRdM4Ds— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) September 17, 2025
સતત પાંચમી વખત
નોંધનીય છે કે, આ સતત પાંચમી વખત હતું જ્યારે નીરજને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ફક્ત એક જ પ્રયાસની જરૂર હતી. ચોપરાએ અગાઉ 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સ, 2022 અને 2023 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ અને 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિક્સ સહિત ચાર વખત ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.
" i just need to stay healthy and focused for the final. i feel like i’m ready." 💪🔥— Olympic Khel (@OlympicKhel) September 17, 2025
neeraj chopra reacts after sealing his world championships final spot with a smooth 84.85m opener. 🌟 pic.twitter.com/TYQlkDKe9J
દેશબંધુ સચિન યાદવ
તેમની સાથે, તેમના દેશબંધુ સચિન યાદવે પણ કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન સાથે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. આનાથી ભારતને ચેમ્પિયનશિપની એક મોટી ઇવેન્ટમાં બે ફાઇનલિસ્ટ મળે છે. સચિન યાદવની ફાઇનલ સુધીની સફર થોડી અસમાન હતી. તેણે 80.16 મીટરના થ્રોથી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ 83.67 મીટરના થ્રો સાથે પૂર્ણ કરવા માટે સ્વસ્થ થઈને, કુલ 10મા સ્થાને રહીને અને 12 એથ્લેટ્સની અંતિમ યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું. જ્યારે રોહિત યાદવ (77.81 મીટર) અને યશવીર સિંહ (77.51 મીટર) ફાઇનલમાંથી બહાર થઈ ગયા.
બીજી તરફ, પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમે પણ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું. નદીમે 85.28 મીટરના થ્રો સાથે ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. ગયા વર્ષે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં નદીમે 92.97 મીટરના પ્રચંડ પ્રયાસ સાથે ચોપરાને હરાવ્યો હતો, જ્યારે ભારતીય ખેલાડીને 89.45 મીટર સાથે સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો.
વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપનો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન
નોંધનીય છે કે 27 વર્ષીય નીરજ ચોપરા હવે પોતાના વર્લ્ડ ટાઇટલનો બચાવ કરવાની કગાર પર છે. તેણે બે વર્ષ પહેલાં બુડાપેસ્ટમાં 88.17 મીટરના થ્રો સાથે વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી અને ભારતના પ્રથમ એથ્લેટિક્સ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
