ETV Bharat / sports

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025: આજથી ક્રિકેટનો મહાકુંભ શરૂ, ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પ્રથમ મુકાબલો

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં કુલ 8 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેની ફાઇનલ મેચ 2 નવેમ્બરે રમાશે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025
મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 (ICC)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 1:15 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ક્રિકેટનો મહારથ, 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપ, આજથી ભારતમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ યજમાન ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બંને દેશો વચ્ચેના રાજકીય તણાવને કારણે ભારતમાં મેચ રમવાનો ઇનકાર કરનાર પાકિસ્તાને તેની બધી મેચો ભારતમાંથી શ્રીલંકાના કોલંબો ખસેડી છે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ફાઇનલ પણ કોલંબોમાં રમાશે.

ટુર્નામેન્ટના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં સંગીત, ગ્લેમર અને ક્રિકેટનું સુંદર મિશ્રણ જોવા મળશે. ગાયિકા શ્રેયા ઘોષાલ પોતાના ગાયનથી ટુર્નામેન્ટના મોહક આકર્ષણમાં વધારો કરશે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં રમાશે, જેમાં ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં રમશે, ત્યારબાદ 2 નવેમ્બરે ફાઇનલ રમાશે.

ટુર્નામેન્ટમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે: ભારત, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને દક્ષિણ આફ્રિકા.

મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતાઓની યાદી

આ મહિલા વર્લ્ડ કપની 13મી આવૃત્તિ છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડે ટુર્નામેન્ટમાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ સાત વખત વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ ફક્ત ચાર વખત જીત્યું છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ એક વાર જીત્યું છે. ભારતે હજુ સુધી પોતાનું ખાતું ખોલ્યું નથી. ભારત ૧૨ વર્ષ પછી આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યું છે, તેથી તેની પાસે ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે ઇતિહાસ રચવાની સુવર્ણ તક છે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચનો સમય

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં 31 મેચમાંથી ત્રીસ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. જ્યારે 26 સપ્ટેમ્બરે ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ક્યાં જોઈ શકાશે?

આખી ટુર્નામેન્ટ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે, જ્યારે મેચોનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ જિયો હોટસ્ટાર એપ પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની ઈનામી રકમ

ICC એ મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માટે $13.88 મિલિયન (₹122.55 કરોડ) ની ઈનામી રકમની જાહેરાત કરી છે, જે પાછલા આવૃત્તિ કરતા ચાર ગણો વધારો છે. વિજેતા ટીમને $4.48 મિલિયન (₹39.55 કરોડ), રનર-અપને $2.24 મિલિયન (₹19.77 કરોડ) અને બે હારેલી સેમિફાઇનલ ટીમોને $1.12 મિલિયન (₹9.88 કરોડ) મળશે.

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ટીમો

ભારત

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), પ્રતિક રાવલ, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ, ઉમા છેત્રી, રેણુકા સિંઘ ઠાકુર, દીપ્તિ શર્મા, સ્નેહ રાણા, શ્રી ચરાણી, રાધા યાદવ, અમનજોત કૌર, અરુંધતી રેડ્ડી, કુંવર ગઢવી.

ઓસ્ટ્રેલિયા

એલિસા હીલી (કેપ્ટન), ડાર્સી બ્રાઉન, એશ ગાર્ડનર, કિમ ગાર્થ, હિથર ગ્રેહામ, અલાના કિંગ, ફોબી લિચફિલ્ડ, તાહલિયા મેકગ્રા, સોફી મોલિનેક્સ, બેથ મૂની, એલિસ પેરી, મેગન શુટ, એનાબેલ સુધરલેન્ડ, જ્યોર્જિયા વોલ, જ્યોર્જિયા વેરહામ

પાકિસ્તાન

ફાતિમા સના (કેપ્ટન), મુનીબા અલી સિદ્દીકી (વાઈસ-કેપ્ટન), આલિયા રિયાઝ, ડાયના બેગ, આઈમાન ફાતિમા, નશરા સુંધુ, નતાલિયા પરવેઝ, ઓમૈમા સોહેલ, રમીન શમીમ, સદફ શમાસ, સાદિયા ઈકબાલ, શવાલ ઝુલ્ફીકાર, સિદરા અમીન, સિદરા નવાઝ, સૈયદા અરુબ શાહ

દક્ષિણ આફ્રિકા

લૌરા વોલ્વાર્ડ (કેપ્ટન), અયાબોન્ગા ખાકા, ક્લો ટ્રાયઓન, નાદીન ડી ક્લાર્ક, મેરિઝાન કેપ, તાઝમીન બ્રિટ્સ, સિનાલો જાફ્તા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા, અન્નેરી ડેર્કસેન, એન્નેકે બોશ, મસાબાતા ક્લાસ, સુને લુસ, કારાબો મેસો, તુમી તુમી, તુમી સેન્ડ

શ્રીલંકા

ચમારી અથાપથુ, હસિની પરેરા, વિશ્મી ગુણરથને, હર્ષિતા સમરવિક્રમા, કવિશા દિલહારી, નીલાક્ષિકા સિલ્વા, અનુષ્કા સંજીવની, ઈમેશા દુલાની, દેવમી વિહંગા, પિયુમી વથસલા, ઈનોકા રણવીરા, સુગંદિકા દાસનાયકા, મદકાની, મદકાની, મદકાની, મદનાયકા, ઉદેરાશી.

બાંગ્લાદેશ

નિગાર સુલ્તાના જોટી (કેપ્ટન), નાહિદા અખ્તર, ફરઝાના હક, રૂબ્યા હૈદર ઝેલિક, શર્મિન અખ્તર સુપ્તા, શોબાના મોસ્તારી, રિતુ મોની, શોર્ના અખ્તર, ફાહિમા ખાતુન, રાબેયા ખાન, મારુફા અખ્તર, ફારિહા ઈસ્લામ ત્રિસ્ના, શાંઝીદા અખ્તર, નિખાર અખ્તર, નિગાર અખ્તર, નિગાર અખ્તર.

ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન
ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન (AFP)

ઈંગ્લેન્ડ

નેટ સાયવર-બ્રન્ટ (કેપ્ટન), એમ. આર્લોટ, ટેમી બ્યુમોન્ટ, લોરેન બેલ, એલિસ કેપ્સી, ચાર્લી ડીન, સોફિયા ડંકલી, સોફી એક્લેસ્ટોન, લોરેન ફિલર, સારાહ ગ્લેન, એમી જોન્સ, હીથર નાઈટ, એમ્મા લેમ્બ, લિન્સે સ્મિથ, ડબ્લ્યુએચ.

ન્યુઝીલેન્ડ

સોફી ડેવાઇન (કેપ્ટન), સુઝી બેટ્સ, એડન કાર્સન, ફ્લોરા ડેવોનશાયર, ઇઝી ગેઝ, મેડી ગ્રીન, બ્રુક હેલીડે, બ્રી ઇલિંગ, પોલી ઇંગ્લિસ, બેલા જેમ્સ, મેલી કેર, જેસ કેર, રોઝમેરી મેર, જ્યોર્જિયા પ્લિમર, લીએ તાહુહુ

શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન, દક્ષિણ આફ્રિકા અને બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન
શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન, દક્ષિણ આફ્રિકા અને બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન (AFP)

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 શેડ્યૂલ

  • 30 સપ્ટેમ્બર: ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા (ગુવાહાટી)
  • 1 ઓક્ટોબર: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (ઇન્દોર)
  • 2 ઓક્ટોબર: બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો)
  • 3 ઓક્ટોબર: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (ગુવાહાટી)
  • 4 ઓક્ટોબર: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા (કોલંબો)
  • 5 ઓક્ટોબર: ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો)
  • 6 ઓક્ટોબર: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (ઇન્દોર)
  • 7 ઓક્ટોબર: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (ગુવાહાટી)
  • 8 ઓક્ટોબર: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો)
  • 9 ઓક્ટોબર: ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (વિશાખાપટ્ટનમ)
  • 10 ઓક્ટોબર: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (ગુવાહાટી)
  • 11 ઓક્ટોબર: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા (કોલંબો)
  • 12 ઓક્ટોબર: ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા (વિશાખાપટ્ટનમ)
  • 13 ઓક્ટોબર: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (વિશાખાપટ્ટનમ)
  • 14 ઓક્ટોબર: શ્રીલંકા ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ (કોલંબો)
  • 15 ઓક્ટોબર: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો)
  • 16 ઓક્ટોબર: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (વિશાખાપટ્ટનમ)
  • 17 ઓક્ટોબર: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (કોલંબો)
  • 18 ઓક્ટોબર: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો)
  • 19 ઓક્ટોબર: ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (ઇન્દોર)
  • 20 ઓક્ટોબર: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (નવી મુંબઈ)
  • 21 ઓક્ટોબર: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો)
  • 22 ઓક્ટોબર: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (ઇન્દોર)
  • 23 ઓક્ટોબર: ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (નવી મુંબઈ)
  • 24 ઓક્ટોબર: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો)
  • 25 ઓક્ટોબર: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (ઇન્દોર)
  • 26 ઓક્ટોબર: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (વિશાખાપટ્ટનમ)
  • 26 ઓક્ટોબર: ભારત વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (નવી મુંબઈ)
  • 29 ઓક્ટોબર: પ્રથમ સેમિ-ફાઇનલ
  • 30 ઓક્ટોબર: બીજી સેમિ-ફાઇનલ (નવી મુંબઈ)
  • 2 નવેમ્બર: ફાઇનલ

આ પણ વાંચો:

  1. આ દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર ખેલાડીએ આંતરરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી લીધો સંન્યાસ, નામ જાણીને લાગશે આંચકો
Last Updated : September 30, 2025 at 1:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP 2025WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.