મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે દક્ષિણ આફ્રિકાની આસાન જીત, મેચમાં બન્યા અનેક વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ
ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં 232 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યૂઝીલેન્ડને માત્ર 40.5 ઓવરમાં છ વિકેટે હરાવ્યું.
Published : October 7, 2025 at 1:08 PM IST
હૈદરાબાદ: મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે હાર્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી મેચમાં વિજય મેળવ્યો હતો. ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં 232 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, તેમણે ન્યૂઝીલેન્ડને માત્ર 40.5 ઓવરમાં છ વિકેટે હરાવ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, તાજમિન બ્રિટ્સે સદી ફટકારીને વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જ્યારે સુને લુસે પણ શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. નોનકુલુલેકો મ્લાબાએ શાનદાર બોલિંગ કરી હતી, જેમાં ચાર વિકેટ લીધી હતી. આ મેચમાં ઘણા રેકોર્ડ બન્યા હતા, તો ઘણા તોડ્યા પણ હતા.
સુઝી બેટ્સ, 350 મેચ રમનારી પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર
આ મેચ ન્યુઝીલેન્ડની બેટ્સમેન સુઝી બેટ્સની 350મી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ હતી, જેના કારણે તે 350 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની હતી. 2006 માં તેણીની શરૂઆતથી, બેટ્સે ODI ક્રિકેટમાં 39.30 ની સરેરાશથી 5896 રન બનાવ્યા છે. ભારતની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ૩૪૨ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો સાથે બીજા ક્રમે છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની એલિસ પેરી 341 મેચ રમી છે.
Iconic milestones for two legends 💫— ICC (@ICC) October 6, 2025
Sophie Devine and Suzie Bates were honoured with mementos ahead of their 300th and 350th international appearances respectively 👏
How to watch #CWC25 👉 https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 #NZvSA pic.twitter.com/TUGZVJEzBO
તસ્મીન બ્રિટ્સે મંધાના અને લેનિંગનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટ્સમેન તસ્મીન બ્રિટ્સે 101 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી અને મહિલા વનડેમાં તેની સાતમી સદી ફટકારી. તેણીએ સૌથી ટૂંકી ઇનિંગ (41) માં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયાની મેગ લેનિંગના નામે હતો, જેમણે 44 ઇનિંગ્સમાં સાત સદી ફટકારી હતી.
World Record Alert! 🚨— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 6, 2025
Tazmin Brits has become the first-ever women's player to score 5 ODI hundreds in a calendar year! 🔥🙌
Her 101 off 89 balls today also earned her the Player of the Match award. What a phenomenal achievement! 🇿🇦#Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/CpqCAHUC3b
વધુમાં, આ કેલેન્ડર વર્ષમાં તસ્મીન બ્રિટ્સની પાંચમી સદી હતી. આ સાથે, તેણીએ એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ભારતની સ્મૃતિ મંધાનાના નામે હતો, જેણે 2024 અને 2025માં ચાર-ચાર સદી ફટકારી હતી.
The moment Tazmin Brits made it 4️⃣ hundreds in her last 5️⃣ ODIs 🤩— ICC (@ICC) October 6, 2025
Watch #NZvSA LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 pic.twitter.com/gKdGHsnwf6
મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 પોઈન્ટ ટેબલ
દક્ષિણ આફ્રિકા પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને છે, તેણે તેની બે મેચોમાંથી એક જીતી અને એક હારનો સામનો કર્યો છે. ભારત પોઈન્ટ ટેબલમાં ચાર પોઈન્ટ સાથે ટોચ પર છે, ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રણ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, કારણ કે વરસાદને કારણે તેમની એક મેચ રદ થઈ ગઈ હતી. બાંગ્લાદેશ એક જીત અને એક જીત સાથે ચોથા સ્થાને છે.
આ ટુર્નામેન્ટ રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં રમાઈ રહી છે, એટલે કે દરેક ટીમ એકબીજા સામે એક વખત રમશે, ત્યારબાદ ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં રમશે. આજે ઈંગ્લેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ એકબીજા સામે ટકરાશે.
આ પણ વાંચો: