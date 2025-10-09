મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025: આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ટક્કર, મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરુ થશે
INDW vs SAW: મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ના 10મા મુકાબલામાં આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : October 9, 2025 at 1:22 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 9 ઓક્ટોબરના રોજ 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારત દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટકરાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:00 વાગ્યે વિશાખાપટ્ટનમના ADCA-VDCA આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા વિઝાગમાં મહિલા ODI રમશે, જે શહેર છેલ્લે 2014 માં મહિલા આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનું આયોજન કર્યું હતું.
ટુર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો વચ્ચે આ ત્રીજી મેચ છે. ભારત હાલમાં બે જીતમાંથી ચાર પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા બે મેચમાંથી એક જીત અને એક હાર સાથે પાંચમા સ્થાને છે.
The #WomenInBlue face South Africa’s fiery 🔥 pace challenge in their quest for World Cup glory at home! 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2025
Will Harmanpreet Kaur lead her team past the storm to make it 3/3? ✍🏻👇#CWC25 👉 #INDvSA | THU, 9th OCT, 2 PM on Star Sports & JioHotstar | #BelieveInBlue pic.twitter.com/CD0KxIoPCd
ભારતે ગુવાહાટીમાં સહ-યજમાન શ્રીલંકા સામે 59 રનથી વિજય સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી અને પછી કોલંબોમાં પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની બીજી જીત નોંધાવી હતી. તેનાથી વિપરીત, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પોતાના અભિયાનની શરૂઆત ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડ સામે 10 વિકેટથી શરમજનક હાર સાથે કરી હતી, પરંતુ પછી ન્યુઝીલેન્ડ સામે 5 વિકેટથી વિજય સાથે વાપસી કરી હતી.
Victorious in Vizag! ⚡#TeamIndia are in all readiness to continue their fine form against South Africa at a venue where they've been unbeaten in ODIs over the years. 🎯#CWC25 👉 #INDvSA | THU, 9th OCT, 2 PM on Star Sports & JioHotstar | #BelieveInBlue pic.twitter.com/qltcOY94pg— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2025
ODI માં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારતીય મહિલા ટીમને ODI માં દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમ પર નોંધપાત્ર ફાયદો છે. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 32 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે 20 જીત્યા છે અને 12 હાર્યા છે. પરિણામે, ભારતીય મહિલા ટીમને આજે દક્ષિણ આફ્રિકા પર માનસિક ફાયદો થશે. જો હવામાન મેચમાં દખલ નહીં કરે, તો યજમાન ટીમને બીજી જીત મળે તેવી અપેક્ષા છે.
વિશાખાપટ્ટનમ હવામાન રિપોર્ટ
શહેરમાં બે દિવસ પહેલા વરસાદ શરૂ થયો હતો, દિવસભર અનેક સ્થળોએ વચ્ચે-વચ્ચે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી રહ્યો હતો. ગુરુવાર બપોર સુધી આગામી 24 કલાક માટે ભારે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. પરિણામે, આજની મેચ પણ વરસાદના ભય હેઠળ છે.
Fiery 🔥 South Africa are aware of the #WomenInBlue’s thunder! ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2025
Skipper #LauraWolvaardt, #MarizanneKapp, & team SA discuss the strengths of their #TeamIndia counterparts 🙌🏻#CWC25 👉 #INDvSA | THU, 9th OCT, 2 PM on Star Sports & JioHotstar | #BelieveInBlue pic.twitter.com/ZUM3e9SpyC
વિશાખાપટ્ટનમ પિચ રિપોર્ટ
આ એક એવું મેદાન છે જે શરૂઆતમાં બેટ્સમેનોની તરફેણ કરે છે, પરંતુ જેમ જેમ રમત આગળ વધે છે, તેમ તેમ તે સ્પિનરોની તરફેણ કરવાનું શરૂ કરે છે. જોકે, અહીં હજુ પણ ઘણા રન બને છે, અને પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સરેરાશ સ્કોર 230 ની આસપાસ છે. કેપ્ટન સામાન્ય રીતે અહીં પીછો કરવાનું પસંદ કરે છે.
સંભવિત બંને ટીમોની પ્લેઇંગ 11
ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમીમા રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, અમનજોત કૌર, સ્નેહ રાણા, શ્રી ચારણી, ક્રાંતિ ગૌડ
દક્ષિણ આફ્રિકા: લૌરા વોલ્વાર્ડ (કેપ્ટન), તાઝમિન બ્રિટ્સ, સુને લુસ, મેરિઝાન કાપ, એનીરી ડેર્કસેન, સિનાલો જાફ્ટા (વિકેટકીપર), ક્લો ટ્રાયોન, નાદીન ડી ક્લાર્ક, મસાબાતા ક્લાસ, આયાબોંગા ખાકા, નોનકુલુલેકો મલાબા
આ પણ વાંચો: