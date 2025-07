ETV Bharat / sports

કાર્લોસ અલ્કારાઝનો વિજય સિલસિલો યથાવત… ત્રીજી વખત Wimbledon જીતવાથી માત્ર બે ડગલા દૂર - CARLOS ALCARAZ

કાર્લોસ અલ્કારાઝનો વિજસ સિલસિલો યથાવત ( AP )

Wimbledon 2025: સ્પેનિશ ટેનિસ સ્ટાર કાર્લોસ અલ્કારાઝ વિમ્બલ્ડન 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, તેણે 8 જુલાઈના રોજ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બ્રિટનના કેમેરોન નોરીને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. કાર્લોસ અલ્કારાઝ (AP) વિમ્બલ્ડન 2025ના ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કાર્લોસ અલ્કારાઝ સતત ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીતવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. 8 જુલાઈના રોજ યોજાયેલી મેન્સ સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં, કાર્લોસ અલ્કારાઝનો સામનો બ્રિટનના કેમેરોન નોરી સામે થયો હતો જેમાં તેણે સીધા સેટમાં જીત મેળવી હતી અને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું હતું. કેમેરોન નોરી અને કાર્લોસ અલ્કારાઝ (Screenshot Grab From X Handle) કાર્લોસે ત્રણ સેટમાં મેચ પૂરી કરી

