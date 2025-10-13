ODI વર્લ્ડ કપમાં રોહિત અને કોહલીના રમવા અંગે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કોચનું મોટું નિવેદન
ભારતીય દિગ્ગજ ખેલાડીએ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માં રમવા અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
Published : October 13, 2025 at 8:52 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપનું આગામી સંસ્કરણ 2027 માં યોજાશે, પરંતુ તે પહેલાં, દરેક વ્યક્તિ આ પ્રશ્નનો જવાબ જાણવા માંગે છે: શું રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે રમશે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અને કોચ રવિ શાસ્ત્રીએ 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રોહિત અને કોહલીના રમવાના પ્રશ્ન પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
રોહિત અને કોહલી પર શાસ્ત્રીનું મોટું નિવેદન
એક કાર્યક્રમમાં બોલતા રવિ શાસ્ત્રીએ કહ્યું, "તે અહીં (ઓસ્ટ્રેલિયા ODI શ્રેણીમાં) છે કારણ કે તે ટીમ કોમ્બિનેશનનો ભાગ છે. તેની ફિટનેસ, ભૂખ અને ફોર્મ ભવિષ્ય નક્કી કરશે. મને લાગે છે કે આ શ્રેણીમાં તે કેવું રમે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ શ્રેણી પછી, તે સમજી શકશે કે તે કેવું અનુભવી રહ્યો છે અને પછી તે તેનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે."
આ જવાબને આગળ વધારતા શાસ્ત્રીએ કહ્યું, "ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી સ્ટીવ સ્મિથ (જે માર્ચમાં ODI માંથી નિવૃત્તિ લે છે) સાથે પણ આવું જ બન્યું. તે ઉંમરે, તમારે રમતનો આનંદ માણવો જોઈએ, પરંતુ તમારે તમારી ભૂખ પણ જાળવી રાખવી જોઈએ." જ્યારે મોટી મેચોની વાત આવે છે, ત્યારે અનુભવ મહત્વપૂર્ણ છે. જેમ આપણે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં જોયું તેમ, મોટા ખેલાડીઓ જ ટીમને આગળ ધપાવતા હોય છે.
નોંધનીય છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. તેઓ હવે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફક્ત ODI ક્રિકેટ રમે છે. આ ODI શ્રેણી તેમનું ભવિષ્ય અને 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં તેમની ભાગીદારી નક્કી કરી શકે છે.
રોહિત અને કોહલીનું ODI પ્રદર્શન
રોહિત શર્માએ ભારત માટે 273 મેચોમાં 265 ઇનિંગ્સમાં 11,168 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 32 સદી અને 58 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 48.8 ની સરેરાશ અને 92.8 ના સ્ટ્રાઇક રેટનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 264 છે, જ્યારે તેમણે 1,045 ચોગ્ગા અને 344 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
વિરાટ કોહલીએ 302 ODI મેચોમાં 290 ઇનિંગ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે 14,181 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે 51 સદી અને 74 અડધી સદી ફટકારી છે. તેમનો સર્વોચ્ચ ઇનિંગ્સ સ્કોર 183 રન છે. તેમની વનડે સરેરાશ 57.9 છે અને તેમનો સ્ટ્રાઇક રેટ 93.3 છે. તેમણે આ ફોર્મેટમાં 1325 ચોગ્ગા અને 152 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે.
